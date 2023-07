Où sont les acteurs de Press Gang maintenant – de l’arrestation bizarre à la gaffe de X Factor et à la romance réelle avec le mari d’EastEnders

C’était l’une des plus grandes émissions pour enfants à la télévision au début des années 90 – et la réponse d’ITV à Grange Hill.

Écrit par l’ancien enseignant Steven Moffat, Press Gang raconte l’histoire d’un groupe d’écoliers et du journal pour enfants sur lequel ils ont travaillé.

Cela a lancé la carrière de certains des visages les plus familiers de la télévision, dont Dexter Fletcher, qui a récemment été vu méconnaissable avec l’acteur hollywoodien Taron Egerton, regardant le tournage d’Elton John à Glastonbury.

Mais qu’est-il arrivé au reste du casting ? Trois décennies plus tard, nous révélons où ils se trouvent maintenant.

Lucy Benjamin – Julie Craig

Le personnage de Lucy, Julie, a remplacé Kenny en tant que rédacteur en chef adjoint de The Junior Gazette.

Ensuite, elle a joué des rôles dans Close to Home et The Maze ainsi que Lisa Fowler, dans EastEnders pendant cinq ans, à partir de 1998.

Elle a peut-être tiré sur son mari à l’écran Phil Mitchell dans EastEnders (et s’en est tirée), mais Lisa est sortie avec l’acteur Steve McFadden dans la vraie vie de 1999 à 2003.

Lisa a rencontré son mari, le magnat du pétrole Richard Taggart, lors d’un vol à destination de Dubaï en juillet 2005 et ils se sont fiancés trois mois plus tard après une romance éclair, se mariant en 2006.

En mai 2006, sur The X Factor: Battle of the Stars, Sharon Osbourne a accidentellement laissé échapper que Lucy était enceinte en direct à la télévision. Elle a maintenant deux enfants.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 53 ans, a tragiquement perdu son père six semaines après avoir reçu un diagnostic de cancer de la vessie en 2017 – il avait déjà vaincu un cancer de l’intestin 15 ans auparavant.

En 2019, elle était candidate à I’m A Celeb.

Lucy est revenue à EastEnders en 2019, mais est partie quatre mois plus tard. Elle a également eu un rôle récurrent dans Doctors et est récemment revenue à Albert Square.

Dexter Fletcher – James « Spike » Thomson

Dexter était déjà une énorme enfant star avant de rejoindre le gang, après avoir joué Babyface dans le hit Bugsy Malone à l’âge de neuf ans.

Dexter est sorti avec sa co-star Julia Sawalha pendant le tournage de Press Gang et la jeune romance l’a mis dans l’eau chaude.

En 1991, il a été arrêté pour avoir volé deux bouquets de fleurs, d’une valeur de 5 £, dans un stand appartenant au Great Train Robber, Buster Edwards, et il a dit au tribunal qu’ils étaient pour Julia.

Buster l’a identifié parce qu’il avait vu le film de Dexter The Rachel Papers quelques jours auparavant.

Il a plaidé coupable et a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et condamné à payer 30 £.

Après son rôle de Spike, Dexter est apparu dans de nombreux films dont Lock Stock et Two Smoking Barrels, 1998, Layer Cake, en 2004 et Robin Hood, 2007.

Ses nombreux projets télévisés incluent Death in Paradise, en 2013, et le rôle du concierge Tony dans trois séries d’Hotel Babylon.

En 2012, il a été réalisateur et co-scénariste du nominé aux BAFTA Wild Bill et il a ensuite réalisé les biopics rock Bohemian Rhapsody et Rocketman.

Plus récemment, il a réalisé la comédie romantique Ghosted, avec Chris Evans et Ana De Armas.

Malgré son énorme succès, Dexter avait précédemment révélé que la célébrité des enfants avait fait des ravages et qu’il avait sombré dans la dépendance et l’endettement dans la vingtaine, se retrouvant sans abri.

Fletcher a sombré dans la dépendance à l’alcool et à la drogue dans la vingtaine et est devenu en faillite et sans abri.

« Tout a commencé à s’effondrer », dit-il. « J’étais drogué et hors de contrôle. J’avais de l’argent mais je ne savais pas comment le gérer de manière responsable. J’agissais comme un adolescent téméraire et je ne pouvais pas fonctionner comme un adulte.

Dexter a épousé la réalisatrice de cinéma et de théâtre lituanienne Dalia Ibelhauptaitė à Westminster, en 1997, avec feu Alan Rickman comme témoin. Il a quatre enfants.

Mmoloki Chrystie – Frazer ‘Frazz’ Davis

Mmoloki était déjà un visage familier à la télévision, ayant joué le meilleur ami de Zammo, Kevin Baylon, à Grange Hill de 1984 à 1987, et figuré dans la célèbre campagne Just Say No contre la consommation de drogue.

Après Press Gang, il a été assistant réalisateur pour le film à petit budget Rage et il a écrit et réalisé le film Underbelly, en 2000.

Il est également apparu dans le feuilleton britannique Casualty.

Aujourd’hui cinéaste indépendant, Mmoloki travaille principalement avec des musées à Londres et réalise des films d’entreprise pour des entreprises.

Il a également son propre blog, Inpixelated, lié à son travail dans les galeries d’art et les musées.

Sa page Linked-In ajoute : « Oh, et ne pensez pas que j’ai abandonné le cinéma purement créatif. Je n’ai pas… C’est ce que je fais pendant mon temps libre !

