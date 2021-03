Où sont les couples mariés à la première vue en Australie maintenant?

SI COMME nous, vous êtes accro à Married At First Sight Australia, vous voudrez savoir ce qui s’est passé après que les caméras ont cessé de tourner.

Bien qu’elle ne soit diffusée que sur E4 maintenant, la saison 6 de l’émission de télé-réalité à succès a en fait été tournée en 2018, ce qui a amené les fans à se demander ce que les couples sont jusqu’à présent.

Où sont les couples mariés à la première vue en Australie à partir de la saison 6 maintenant?

AVERTISSEMENT: contient des spoilers MAJEURS de la saison 6 de MAFS Oz

Cam et Jules

À la fin du spectacle, le couple, sans surprise, a décidé de rester ensemble.

Et l’amour ne s’est pas arrêté avec les caméras car Jules et Cam sont toujours ensemble deux ans après sa diffusion en Australie en 2019.

Le couple s’est fiancé à la fin de l’émission et s’est marié pour de vrai en novembre 2019.

Six mois après que l’heureux couple se soit marié pour de vrai, ils ont annoncé qu’ils attendaient un bébé ensemble.

Oliver Chase Merchant est né le 3 octobre 2021.

Martha et Michael

Martha et Michael ont également décidé de rester ensemble pendant leurs vœux définitifs.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils se seraient séparés plus tard lorsque Martha a été aperçue en train de traîner avec un ex.

Cependant, ils semblent aller très bien et toujours avec Martha admettant lors de l’émission de réunion de 2021: « Nous sommes plus surpris [that we’re still together] que le reste d’entre vous, pour être honnête!

Jessika et Mick

Jessika est entrée dans l’expérience lorsqu’elle a épousé Mick, mais le couple n’était pas bien adapté et ne s’entendait pas.

Cependant, Jess a fait l’indicible et a commencé une liaison derrière son dos avec le mari de Tamara, Dan.

Jess est même allé plus loin et a gardé Mick dans la série en choisissant de « rester » pendant une cérémonie d’engagement tendue, malgré qu’il supplie de partir.

Après avoir finalement laissé Mick quitter la série, lorsque sa liaison a été découverte, les experts l’ont laissée réintégrer l’expérience avec Dan.

Depuis qu’elle a quitté la série, Jess est devenue une influenceuse Instagram à plein temps et sort maintenant avec le rappeur en herbe, Filip Poznanovic.

Heidi et Mike

Bien que le couple ait décidé de rester mariés après la fin du spectacle, ils se sont finalement séparés avec Heidi en disant qu’ils « ne partageaient pas les mêmes valeurs ».

Suite à la scission, Mike a déclaré dans une interview qu’il « ne pouvait pas rendre Heidi heureuse ».

En février 2021, Mike a confirmé qu’il était dans une nouvelle relation sur Instagram après sa rupture amère avec son ex-femme Heidi.

Il a révélé qu’il sortait avec Sonja Marcelline alors que le couple s’était retrouvé sur une photo lors d’une soirée.

Il a sous-titré leur cliché: « Ma fille » et a tagué Sonja sur d’autres photos de son histoire Instagram.

Tamara et Dan

Tam et Dan semblaient bien démarrer et ont même fait l’amour pendant leur lune de miel.

Mais dès que le couple a été présenté aux autres couples, lors de l’un des célèbres dîners de l’émission, les choses ont commencé à changer.

Comme mentionné, Dan a eu une liaison avec Jess et ils ont été autorisés à récupérer pour le reste de la série.

Le couple est sorti après la fin de l’émission pendant plusieurs mois, mais avant la fin de 2019, ils s’étaient séparés.

Des images apparemment inédites de Jessika flirtant avec son compatriote Nic ont été la goutte d’eau pour Dan.

Parler à Yahoo Australie, il a déclaré: «Nous ne sommes pas ensemble! Il n’y a aucun moyen que je sors avec cette fille après les rumeurs. Je suis content de l’avoir terminé, c’est fait. «

Lauren et Matthew

Ces deux-là ont fait la une des journaux lorsque Matthew a admis qu’il était vierge et a décidé de diffuser le moment où il avait perdu sa virginité à la télévision.

Ils se sont rapidement séparés peu de temps après l’expérience lorsque Matt a révélé qu’il n’était pas attiré par Lauren après qu’elle ait avoué être dans le sexe pervers.

Il a depuis évolué avec la nouvelle petite amie Annabelle qu’il a rencontrée dans son club de lutte.

Elizabeth et Sam

Les choses n’ont pas bien commencé pour ces deux-là quand Sam a laissé Elizabeth seule avant la lune de miel, quand il s’est précipité pour être avec son ex qui avait perdu sa mère.

