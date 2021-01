Qu’est-il arrivé au casting de Zoey 101?

Croyez-le ou non, il a été créé il y a 16 ans aujourd’hui sur Nickelodeon.

L’émission à succès a été créée par Dan Schneider et mettait en vedette la petite sœur de Britney Spears, Jamie Lynn, dans le rôle de Zoey Brooks, suivant sa vie alors qu’elle fréquentait un pensionnat privé qui avait permis aux filles de s’inscrire pour la première fois dans l’histoire.

Il a duré quatre saisons et 61 épisodes, avec Jamie remportant le Kids ‘Choice Award de l’actrice de télévision préférée en 2006.

Les stars semblent être restées de solides amis au fil des ans et commentent régulièrement les publications de leurs collègues sur les réseaux sociaux.

Ils sont également apparus dans une série Instagram en direct « Toutes les choses Zoey 101 » ensemble pour discuter de leur temps dans l’émission.







Mais qu’est-il arrivé au casting lorsque la série s’est terminée en 2008?

Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks)

Jamie a fait un très bref début d’actrice dans le film Crossroads, où elle a joué une version plus jeune du personnage de sa grande sœur Britney avant de décrocher un rôle régulier dans la série de croquis de comédie de Nickelodeon All That.

Mais c’était dans Zoey 101 où elle est vraiment devenue un nom familier.

Au cours de son passage dans l’émission, Jamie a annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant à l’âge de 16 ans.







Elle a annoncé qu’elle attendait un enfant avec son petit ami de l’époque, Casey Aldridge, avec qui elle sortait depuis deux ans, accueillant sa fille Maddie.

Et il a été dit que sa grossesse adolescente était la raison pour laquelle l’émission avait été annulée.

Mais elle a remis les pendules à l’heure en 2019 lorsqu’elle a tweeté: «Êtes-vous prêt? 14 ans plus tard… toujours un bourrage. #ItdidNOTendbecauseofpregnancy #contractwasfinished.»







Un fan a demandé: « Oh wow tu n’as pas arrêté parce que tu étais enceinte, tu as attendu si longtemps pour nous le dire? »

Elle a répondu: « Non … je suis rentrée à la maison pour terminer le lycée et j’allais poursuivre des films. »

Jamie, 29 ans, est maintenant mariée à l’homme d’affaires Jamie Watson et ils ont accueilli une fille ensemble en 2018, nommée Ivey Joan Watson.







La jeune famille a failli être frappée par une tragédie en 2017 lorsque Maddie a été impliquée dans un horrible accident de VTT.

Elle avait huit ans au moment où elle a été transportée par avion à l’hôpital après que le véhicule tout-terrain qu’elle conduisait s’est renversé et l’a laissée inconsciente et sous l’eau pendant plusieurs minutes.

Heureusement, elle s’est complètement rétablie et Jamie a déclaré qu’elle ne cesserait de remercier ses fans pour le soutien qu’ils lui ont montré dans cette période difficile.







Partageant une photo de Maddie et de sa cousine un mois après l’accident, elle a écrit: « Il y a un mois, à cette époque, je vivais le pire cauchemar d’une mère / personne qui se passait juste devant mes yeux, impuissante … Aujourd’hui, nous avons pu célébrer le baptême de notre douce Kylie Blair.

«Je ne suis pas du genre à prêcher, mais on nous a montré la grâce de Dieu, et nous nous sentons toujours indignes de sa miséricorde. Je ne cesserai jamais de remercier chacun de vous pour vos prières, car nous reconnaissons le miracle qu’elle a créé.







« Nous sommes au-delà de la bénédiction, et nous ne vous oublierons JAMAIS, et l’incroyable miséricorde de Dieu #Godisgood »

Plus récemment, Jamie est apparu dans le drame Netflix Sweet Magnolias.

Elle partage régulièrement des clichés de sa douce vie de famille sur Instagram.

Victoria Justice (Lola Martinez)

Victoria est l’autre grand nom à sortir de la série.

Après la fin, elle a présenté son propre spectacle musical Nickelodeon Victorious, dans lequel elle a joué aux côtés d’Ariana Grande.

