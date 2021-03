Où sont les bleus maintenant – alcoolique rétabli, suicide des frères et sœurs, problèmes de poids et quasi-paralysie

C’était il y a 21 ans que le boyband Blue s’est formé pour la première fois, prenant d’assaut les charts avec leur premier album, All Rise.

En l’espace de quatre ans seulement, ils ont sorti 16 singles, collaboré avec Elton John et Stevie Wonder et parcouru le monde aux cris de millions de fans en adoration.

Mais à la fin de 2004, les membres Lee Ryan, Duncan James, Antony Costa et Simon Webbe ont confirmé qu’ils prendraient une pause indéfinie.

Leur pause durera jusqu’en 2011, date à laquelle ils se sont réunis pour participer au Concours Eurovision de la chanson où ils ont terminé 11e. Les garçons ont également connu une sorte de renaissance en 2013 grâce à Big Reunion d’ITV et à leur tournée en tête d’affiche qui a suivi.







(Image: Getty)



Cependant, en avril 2015, Blue a été abandonné par leur maison de disques après la mauvaise performance de leur album, Colors, qui a culminé à la 13e place des charts.

Alors, qu’ont-ils fait depuis leur première notoriété au tournant du siècle?

Des batailles d’alcool et des problèmes de poids à la maladie qui a presque paralysé un coéquipier du groupe, voici ce qui s’est passé après la séparation du groupe …

Duncan James









En 2016, Duncan James, 42 ans, a révélé comment une maladie terrifiante l’avait presque laissé en fauteuil roulant à vie.

La star avait besoin de deux opérations d’urgence sur le dos et les médecins lui ont dit qu’il avait fait face à la mort et qu’il pourrait ne plus jamais marcher.

À un moment donné, Duncan a été transporté à l’hôpital en ambulance lorsque le liquide vital de son cerveau et de sa colonne vertébrale a commencé à s’écouler d’une plaie chirurgicale alors qu’il était assis sur le canapé de la maison de sa mère.

«Les médecins m’ont dit que j’aurais pu passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant – ou mourir», a-t-il déclaré au Mirror au moment de son cauchemar, qui a commencé quand il s’est réveillé un matin et a trouvé que sa jambe était complètement engourdie.







(Image: PA)



«J’ai eu une IRM à l’hôpital en juin et ils m’ont précipité en chirurgie», a-t-il déclaré.

«Ils ont dit que s’ils n’opéraient pas le même jour, je serais paralysé parce qu’un nerf piégé mourrait.

«J’avais également perdu le contrôle de ma vessie. Ils ont dit que je devrais peut-être être cathétérisé en permanence. «

L’opération a été un succès, mais une semaine plus tard, il est tombé gravement malade au domicile de sa mère Fiona, souffrant de maux de tête nauséabonds avant que le liquide céphalo-rachidien ne commence à couler de sa blessure.

«C’était une agonie et je me sentais malade», a-t-il poursuivi.

«Et je pouvais sentir un gonflement dans mon dos que je savais pas bien. Je pouvais sentir une pression sur ma plaie. C’était un samedi soir et j’étais avec maman à regarder la télé. Soudain, je suis trempé.

«Mon dos s’était ouvert et tout ce liquide, appelé liquide céphalo-rachidien, coulait juste de moi. J’ai appelé l’hôpital qui m’a dit de m’allonger sur le front et de ne pas toucher ma blessure. «







(Image: Instagram)



Heureusement, Duncan s’est rétabli complètement, bien que son passage de deux ans à jouer avec Ryan Knight sur Hollyoaks ait dû être retardé.

Pendant ce temps, Duncan est sorti avec Spice Girl Geri Halliwell en 2004 et a eu sa fille Tianie Finn, maintenant âgée de 16 ans, avec son ex-petite amie Claire Grainger avant de devenir gay en 2014.

«Que je couche avec des femmes ou non, je dors toujours avec des hommes, donc je suis gay», a-t-il déclaré à Gay Star News.

« Je pourrais toujours être attiré de façon romantique et sexuelle avec une fille. Mais je me dis toujours gay. Je suis un mec gay. J’aime les hommes, donc ça me rend gay. »

Il sort avec le beau brésilien Rodrigo Reis depuis 2019, bien qu’ils aient été forcés de passer Noël à part en raison de la pandémie de Covid-19.

Simon Webbe







(Image: WireImage)



Le chanteur bleu Simon Webbe a été dévasté lorsque son frère s’est suicidé en 2018.

Le chanteur de One Love a confirmé que son frère Straon s’était suicidé en novembre en disant OK! magazine, « Je suis resté en dehors des réseaux sociaux jusqu’à récemment parce que j’ai malheureusement perdu mon frère par suicide il y a près de deux mois. »

« C’est quelque chose qui est tabou. Cela m’a appris que les gens ont juste besoin d’être honnêtes sur ce dont ils ont besoin personnellement », a-t-il poursuivi.

Simon a également partagé la tragique nouvelle sur son Instagram, révélant qu’il travaillait loin lorsque la nouvelle dévastatrice est arrivée.







