A Touch Of Frost est sans doute l’une des séries les plus emblématiques de l’histoire de la télévision britannique, diffusée depuis près de 18 ans.

Nous examinons ce que sont les acteurs jusqu’à présent près de 30 ans après la sortie initiale de la série.

Touch of Frost a duré de 1992 à 2010.[/caption]

Où sont les acteurs originaux de A Touch of Frost maintenant ?

David Jason – DI Jack Frost

David Jason est considéré comme l’un des meilleurs acteurs comiques de l’histoire britannique[/caption]

David Jason a connu une longue et fructueuse carrière après avoir joué dans A Touch of Frost.

Il est devenu bien connu pour son rôle de Derek ‘Del Boy’ Trotter dans la sitcom emblématique de la BBC Only Fools and Horses.

Il a également exploré sa carrière à la télévision sur David Jason: My Life On Screen, ainsi que la présentation de David Jason’s Secret Service et David Jason: Planes, Trains and Automobiles.

En 2020, Jason a suivi la nouvelle tradition en jouant dans Great British Inventions de David Jason.

L’homme de 82 ans est généralement considéré comme l’un des meilleurs acteurs comiques de l’histoire britannique.

Bruce Alexander – Surintendant Stanley Mullett

Bruce Alexander est devenu un favori des fans pour son rôle de surintendant Stanley Mullett, le supérieur du personnage de David Jason.

Il a ensuite joué Peter Bachman dans Love and Marriage en 2013.

En 2019, il a joué des rôles dans Gentleman Jack et le feuilleton de la BBC Doctors en tant que Ray Hopkins.

Alexander a également joué dans des épisodes de nombreuses séries télévisées, notamment The Bill, Casualty, EastEnders, Midsomer Murders et Doc Martin.





John Lyons – DS George Toolan

John Lyons a connu une carrière extrêmement réussie avant son mandat dans A Touch Of Frost, en vedette dans des programmes télévisés tels que George et Mildred, On the Buses et Upstairs Downstairs.

Incarnant le sergent-détective George Toolan dans le drame ITV, Lyons a jonglé son temps entre l’émission et d’autres émissions populaires telles que Spooks, Doctors et Shameless.

Lyons a finalement ralenti le rythme de sa carrière télévisuelle, choisissant d’apparaître dans plus de spectacles sur scène.

Arthur White – PC Ernie Trigg

Arthur White est en fait le frère aîné de David Jason.

A Touch Of Frost était sans doute l’œuvre la plus remarquable de White, bien qu’il ait continué à figurer dans The Darling Buds Of May, encore une fois avec son jeune frère.

Dans les années 60, il a joué dans Emergency Ward 10 avant de jouer des rôles dans Heartbeat, Family Affairs et As Time Goes By.