Aujourd’hui âgée de 27 ans, elle joue encore aujourd’hui, apparaissant plus récemment dans les émissions de télévision 50 States of Fright et The Real Bros of Simi Valley et dans le film Summer Night.







Elle a prouvé qu’elle était toute adulte lorsqu’elle a joué le rôle de Janet dans un remake télévisé de The Rocky Horror Picture Show et a également publié une série de singles et d’albums de bandes sonores de Victorious.

Selon la rumeur, elle aurait été enfermée dans une querelle avec son ancienne co-star Ariana, mais cela a été mis au lit en 2020 quand ils ont clairement indiqué qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre eux.

Après avoir pratiquement retrouvé le casting pour célébrer l’anniversaire de l’émission, ils ont posté les uns sur les autres sur les réseaux sociaux.

Ariana a partagé une capture d’écran du nouveau single de Victoria, Treat Myself, en écrivant: « Félicitations, mon ami @victoriajustice. C’est tellement beau », et Victoria a répondu: « Ari, ily. Merci. »







Victoria a également posté à propos de la sortie Netflix d’Ariana pour sa tournée mondiale Sweetener, en écrivant: « C’est épique, j’ai hâte de regarder! »

Elle a sorti Treat Myself en décembre, disant à ses fans: « Je vous ai fait une promesse les gars et à moi-même que j’allais sortir de la musique en 2020 »

Plus tôt cette semaine, elle a évoqué sa joie de refaire enfin de la musique, en écrivant: « C’est si bon de recommencer. »

Sean Flynn (Chase Matthews)

Sean, qui a joué Chase Matthews, a récemment annoncé ses fiançailles avec son partenaire Lyndsey Monconduit.

Il a partagé la nouvelle avec un doux claquement qui les a vus se blottir sur la plage alors qu’elle montrait sa nouvelle bague de fiançailles et lui embrassait la joue.







Il a écrit: « Nous l’avons fait !! J’ai trouvé l’amour de ma vie il y a six ans, et je n’ai jamais regardé en arrière depuis. J’ai hâte de passer le reste de ma vie avec vous @lmonconduit »

Victoria et Jamie ont tous deux envoyé des messages de félicitations à leur ancienne co-star.







Sean montre aussi beaucoup d’amour à ses copains, en branchant récemment le single de Victoria, disant à ses fans: « ANNONCE SPÉCIALE: Tout le monde arrête ce que tu fais et va voir le nouveau morceau de Victoria, Treat Myself !! Ça vaut le coup d’écouter. Un travail incroyable Vic, j’ai hâte d’entendre ce que vous créez ensuite !! «







Après Zoey 101, Sean a continué à apparaître dans une poignée d’émissions de télévision et de films, notamment The Last of Robin Hood, Devious Maids et The Wrong Boyfriend.

Austin Butler (James Garrett)

Austin a été impliqué dans de grands projets depuis qu’il était James.

Il a joué aux côtés de certaines des plus grandes stars d’Hollywood dans les films Once Upon A Time In Hollywood et The Dead Don’t Die.







Il tourne également actuellement le biopic Elvis dans lequel il incarne le défunt emblématique Elvis Presley.

Le film est réalisé par Baz Luhrmann, célèbre pour son hit Moulin Rouge.

Parlant du casting d’Austin, il a déclaré: «Je savais que je ne pourrais pas faire ce film si le casting n’était pas tout à fait correct, et nous avons recherché à fond un acteur capable d’évoquer le mouvement naturel singulier et les qualités vocales de cette star sans égal. , mais aussi la vulnérabilité intérieure de l’artiste.







«Tout au long du processus de casting, ce fut un honneur pour moi de rencontrer un si vaste éventail de talents.

«J’avais entendu parler d’Austin Butler grâce à son rôle remarquable face à Denzel Washington dans The Iceman Cometh on Broadway, et à travers un voyage de tests d’écran étendus et d’ateliers de musique et de performance, je savais sans équivoque que j’avais trouvé quelqu’un qui pouvait incarner l’esprit. d’une des figures musicales les plus emblématiques du monde. «

Le joueur de 29 ans est également apparu dans une série d’émissions à succès pour enfants, notamment iCarly, Hannah Montana et Wizards of Waverley Place.

