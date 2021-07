Où sont les acteurs de Disney’s That’s So Raven maintenant? Des arrestations de choc à la renommée de Broadway

Cela fait plus de 14 ans que Raven Baxter n’a pas vu l’avenir dans l’émission populaire de Disney Channel That’s So Raven.

L’émission, qui suivait la vie d’une adolescente dotée de capacités psychiques, a duré 100 épisodes et quatre saisons. Voici un retour sur le casting original et où ils se trouvent maintenant…

Raven-Symoné catapulté à la gloire en tant que personnage principal Raven Baxter sur That's So Raven

Corbeau-Symoné

Raven-Symoné est devenu célèbre en tant que personnage principal Raven Baxter dans That’s So Raven.

Elle a ensuite joué dans le film Dr Dolittle aux côtés d’Eddie Murphy en 1998 et dans la suite de 2001.

L’ancienne star de Disney a également joué dans d’autres films et émissions de télévision, notamment La Revanche des demoiselles d’honneur, Le secret des ailes, La fée des pirates et Pixie Hollow Games.

En 2017, l’actrice est revenue à ses racines et a repris son rôle de Raven Baxter dans une série dérivée intitulée Raven’s Home.

Raven a choqué le public lorsqu’elle a été révélée comme la célébrité derrière le masque de pingouin dans la saison 2 de The Masked Singer en 2019.

Son personnage, Black Widow, a été rejeté lors de l’épisode 6 après avoir chanté « Believe » de Cher.

Kyle Massey a fait plusieurs autres apparitions à la télévision après That's So Raven

Kyle Massey

Kyle Massey est devenu célèbre en tant que Cory, le frère espiègle du personnage principal de That’s So Raven.

Il a continué son rôle de frère de Raven, Cory Baxter, dans la série dérivée Cory in the House, avant de devenir la voix de Milo dans l’émission télévisée Fish Hooks de Disney Channel.

L’acteur est également apparu dans d’autres émissions, notamment The Electric Company, Gotham et Being Mary Jane.

En 2010, Kyle a participé à la 10e saison de Danse avec les stars, où il a décroché la deuxième place.

En juin 2021, Massey a été inculpé d’un chef de communication avec un mineur à des fins immorales après avoir prétendument envoyé des messages et des images explicites à une fille de 13 ans entre décembre 2018 et janvier 2019.

T'Keyah Crystal Keymáh est apparu dans un certain nombre de films depuis That's So Raven

T’Keyah Crystal Keymáh

Depuis son départ de That’s So Raven, T’Keyah a joué dans un certain nombre de films, dont Sharknado 4.

L’actrice a également produit une série de pièces de théâtre et est une poétesse accomplie.

Plus récemment, elle est apparue dans le film musical Revival.

Rondell Sheridan s'est fait un nom dans That's So Raven

Rondell Sheridan

Rondell Sheridan a joué le père maladroit mais adorable de Raven, Victor Baxter dans That’s So Raven.

Il a suivi les traces de son fils à l’écran après la fin de son interprétation de Victor pendant cinq ans, jouant dans Cory in the House aux côtés de Kyle.

Rondell a alors décidé de concentrer son attention sur sa carrière de comédien.

Cependant, en 2018, il a repris son rôle de Victor dans un épisode de Raven’s Home.

Plus récemment, il est apparu dans le film Remember Amnesia.

La star a également réalisé plusieurs courts métrages, dont Cattle Call et Nowhere Cafe.

Anneliese van der Pol a continué à jouer dans Vampires Suck

Anneliese van der Pol

Anneliese van der Pol est devenue célèbre en jouant le meilleur ami du personnage principal dans That’s So Raven.

Elle a ensuite joué dans Vampires Suck, Shalom Sesame, 5 wedding et Extremely Decent.

En 2020, elle a repris son rôle de Chelsea Daniels dans Raven’s Home.