Où sont les additionneurs au Royaume-Uni et la morsure du serpent peut-elle vous tuer ? – Le soleil

L’additionneur est le seul serpent venimeux indigène du Royaume-Uni – et le plus petit.

Mais la morsure du serpent peut-elle vous tuer ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Que sont les additionneurs et à quoi ressemblent-ils ?

La vipère, également connue sous le nom de vipère européenne commune, est le seul serpent venimeux originaire du Royaume-Uni – mais ce ne sont pas des créatures agressives.

Les serpents n’utiliseront leur venin que comme dernier moyen de défense et c’est généralement s’ils sont attrapés ou piétinés – environ 100 personnes sont mordues chaque année.

On les trouve couramment dans les zones de campagne accidentée et ouverte près des bois et on les voit surtout au début du printemps lorsqu’ils sortent de l’hibernation.

La plupart des additionneurs ont un zigzag foncé distinct qui s’étend sur toute la longueur de leur corps, ainsi qu’une forme en « V » inversé sur leur cou.

Les additionneurs se trouvent généralement dans les zones de campagne accidentée et ouverte près des bois Crédit : Getty Images

Les additionneurs mâles sont généralement blancs ou gris pâle avec un zigzag noir, tandis que les femelles sont de couleur brun pâle, avec un zigzag brun plus foncé.

Dans certains cas, les additionneurs peuvent être entièrement noirs, ce qui peut les amener à être confondus avec d’autres.

Les adultes atteignent une longueur de 60 à 80 cm – environ 24 pouces.

Les serpents Adder ont une durée de vie moyenne allant jusqu’à 15 ans.

SYMPTÔMES DE LA MORDURE DE SERPENT VENOMEUX Douleur intense à l’endroit de la morsure

Gonflement, rougeur et ecchymose à l’endroit de la morsure, étendant le membre mordu

Sensation de malaise (nausée) suivie de vomissements

Diarrhée

Démangeaisons sur la peau (urticaire ou urticaire)

Gonflement des lèvres, de la langue, des gencives et de la gorge

Difficultés respiratoires avec respiration sifflante, semblable à l’asthme

Confusion mentale, étourdissements ou évanouissement

Un rythme cardiaque irrégulier Source : ENM

Les vipères peuvent-elles vous tuer ?

Bien que la morsure de la vipère puisse être très douloureuse et que le venin ait le potentiel d’être mortel, personne n’est mort d’une morsure de vipère en Grande-Bretagne depuis plus de 20 ans.

S’il est correctement traité, les pires effets de la morsure du serpent sont des nausées et de la somnolence, suivis d’un gonflement important et d’ecchymoses autour de la morsure.

Chez un petit nombre de personnes, une morsure de serpent peut déclencher une réaction grave, appelée anaphylaxie ou choc anaphylactique.

En cas de morsure, vous devriez consulter un médecin.

CAS GRAVES DE SYMPTÔMES DE MORDURES DE SERPENT VENOMEUX Gonflement important, cloques et éventuellement mort des tissus (gangrène) dans la zone de la morsure

Paralysie – commençant par l’affaissement des paupières supérieures et progressant vers le bas du corps pour produire une incapacité à avaler, respirer ou bouger

Choc et perte de connaissance

Insuffisance rénale avec peu ou pas d’urine

Perte de sang massive – à la suite de saignements de la bouche, du nez et des plaies, de vomissements de sang et de sang dans les urines ou les selles

décès Source : ENM

Y a-t-il eu des attaques d’additionneurs au Royaume-Uni ?

En avril 2022, un garçon de huit ans a été mordu par un serpent additionneur – après avoir visité une plage de Norfolk lors d’une excursion d’une journée.

Jake Closier, huit ans, de Londres, a été attaqué par l’un des seuls serpents venimeux d’Angleterre dans les dunes de sable – ce qui a fait gonfler sa main cinq fois plus que la normale.

Un incident similaire s’est produit à Stourbridge en avril 2022 – lorsqu’une écolière de huit ans a repéré un vipère au Kniver Edge.

Après avoir repéré le petit serpent, la fille a tendu la main avec curiosité – et le serpent venimeux a frappé et mordu sa main, la faisant gonfler.

En juillet 2021, Grace Roys, 11 ans, a été attaquée par un vipère faisant gonfler son pied «trois fois plus gros qu’il ne devrait l’être».

En juillet 2020, un garçon de trois ans a été transporté d’urgence à l’hôpital et incapable de marcher après avoir été mordu par un vipère à Surrey.

Lewis Wise, trois ans, cherchait ses jouets lorsque le serpent venimeux l’a attaqué à Lightwater Country Park.

On lui a donné de la morphine à l’hôpital mais sa jambe gauche était tellement enflée qu’il était incapable de marcher.