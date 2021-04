FAWLTY Towers a été un succès auprès des téléspectateurs jeunes et vieux depuis sa première apparition sur les écrans dans les années soixante-dix.

Vous vous demandez peut-être ce que les stars de la sitcom à succès ont fait après la fin de l’émission. Nous avons les réponses…

Où sont les acteurs de Fawlty Towers maintenant?

Basil Fawlty – John Cleese

John a co-écrit les douze épisodes de la série avec sa femme de l’époque et sa co-vedette Connie Booth.

Le couple a divorcé en 1978 et s’est remarié depuis deux fois, d’abord avec Alyce Eichelberger de 1992 à 2008, puis avec la créatrice de bijoux et quatrième épouse Jennifer Wad.

Depuis le succès de la série, il a décroché des rôles dans plusieurs suites de haut niveau, notamment Shrek 2, The Pink Panther 2 et Charlie’s Angels: Full Throttle.

Plus récemment, il a principalement prêté sa voix à des films d’animation.

Dans Charming en 2018, il a interprété le rôle de The Fairy Godmother.

Il a également joué dans Hold the Sunset as Phil de la BBC ainsi que dans la sitcom d’ABC Speechless dans laquelle il avait un rôle d’invité spécial en tant que Martin, le père du personnage de Minnie Driver, Maya.

En 2019, il a exprimé Otto Von Walrus dans Arctic Justice: Thunder Squad.

Sybil Fawlty – Écailles de Prunella

Prunella Scales a joué la longue souffrance Sybil Fawlty dans la célèbre sitcom.

Après son apparition dans la série, elle a eu une carrière réussie dans le cinéma et la télévision, et a même été nominée pour un BAFTA pour son rôle de reine Elizabeth II dans Une question d’attribution.

Ses nombreux crédits de films incluent Escape from the Dark, The Hound of the Baskervilles et The Merry Wives of Windsor.

Prunella est mariée à l’acteur Timothy West, et ensemble, le couple a présenté le spectacle pendant dix saisons.

Prunella a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014.

Son mari a déclaré: «Ce qui est triste, c’est que vous regardez simplement la disparition progressive

de la personne que vous connaissiez et aimiez et dont vous étiez très proche.

«Beaucoup d’elle est partie, mais nous apprécions toujours la vie et il y a encore beaucoup de Pru est

en mesure de profiter et nous sommes capables de faire ensemble.

Polly Sherman – Connie Booth

Booth a joué la serveuse Polly dans la sitcom très appréciée de la BBC – et a été co-auteur de avec son mari de l’époque, Cleese.

Elle a une fille, Cynthia, avec son ex-mari et le couple a travaillé ensemble sur la deuxième série de la série, malgré le divorce après la première.

Après le succès de Fawlty Towers, Booth a continué à jouer dans des téléfilms tels que The Hound of The Baskervilles, The Return of Sherlock Holmes et The Deadly Game.

Mais en 1995, elle a cessé de jouer et a commencé une carrière de psychothérapeute.

Elle s’est remariée en 1995 avec le scénariste Ed Solomon, mais le couple s’est séparé et Booth a épousé le critique new-yorkais John Lahr en 2000.

Le couple réside ensemble dans le nord de Londres.

Manuel – Andrew Sachs

Manuel est sans aucun doute l’un des personnages les plus appréciés de la série.

Son fort accent espagnol a entraîné des dilemmes hilarants pour l’hôtel.

Après être apparu sur la sitcom, Sachs a eu une carrière télévisée réussie.

Il a pris le rôle de directeur d’hôtel dans la sitcom Are You being Served? et a joué Ramsay Clegg dans Coronation Street.

En 2008, Sachs a fait la une des journaux après avoir fait l’objet d’une farce de Russell Brand et Jonathan Ross dans laquelle ils lui ont laissé des messages vocaux indiquant que Brand avait eu des relations sexuelles avec sa petite-fille.

La BBC a présenté des excuses publiques à Sachs et Brand a démissionné.

Sachs a reçu un diagnostic de démence vasculaire en 2012 et est décédé en 2016, à l’âge de 86 ans, après une longue bataille contre cette maladie.

Son épouse Melody Sachs est décédée un an plus tard.

Terry Hughes – Brian Hall

Brian Hall a joué Terry le chef de Fawlty Towers.

Après la fin de la sitcom, il a joué dans des séries télévisées à succès, notamment Terry et June, Minder et Bergerac.

Il a joué dans le film dramatique britannique McVicar de 1980 et a joué Eddie Green dans le drame pour enfants de BBC1 Break in the Sun.

Hall a reçu un diagnostic de cancer du rein en 1994 et a malheureusement perdu sa bataille contre la maladie en 1997.

En 1996, Hall a déclaré au Miroir: «Le cancer est un intimidateur et je déteste les intimidateurs.

«Ce cancer du vieux garçon entraînera à peu près autant de changement de moi que tous les autres intimidateurs que j’ai rencontrés – rien.

Il était un ami proche de John Cleese, et à sa mort, Cleese a déclaré:

John Cleese, qui était devenu un ami proche, a déclaré: «Je suis très bouleversé. J’aimais particulièrement Brian et j’ai eu plusieurs conversations avec lui cette année.

«J’admire profondément la manière dont il a traité son cancer. Je ne sais pas où il a trouvé la force.

Major Gowen – Ballard Berkeley

Le major Gowen s’est avéré une figure controversée parmi les téléspectateurs de Fawlty Towers.

Son utilisation de blagues « racistes » a suscité des inquiétudes – et certaines de ses apparitions ont été supprimées des rediffusions de l’émission.

Cependant, John Cleese a défendu les blagues. Il a déclaré: «Si vous mettez des mots absurdes dans la bouche de quelqu’un dont vous voulez vous moquer, vous ne diffusez pas ses opinions, vous vous moquez d’eux.

«Le principal était un vieux fossile laissé des décennies auparavant. Nous ne soutenions pas ses opinions, nous nous en moquions.

«S’ils ne peuvent pas voir ça, si les gens sont trop stupides pour voir ça, que peut-on dire?»

Berkeley lui-même a joué des rôles principaux dans To the Manor Born, Terry et June et Fresh Fields après la sitcom.

Il a également exprimé le chef de l’armée dans la version de film d’animation de The BFG de Roald Dahl.

Ballard Berkeley est décédé à l’âge de 84 ans le 16 janvier 1988.