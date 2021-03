DAWSON CREEK a diverti et enthousiasmé les fans pendant cinq ans alors que les téléspectateurs ont vu Dawson, Joey, Pacey et Jen grandir dans un petit village de pêcheurs du Massachusetts.

L’émission télévisée à succès a duré jusqu’en 2003, mais les fans peuvent se sentir nostalgiques après que Netflix a ajouté les six saisons à leur service de streaming.

Où sont les acteurs de Dawson’s Creek maintenant?

Pensez à 1998 lorsque des adolescents du monde entier ont eu droit au monde merveilleux de Dawson’s Creek.

Ici, nous avons rencontré quatre adolescents de 16 ans et leurs amis.

Avec les conversations complexes sur l’amour, la vie et le sexe, et la bande-son apaisante, il n’était pas étonnant que les adolescents des années 90 soient tombés amoureux de la série.

Avec de nombreux fans profitant d’un voyage dans le passé sur Netflix, voici ce qu’ils ont fait depuis.

James Van Der Beek

Qui peut oublier Dawson Leery aux cheveux souples?

James, maintenant âgé de 44 ans, a joué le garçon entièrement américain angoissé.

Depuis son départ du ruisseau, il est apparu dans How I Met Your Mother, Ugly Betty et Criminal Minds.

Il a joué une version simulée de lui-même dans la comédie hilarante et éphémère, Don’t Trust the B —- in Apartment 23.

En 2017, James a joué dans la série Sky One, Que ferait Diplo?

Plus récemment, il a joué dans Modern Family and Pose, tout en participant à la 28e saison de Dancing with the Stars.

Katie Holmes

Katie, maintenant âgée de 42 ans, jouait Joey Potter, un garçon manqué qui était ami avec Dawson et vivait avec sa sœur de l’autre côté de la crique.

Depuis la fin de Dawson’s Creek, Katie est restée sous les projecteurs.

Après avoir fréquenté la co-star Joshua Jackson, elle a épousé Tom Cruise en 2006.

Le couple a eu sa fille Suri un an plus tard, mais s’est finalement séparé en 2012.

En 2016, Katie a commencé à sortir avec la star de Django Unchained Jamie Foxx, mais le couple s’est séparé en 2019.

Le plus grand film dans lequel elle a joué jusqu’à présent est Batman Begins, quand elle a joué Rachel Dawes, le procureur adjoint de Gotham et la chérie d’enfance de Bruce Wayne.

En 2011, elle a joué Jackie Kennedy dans la mini-série The Kennedys, et a repris ce rôle dans The Kennedys: Decline And Fall en 2016.

En 2016, elle a également sorti son premier long métrage en tant que réalisatrice, All We Had, un drame familial basé sur un roman d’Annie Weatherwax.

Puis en 2018, elle a joué dans Ocean’s 8 comme elle-même.

Plus récemment, elle a joué dans Brahms: The Boy II et The Secret: Dare to Dream.

Katie a commencé à sortir avec Emilio Vitolo en 2020, rendant la relation officielle le jour de son anniversaire.

Joshua Jackson

La relation de Pacey Witter avec Joey a fait pâmer les téléspectateurs devant leurs écrans de télévision – mais son scénario le plus mémorable a été lorsqu’il a eu une liaison avec son professeur au cours de la première saison.

Dawson’s Creek n’était même pas sa première grande pause, ayant joué le rôle de Charlie Conway dans les films The Mighty Ducks.

Pourtant, Joshua a eu du mal à vivre après avoir quitté la série télévisée à succès.

En 2002, Joshua a été arrêté lors d’un match de hockey sur glace après une dispute avec un agent de sécurité et a été accusé d’agression et d’ébriété.

Malgré cela, il a su maintenir une carrière sous les projecteurs.

Le nominé au People’s Choice Award a vu son étoile s’envoler lorsqu’il a décroché le rôle de Cole Lockhart dans The Affair en 2014.

Il a quitté le spectacle en 2020.

Joshua, maintenant âgé de 42 ans, est également apparu dans le rôle de Peter Bishop dans Sky One’s Fringe.

En 2020, il a joué dans Little Fires Everywhere, alors qu’il devrait figurer dans Dr Death.

Il a épousé Jodie Turner-Smith en 2019 et ils ont eu leur premier enfant ensemble – une fille – en avril 2020.

Michelle Williams

La mauvaise fille Jen Lindley a été représentée par Michelle.

Probablement la plus titrée des stars de Dawson Creek, l’actrice de 40 ans a été nominée pour un Oscar à quatre reprises.

Elle a joué dans une bobine de films cultes.

Brokeback Mountain, My Week With Marilyn et Shutter Island comptent parmi ses génériques d’acteur les plus impressionnants.

Et elle a continué à jouer dans des superproductions, notamment The Greatest Showman, Oz the Great and Powerful et Venom.

La star expérimentée de l’écran a également donné d’impressionnantes performances scéniques sur le cabaret et le Blackbird de Broadway.

Kerr Smith

Kerr a rejoint Dawson’s Creek dans la saison deux et est devenu l’un des personnages principaux.

Il a joué Jack McPhee, le premier personnage ouvertement gay à s’embrasser à l’écran.

Maintenant 49, l’acteur est apparu dans Agents of SHIELD, Charmed, NCIS et deux séries CSI – NY et Miami.

Depuis 2019, il joue le rôle du principal Holden Honey dans le drame pour adolescents Riverdale.

Lorsqu’il n’agit pas, Kerr profite des avantages d’être un pilote certifié et a également lancé une entreprise holistique de santé et de bien-être, TerraLife Wellness, avec sa deuxième épouse Lisa.

Meredith Monroe

Meredith a joué Andie McPhee à Dawson’s Creek de 1998 à 2000.

Elle avait en fait 28 ans lorsqu’elle jouait un joueur de 16 ans.

L’ancien mannequin a continué à jouer des rôles d’acteur après que les caméras aient cessé de tourner.

Aujourd’hui âgée de 51 ans, elle est surtout connue pour avoir incarné Haley Hotchner dans Criminal Minds.

Meredith a joué des rôles mineurs dans Transformers: Dark Of The Moon, CSI: Miami et The Mentalist.

De 2018 à 2020, elle a rejoint un autre drame pour adolescents, 13 Reasons Why, mais cette fois en jouant une mère.

Y aura-t-il un redémarrage de Dawson’s Creek?

Non seulement les fans de la série peuvent-ils voir chaque épisode sur Netflix, mais il y a aussi des discussions sur un redémarrage possible.

L’ancienne star de Daweson’s Creek Mary-Margaret Humes – qui jouait Gail Leery – a révélé en mars 2021 que les chances qu’il revienne restent élevées.

Elle a dit Gens: « Katie Holmes et moi en avons parlé. James Van Der Beek et moi en avons parlé. J’ai en fait écrit, comme, 190 pages d’une idée de crossover pour un redémarrage.

« Je ne sais pas si ça va n’importe où, mais il y a certainement beaucoup de buzz à ce sujet.

« Je pense que ce qu’ils ont exprimé est – notre était tellement plus simple que ce que la télévision est maintenant. Encore une fois, à cause des médias sociaux.

«Et c’est, comme, que vous pouvez réellement faire un spectacle et ne pas faire de référence aux médias sociaux. Nous pouvons revenir là où nous nous sommes arrêtés et laisser cet élément être là mais pas si dominant.

« Donc, pour autant que je sache, les informations personnelles des enfants, euh, il y a une forte possibilité. »