Julia Sawalha – Lynda Day

Après sa performance primée aux BAFTA dans Press Gang, Julia a décroché des rôles dans Pride and Prejudice et Agatha Christie’s Marple.

Elle a également joué le rôle de Saffy, la fille d’Edina de Jennifer Saunders, dans la comédie à succès Absolutely Fabulous, de 1992 à 2012, et dans le film de 2016.

L’actrice a eu plusieurs relations au fil des ans, notamment avec Richard Herring, Keith Allen, Dexter Fletcher et Alan Davies de Press Gang.

En 2016, la femme alors âgée de 47 ans a annoncé sa relation avec Luke Hollingworth, 30 ans.

« L’écart d’âge a mis du temps à comprendre, mais il est si mature émotionnellement qu’il m’aide à être plus détendu. Il est plus jeune que moi mais c’est une vieille âme », avait-elle déclaré à l’époque.

« Nous avons le même sens de l’humour. Nous rions toute la journée et c’est le partenaire le plus gentil et le plus aimant que j’aurais jamais souhaité. Je suis toujours sortie avec des hommes de mon âge ou beaucoup plus âgés et aucun d’eux n’est un patch sur Luke.

« Avant Luke, j’ai été célibataire pendant sept ans. Au moment où nous nous sommes réunis, j’avais cessé de chercher quelqu’un d’autre pour combler le vide.

Gabrielle Anwar – Sam Black

Gabrielle a eu une carrière productive depuis qu’elle a quitté l’émission pour enfants, mettant en vedette dans Sherlock: Case of Evil, en tant que chef de file dans le drame télévisé américain Burn Notice pendant six ans à partir de 2007, et en tant que Margaret Tudor dans la première saison du jeu historique The Tudors. .

Elle a également joué dans le clip de Pretty Little Head de Paul McCartney et a dansé un tango avec Al Pacino dans la célèbre scène du film Scent of a Woman de 1992.

Née dans le Surrey, elle a déménagé aux États-Unis pour poursuivre sa carrière à Hollywood au début des années 2000 et est devenue citoyenne américaine.

Elle était mariée à l’acteur Craig Sheffer et avait une fille, née en 1993, avant de se séparer. Elle a ensuite été mariée à l’acteur John Verea, avec qui elle a eu un fils et une fille, avant de divorcer. Craig est le parrain des enfants de Gabrielle avec John.

Gabrielle a épousé Shareef Malnik en 2015.

Paul Reynolds-Colin Matthews

Press Gang s’est avéré un rôle décisif pour Paul, qui a ensuite joué Kelvin dans la série policière Pauline Quirke Maisie Raine et joué le rôle du tueur de flics Chris Craig dans le film britannique de 1991 Let Him Have it.

Reynolds a également passé dix ans dans le drame radiophonique Westway de la BBC World Service.

Plus récemment, il a joué Hezekiah Stebbing dans Dodger, l’adaptation 2022 d’Oliver Twist sur la BBC.

Kelda Holmes – Sarah Jackson

Le personnage de Kelda, Sarah, est parti à la fin de la quatrième série, lorsqu’elle est allée à l’université.

Cette décision reflétait la vie réelle alors que Zelda demandait à être retirée de la série pour poursuivre ses propres études universitaires.

Elle est ensuite revenue au théâtre avec des rôles mineurs dans An Unsuitable Job for a Woman, en 1982, et récemment dans les films The Sisters Brothers et The Wife and her House Husband, en 2022.

Elle fait également beaucoup de travail sur scène et est récemment apparue au Edinburgh Fringe. Elle travaille également avec la Unhinged Theatre Company, à la Royal Holloway University.

Lee Ross – Kenny Phillips

Après avoir joué le rédacteur en chef Kenny dans Press Gang, Lee a décroché le rôle du criminel violent Owen Turner dans EastEnders à partir de 2006.

Il a également joué dans la série dramatique Dodger, Bonzo and the Rest et Secrets & Lies et était un habitué du Catherine Tate Show.

En 2018, Ross a joué le rôle de la drag queen à la retraite Hugo Battersby / Loco Chanelle dans la comédie musicale à succès du West End Everybody’s Talking About Jamie.

Il est marié à l’actrice Jo McInness depuis 1999, et ils ont joué un vrai couple dans le drame de 1998 Playing the Field et le film de 2003 Billy’s Day Out.

Il est également un auteur-compositeur talentueux à ses heures perdues.

Charlie Creed Miles – Danny McColl

Charlie, né à Nottingham, a joué dans le film de 1997, Le cinquième élément, avec Bruce Willis, et avec Michael Caine dans le film britannique de 2009 Harry Brown.

Il est également apparu dans King Arthur de Guy Richie en 2004 et a joué Billy Kimbedr dans Peaky Blinders.

En 2011, il a joué le rôle principal dans Wild Bill, réalisé par la co-vedette de Press Gang, Dexter Fletcher.

Il a eu une relation d’un an avec sa co-star de Yellow Moon Samantha Morton, à partir de 1999 et leur fille, Esme Creed-Miles est née en 2000.

Bien qu’ils se soient séparés quand Sam était enceinte, ils sont restés amis et coparents proches – et ont vécu à deux rues l’un de l’autre tout en élevant leur fille Esme.

« Je l’aime énormément. Elle craque », a déclaré l’acteur à propos de son ex en 2004.

Charlie, 51 ans, est un artiste martial passionné et a transmis ses compétences à sa fille lorsqu’elle a décroché le rôle principal dans le drame vidéo Amazon Hanna.