Paul Butcher (Dustin Brooks)

Paul, 26 ans, qui a joué le jeune frère de Zoey, Dustin, a assumé de nombreux rôles après le spectacle.







Il est apparu dans des émissions King of the Hill, The King of Queens, Without A Trace et Criminal Minds, pour n’en citer que quelques-uns.

Il a également fourni la voix de Stanley Pukowski dans le film d’animation Meet The Robinsons.







Paul s’est également tourné vers le chant, sortant quelques reprises avant de sortir ses propres chansons.

Alexa Nikolas (Nicole Bristow)

Une réunion Zoey 101 tenue il y a quelques années a fait la une des journaux en raison de l’absence d’Alexa.







Plus tard, elle est allée vivre sur Instagram pour affirmer que le lieu de travail était toxique et qu’elle avait été victime d’intimidation sur le plateau.

« Ce fut une expérience vraiment incroyable d’apprendre à connaître [my character] Nicole, mais l’expérience sur le plateau a fini par être radicalement différente de ce que je ressentais pour Nicole », dit-elle.

Elle a continué à jouer dans la série, apparaissant dans une série d’émissions et de films dont Ghost Whisperer, CSI: Miami, Heroes et Zoolander, mais elle n’a pas été vue à l’écran depuis qu’elle était dans Mad Men en 2013.







Le jeune homme de 28 ans a épousé le musicien canadien Mike Milosh en 2012, mais ils ont ensuite divorcé en 2016.

Puis en mai 2020, elle a annoncé sur Instagram qu’elle attendait son premier enfant avec son partenaire Michael Gray, accueillant le petit, une fille prénommée Nova, en novembre.

Elle partage régulièrement des aperçus de sa vie de famille sur Instagram et a récemment publié une photo nue d’elle-même berçant sa fille dans ses bras.







Le cliché a été apprécié par Jamie Lynn, montrant que toute animosité sur le plateau a depuis été mise au lit.

Christopher Massey (Michael Barrett)

Christopher, le grand frère de l’acteur Kyle Massey qui a joué dans That’s So Raven, a commencé sa carrière d’acteur à un jeune âge en apparaissant dans une série de publicités pour Cap’n Crunch et Pop Tarts.







Après le spectacle, le joueur de 30 ans a joué dans Everybody Hates Chris, City Girls et Switched At Birth, apparaissant plus récemment dans l’émission de croquis américaine All That.

En 2016, il a été arrêté à Las Vegas pour des allégations de violence domestique contre sa petite amie de l’époque, Cassalei Jackson.

Mais les accusations ont été abandonnées lorsque le procureur du comté de Clark a rejeté l’affaire contre lui, invoquant des preuves insuffisantes.







En juillet de l’année dernière, il a annoncé qu’il était fiancé à son partenaire Bria Miller. Ils partagent deux enfants, Bella, deux ans et Carter, un.

Il a également sorti son propre album, Centralia Love.

Erin Sanders (Quinn Pensky)

Après Zoey 101, Erin a joué dans le feuilleton The Young and the Restless et Melissa and Joey aux côtés de Melissa Joan Hart.







Elle a également joué dans le film 2020 The Call et une série d’autres émissions, telles que Mad Men, Big Time Rush et The Mentalist.

Avec beaucoup de ses compagnons de casting de Zoey 101, elle est également apparue dans l’émission de croquis de comédie All That.







Matthew Underwood (Logan Reese)

Après la fin de Zoey 101, Matthew est apparu dans le film Reality Horror Night et les téléfilms The Magic Studio et The Golden Stars.







Il est également apparu dans les courts métrages Time Hoppers, The Alien et The Unicorn Sisters.

Il a également été directeur de plusieurs projets.







Il se décrit comme un cinéaste sur Instagram, montrant qu’il est plus intéressé à être derrière la caméra que devant elle ces jours-ci.