Sam a ensuite eu une liaison avec Ines, qui était mariée à Bronson à l’époque.

Sans surprise, le couple s’est séparé après cela et a quitté le spectacle à mi-chemin de l’expérience.

Lizzie est ensuite apparue sur MAFS pour la deuxième fois lorsqu’elle s’est disputée avec Seb Guilhaus.

La paire était un objet pendant un an et a même emménagé ensemble, mais ils l’ont malheureusement maintenant appelé à quitter.

Sam, quant à lui, a subi une transformation complète en se rasant les cheveux et en se musclant au gymnase.

Melissa et Dino

Dès le début, les choses ne se sont pas bien passées pour le spirituel Dino et la franche Melissa.

Le couple est devenu le troisième couple à quitter la série après avoir eu du mal à trouver une étincelle.

À en juger par l’apparence de leurs comptes sur les réseaux sociaux, Dino est apparemment toujours célibataire, tout comme Mel.

Susie et Billy

Les fans de la série savent que Susie et Billy ne sont pas parvenus à la fin de la série.

Les choses sont devenues très tendues lorsqu’ils se sont séparés lors de leur dernière cérémonie d’engagement.

Tout au long de son passage dans l’émission, l’ancienne infirmière a été accusée d’avoir «intimidé» le pauvre Billy qui le voyait en larmes la plupart du temps.

Billy a déclaré que participer à l’expérience sociale était la pire expérience de sa vie après que Susie l’ait «intimidé et ridiculisé» pendant leur mariage de deux semaines.

Susie a maintenant quitté les soins infirmiers et dirige maintenant sa propre entreprise d’injectables.

Elle est également fiancée à l’ancien joueur professionnel de la ligue de rugby Todd Carney après leur rencontre en 2019.

Après une relation on / off depuis deux ans, le couple attend leur premier bébé ensemble

Ines et Bronson

De Susie à Ines, qui a également été qualifiée de «vile» dans la série en raison de son attitude parfois sans cœur.

Ines n’a pas hésité à dire au monde à quel point elle n’aimait pas son mari Bronson.

Comme mentionné, elle a même eu une liaison avec le mari d’Elizabeth, Sam.

Les choses sont devenues très tendues lorsque leur infidélité a été révélée lors d’une des cérémonies d’engagement.

Sans surprise, ils n’ont réussi que la moitié de l’expérience.

Depuis qu’elle a quitté la série, Ines est devenue une influenceuse Instagram à plein temps en Australie, a travaillé avec les plus grandes marques de beauté et a été transportée par avion à Los Angeles pour des lancements de produits.

Cyrell et Nic

Après une relation explosive, le couple a appelé à quitter avant le tournage terminé après une série de disputes.

Les choses se sont ensuite compliquées en mars 2019 lorsque Cyrell a déclaré sur Instagram que sortir avec Nic était une « énorme » erreur.

Commentant la taille de Nic, le fan a écrit: « Il a l’air énorme », ce à quoi Cyrell a répondu: « Ouais, il est énorme … une énorme erreur. »

Depuis lors, Cyrell est devenue mère de son petit garçon Boston le 9 février 2020 avec la star de Love Island Australia, Eden Dally.

Cyrell a rencontré le beau gosse de la star de télé-réalité lors d’une soirée en mars 2019.

Bien qu’ils ne l’aimaient pas à l’origine, le couple a commencé à sortir ensemble et elle a emménagé avec lui peu de temps après.

Les choses n’ont pas été faciles pour Cyrell et Eden lorsqu’ils se sont brièvement séparés en octobre 2020, mais leur amour l’un pour l’autre ne les a pas séparés longtemps.

Ning et Mark

Ning, mère de trois enfants, était mariée à l’éternel célibataire Mark.

Mais le match n’a pas réussi à susciter l’amour entre eux et la paire a depuis évolué.

Ning sort maintenant avec un homme nommé Kane Micallef et le couple a vécu de nombreux moments romantiques, y compris des pique-niques sur la plage qu’elle a partagés sur son Instagram.

Mark vit maintenant avec la netballeuse Bianca Chatfield le long de la plage de Melbourne.

Star de télé-réalité elle-même, Bianca a joué dans la saison 2018 de l’émission de télé-réalité de rénovation The Block et est sortie avec Mark pendant deux ans.

Comment puis-je regarder Marié à la première vue Australie à la télévision?

Marié à la première vue Australie est diffusé en semaine sur E4.

Vous pouvez l’attraper du lundi au vendredi à 19h30.

Vous pouvez rattraper les épisodes passés maintenant sur Tout 4.