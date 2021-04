Produit par l’Australian Broadcasting Corporation en tandem avec la BBC, la série suit une famille de chiens vivant à Brisbane. Bien que originaire d’Australie, l’émission est disponible à l’international sur Disney + et est devenue populaire auprès des jeunes du monde entier.

Le programme pour enfants a même des fans adultes. La journaliste d’ABC Beverley Wang a écrit un article faisant l’éloge de certains aspects du dessin animé, y compris la façon dont il l’a aidée à devenir un parent plus compréhensif. Sa famille a même adopté «Des signaux manuels inspirés de Bluey pour communiquer entre eux sans interrompre les conversations.»

Mais il y a un côté sombre à Bluey, selon Wang. Comme un «Parent de couleur», Wang a exprimé sa consternation face au fait que le programme, qui est un dessin animé sur les chiens, ne représente pas fidèlement la diversité du monde réel. Ceci est apparemment très préjudiciable aux enfants d’âge préscolaire qui regardent l’émission, affirme Wang.

«Où sont les personnes handicapées, queer, pauvres, de genre divers, les chiens de couleur et les familles de chiens monoparentaux à Bluey’s Brisbane? S’ils sont en arrière-plan, laissez-les se manifester, » elle a écrit.

La critique n’a pas été bien accueillie par les médias locaux. Courier-Mail de l’Australie a publié une réponse dans laquelle il a cité un universitaire qui a accusé l’ABC de colportage «La même vieille politique identitaire fatiguée» que le public attend du diffuseur.

« Le fait que l’ABC voie une émission pour enfants sur un chien à travers le prisme de la race, de la classe et du sexe montre à quel point ils sont déconnectés des Australiens traditionnels, » Evan Mulholland, directeur des communications à l’Institut des affaires publiques, aurait déclaré.

Il y a eu une réception tout aussi froide sur les réseaux sociaux.

La chroniqueuse Rita Panahi a décrit la revue Bluey comme « Pic ABC » et un «Morceau de scories financées par les contribuables.»

« Où sont les handicapés, les homosexuels, les pauvres, les genres divers, les chiens de couleur et les familles de chiens monoparentaux à Bluey’s Brisbane? » Citation directe de ce morceau de scories financées par les contribuables. Peak ABC. pic.twitter.com/By60Vl1Rtn – Rita Panahi (@RitaPanahi) 14 avril 2021

Certains commentateurs ont essayé de décortiquer les arguments de Wang, notant que le dessin animé présente en fait des chiens de couleurs variées.

«L’un est bleu. L’un est orange. Mais aucun n’est noir, oui, pas inclusif, » a plaisanté un observateur.

L’un est bleu. L’un est orange. Mais aucun n’est noir, oui, non inclusif – Bates Machina 8:18 (@ batesmachina818) 14 avril 2021

L’émission présente différentes races de chiens, et le fait qu’elle ne se concentre pas sur la sexualité ne devrait pas être une surprise, étant donné qu’elle est commercialisée auprès des enfants de six ans, a noté un autre utilisateur de Twitter.

Il y a beaucoup de races de chiens différentes dans cette émission de dessins animés. Oh, et le public cible est <6, donc des préférences sexuelles diverses sont une chose assez étrange à laquelle exposer les jeunes enfants. – Andy Dufresne (@ AndyDuf06795717) 14 avril 2021

Wang a remarqué la flak qu’elle recevait et a repoussé ses détracteurs. Elle a décrit son article comme « Essentiellement une lettre d’amour » à Bluey, ajoutant qu’il incluait un « Je souhaite très doucement voir si un grand spectacle peut se pousser à faire encore mieux. » Elle a plaisanté sur les personnes qui pensaient qu’elle était désemparée de parler du manque de diversité dans le programme et a insisté sur le fait que «Les jeunes enfants sont conscients du racisme et du sexisme.»

Mais! Apparemment, j’ai un * esprit instable *. Je suis * obsédé * et * déséquilibré * de me demander poliment si Bluey’s Brisbane peut ressembler davantage au vrai Brisbane. Cela montre simplement que la politique est partout et que la représentation compte. Merci d’avoir prouvé mon point. pic.twitter.com/jJrM7CUhJa – Beverley Wang (@beverleywang) 14 avril 2021