(Image: simonwebbe1 / Instagram)



«Nous sommes en 2019 et je pense que c’est une année où nous devrions être reconnaissants, arrêter de chercher la perfection car vous ne la trouverez jamais», a-t-il commencé.

«J’ai perdu mon frère Straon par suicide alors que je travaillais à Bradford! C’était quelqu’un que je pensais revoir et me blesse profondément que les gens, comme moi, luttent tous les jours avec des problèmes de santé mentale.

«C’est tabou et doit être mis au premier plan, nous pouvons tous commencer par demander à quelqu’un, à n’importe qui de votre entourage« comment vous sentez-vous vraiment »après cela, la clé est d’écouter.







(Image: Instagram)



« Pouvons-nous commencer par là? Je suis de retour sur les réseaux sociaux et je soutiendrai le mouvement #mentalhealthawareness comme je l’ai toujours fait. S’il vous plaît, soyez courageux et parlez !!!! »

Simon, 44 ans, sort toujours de la musique en tant qu’artiste solo, sa dernière offre étant son album Smile en 2017.

Il a une fille de 24 ans, Alanah, avec son ex-petite amie Nicola Jones, et attend un autre enfant avec sa femme Ayshen en avril.

Lee Ryan







(Image: INSTAGRAM)



Après la séparation de Blue en 2005 et les retrouvailles six ans plus tard, Lee Ryan a trouvé la pression de la célébrité – ainsi que sa séparation en 2013 de sa petite amie de longue date Sammi Miller – trop.

Il se tourna vers la bouteille, se décrivant comme un « alcoolique pendant une bonne dizaine d’années », et raconta comment il commencerait à boire à midi, buvant deux bouteilles de whisky par jour alors qu’il sombrait dans une profonde et sombre dépression.

À son point le plus bas, il passait trois jours sans sommeil, rampant de pub en pub.

«J’étais vraiment, vraiment mauvais sur la boisson. J’étais un buveur endurci », a-t-il déjà déclaré au Mirror.

«Je me souviens avoir pris une fois une bouteille de Jack Daniel’s et l’avoir avalée en une.

«Je me suis tourné pour boire pour engourdir la douleur. Je pensais que c’était la réponse. En gros, je buvais pour faire face à la tristesse. J’allais faire des crises de boulimie et rester debout pendant des jours, juste en buvant.







(Image: Ken McKay / ITV / REX)



«À une occasion, je suis allé de bar en bar, seul, en me faisant marteler. J’ai éclaté en pleurant à quelqu’un dans la rue, un inconnu au hasard qui m’a demandé si j’allais bien. J’ai commencé à leur raconter tous mes problèmes sur ma relation, ma vie et comment cela me déprimait. C’était horrible.

«Puis un matin, je me suis réveillé après avoir été dehors toute la nuit, et Duncan m’a surpris en train de fouiller dans ses placards, à la recherche d’un verre.

«Il m’a juste regardé, s’est retourné et a dit: ‘D’accord, tu vas en cure de désintoxication.’»

À la suite de sa consommation d’alcool, Lee, 37 ans, a développé un kyste agressif dans la gorge qui, selon lui, pourrait mettre fin à sa carrière.

Terrifié que ce soit un cancer, Lee craignait de perdre sa voix chantante – mais heureusement, c’était bénin et traitable.

Lee a déclaré: « Mes problèmes de gorge étaient auto-infligés. Tout ce que j’ai souffert, je peux directement remonter à l’alcool que je buvais tant depuis tant d’années.







(Image: verityparis.xo / Instagram)



Il a ajouté: « Je n’ai que moi à blâmer et les médecins à remercier. »

Pendant ce temps, comme Simon, Lee nous est également sur le point de redevenir père avec sa petite amie imitatrice d’Ariana Grande, Verity Paris, qui attend un bébé.

Il est déjà un fier papa de Bluebell, 13 ans, son fils Rayn, 12 ans, et a déménagé sur la Costa del Sol en Espagne pour commencer une nouvelle vie l’année dernière.

Antony Costa







(Image: INSTAGRAM)



Pendant plus d’une décennie, Antony a lutté contre son poids, à partir de 2010 quand à 5 pieds 8 pouces, il pesait 14e.

« J’avais l’air d’un jeune Pavarotti – le double de la taille du gars que j’étais en Bleu. Comment se fait-il que je ne l’avais pas remarqué? J’avais un double menton, un ventre affaissé – je me reconnaissais à peine », dit-il après s’être regardé à la télévision .

«Quand je tournais avec le groupe ou que j’étais assis dans des studios de télévision, il était trop facile de grignoter des barres de chocolat, des chips ou des biscuits.

«Et j’étais tout aussi mauvais à la maison. Je me promenais dans le frigo pour voir ce qu’il y avait dedans et, avant de le savoir, je m’étais fait deux gros sandwichs.

Il a perdu 16 livres grâce à Get A Holiday Body de Channel 5: perdre une pierre en 4 semaines en 2018, et après avoir pris du poids en lock-out, Antony a transformé un service de livraison de repas pour perdre une pierre en un mois.

Il est père de deux filles, Savannah Rosa, six ans, et Paloma Valentina, trois ans, avec sa femme Rosanna.

Aimeriez-vous voir Blue se remettre ensemble? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous…