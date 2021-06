Où sont les acteurs de This is England maintenant? De Stephen Graham à Andrew Shim et Vicky McClure

C’EST L’ANGLETERRE – un film de 2006 avec Stephen Graham et Vicky McClure – est l’un des films britanniques les plus populaires des 20 dernières années.

Mais que font les autres acteurs aujourd’hui ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Où sont les acteurs de This is England maintenant?

Cela fait 15 ans que les stars de Line of Duty Stephen et Vicky ont joué aux côtés de Thomas Turgoose, Jo Hartley, Joe Gulgun et Andrew Shim dans le drame.

Le film mettait également en vedette Rosamund Hanson, Andrew Ellis, Perry Benson, George Newton, Jack O’Connell, Kieran Hardcastle, Chanel Cresswell, Danielle Watson, Sophie Ellerby, Kriss Dosanjh, Michael Socha, Frank Harper et Hannah Walters.

Il a continué à avoir trois suites télévisées: This Is England ’86, This Is England ’88 et This Is England ’90.

Thomas Turgouose

Thomas a joué le rôle principal de Shaun dans This Is England et cela reste sa performance la plus notable à ce jour.

Depuis la sortie de This is England ’90 en 2015, le talentueux acteur a joué dans Game of Thrones, Kingsman: The Golden Circle et Swimming with Men, entre autres productions.

Le rôle le plus récent du joueur de 29 ans est venu dans la série de science-fiction télévisée Intergalactic de Sky One.

Stephen Graham

Stephen a joué Combo dans This is England et est devenu l’un des acteurs les plus populaires de Grande-Bretagne.

Il a joué dans d’innombrables films et émissions de télévision, dont The Irishman, Boardwalk Empire, Line of Duty et la franchise Pirates des Caraïbes.

L’homme de 47 ans a récemment présenté une autre performance acclamée par la critique dans le nouveau drame de la BBC Time et devrait rejoindre le casting de Peaky Blinders dans la prochaine série.

Jo Hartley

Jo a joué Cynthia dans This is England et continue d’être un habitué de nos écrans de télévision.

Elle est apparue dans d’innombrables émissions de télévision au cours de la dernière décennie, notamment Waterloo Road, Law & Order: UK, Vera et le biopic de 2016 Eddie the Eagle.

L’homme de 49 ans est un collaborateur régulier de Ricky Gervais, jouant dans le film 2016 David Brent: Life on the Road et la populaire série Netflix After Life.

Joe Gilgun

Joe a joué Woody dans This Is England après avoir joué le rôle de Jamie Armstrong dans Coronation Street entre 1994 et 1997.

L’acteur du Lancashire est connu pour avoir joué plusieurs personnages emblématiques, dont Eli Dingle dans Emmerdale, Rudy dans Misfits et Cassidy dans Preacher.

Le joueur de 37 ans joue actuellement dans la série Sky Brassic, remportant une nomination aux Bafta pour avoir joué Vinnie.

Vicky McClure

Vicky a joué Lol dans This Is England, remportant un Bafta pour sa performance dans la première des trois suites télévisées du film.

Et elle est devenue une légende de la télé en jouant le DI Kate Fleming dans le drame policier à succès de la BBC Line of Duty.

Le joueur de 38 ans est également apparu dans Alex Rider, Svengali et Broadchurch, entre autres productions.

Andrew Shim

Andrew a joué Milky dans This Is England après avoir collaboré avec le réalisateur Shane Meadows pour le film Dead Man’s Shoes en 2004.

L’acteur d’origine américaine est devenu un combattant amateur de MMA, faisant deux nuls et perdant deux de ses quatre combats.

Des informations suggèrent que l’homme de 37 ans a été arrêté en Espagne pour suspicion de trafic de drogue en octobre 2020 et est actuellement en détention provisoire.