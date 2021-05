Où sont les acteurs de Taggart maintenant? Des morts tragiques à la télévision pour enfants et même à un agent immobilier

N’IMPORTE QUEL fan de théâtre policier digne de son badge de détective de fauteuil aura regardé Taggart.

Le drame basé à Glasgow s’étend sur 27 séries de 1983 à 2010, ce qui en fait l’une des séries télévisées britanniques les plus anciennes de tous les temps.

Mais que sont devenus les acteurs depuis la fin de la série il y a plus de dix ans, lisez la suite pour le découvrir.

Mark McManus

Mark McManus a joué le DCI Jim Taggart titulaire[/caption]

Mark a joué le difficile détective de Glaswegian DCI Jim Taggart depuis le début de la série en 1983.

Malheureusement, Mark est décédé en 1994 à l’âge de 59 ans lors du tournage de la série.

Neil Duncan

L’acteur Neil a obtenu son rôle d’évasion en tant que compagnon de Taggart, DS Peter Livingstone.

Neil est apparu dans deux séries avant de passer à des émissions telles que The Hound of the Baskervilles et Sherlock Holmes.

Il a également travaillé régulièrement comme doubleur sur des jeux vidéo dont X-Men Legends II: Rise of Apocalypse et Tomb Raider: Legend.

Aujourd’hui, il est agent immobilier à Hollywood, en Californie.

Iain Anders

Iain Anders a rejoint le salon en 1985[/caption]

Iain a rejoint le casting de Taggart en 1985 en tant que surintendant Jack McVitie, surnommé «The Biscuit».

L’acteur est apparu dans 40 épisodes et est décédé en 1997 à l’âge de 64 ans.

James MacPherson

James MacPherson a pris la tête de l’émission après la mort de Mark McManus en 1994[/caption]

James a joué DCI Michael Jardine, l’acolyte de Taggart après que Neil Duncan ait quitté la série.

Après la mort prématurée de Mark McManus en 1994, James est devenu l’acteur principal, mais a été contraint de quitter la série en 2002 en raison d’un poumon effondré.

Il a ensuite créé une compagnie d’acteur avec l’actrice Emma Currie, est apparu dans un certain nombre de productions théâtrales et a récemment exprimé l’autobiographie de Sir Alex Ferguson.

Blythe Duff

Blythe Duff était le deuxième plus ancien membre de la distribution[/caption]

L’actrice Blythe était la deuxième plus ancienne membre de la distribution de la série après James MacPherson dans le rôle de WPC Jackie Reid.

Au cours de l’émission, Jackie a été promue inspecteur-détective, mais Blythe a admis qu’elle préférait le théâtre et jouait dans une production de Harry Potter avant que la pandémie ne frappe.

Colin McCredie

Colin McCredie a décroché son rôle d’évasion sur Taggart[/caption]

Colin est un autre acteur qui a décroché son rôle d’évasion sur Taggart lorsqu’il a rejoint DC Stuart Fraser en 1995.

Colin est resté avec la série jusqu’à sa fin en 2010 et est depuis apparue dans le soap River City ainsi que dans la série CBeebies Woolly and Tig aux côtés de sa jeune fille en 2014.

John Michie

John Michie a rejoint le casting en 1998[/caption]

John a rejoint Taggart en tant que DI Robbie Ross en 1998 et est resté avec le spectacle jusqu’à sa fin.

Depuis lors, il est apparu dans Coronation Street en tant que Karl Munro de 2011 à 2013 et en tant que PDG Guy Self à Holby City et son émission sœur, Casualty.

En 2017, John a fait face à une tragédie lorsque sa fille Louella, 24 ans, est décédée au Bestival dans le Dorset après avoir pris des drogues récréatives.

Alex Norton

Alex Norton a rejoint le spectacle en 2002 et est resté jusqu’à sa fin en 2010[/caption]

Alex a joué DCI Matt Burke dans Taggart de 2002 à 2010 et est apparu dans des films de haut niveau au cours de sa carrière, notamment Braveheart, Pirates des Caraïbes: Dead Man’s Chest et Les Misérables.

Il a également joué dans Waterloo Road et joue actuellement Eric dans la comédie écossaise Two Doors Down.





Robert Robertson

Robert Robertson a joué le Dr Stephen Andrews[/caption]

L’acteur Robert était surtout connu pour son rôle de Taggart en tant que Dr Stephen Andrews.

Il est décédé tragiquement à 70 ans d’une crise cardiaque en lisant un poème de Robert Burns sur scène en janvier 2001.

Harriet Buchan

Harriet Buchan a joué l’épouse de Taggart, Jean[/caption]

Harriet a joué l’épouse de DCI Jim Taggart, Jean Taggart, qui était en fauteuil roulant après avoir donné naissance à leur enfant.

Harriet est apparue dans de nombreux autres spectacles, dont Garnock Way, avant de lancer des ateliers de son, de voix et de thérapie dans le monde entier.