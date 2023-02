Où sont les acteurs de Cool Runnings maintenant – mort prématurée après une perte de poids de 100 livres pour le camée Real Housewives et le lien Madonna

AVEC son histoire inspirante de triomphe sur l’adversité, Cool Runnings reste l’un des plus grands films de bien-être des années 90.

Le succès de Disney, vaguement basé sur la première équipe de bobsleigh de la Jamaïque et ses débuts aux Jeux olympiques d’hiver de 1988, a rapporté plus de 129 millions de livres sterling au box-office.

Alamy

Cela fait 30 ans que Cool Runnings est sorti[/caption]

Ce mois-ci marque les 30 ans depuis que le film, mettant en vedette le comédien John Candy, est sorti en salles.

Mais que s’est-il passé à côté du casting? D’une mort prématurée tragique à des changements de carrière surprenants, nous examinons où ils en sont maintenant.

Banique de Dernice

Le chef d’équipe Dernice Bannock a été joué par Leon Robinson, maintenant âgé de 60 ans.

Il est devenu célèbre en tant que séduisante statue de « Jésus noir » qui a pris vie et a embrassé Madonna dans son clip vidéo controversé de 1989 pour Like A Prayer.

Après le film, l’acteur – connu sous le nom de Leon – est apparu dans le film Above The Rim aux côtés du rappeur Tupac Shakur et dans une série télévisée de 1998 sur The Temptations.

En 2000, il a pris le rôle principal dans le téléfilm Little Richard, remportant une nomination aux Emmy Awards.

Parmi les autres succès notables, citons le drame carcéral Oz et le film de 50 Cent Get Rich Or Die Tryin ‘.

Leon a également fait de la musique et joue dans le groupe de reggae Leon And The Peoples.

Il partage une fille de 22 ans, Noelle, avec son ex-fiancée de la star de Real Housewives of Atlanta, Cynthia Bailey. Ils se sont séparés en 2003 après quatre ans mais restent en bons termes.

Leon est également sorti avec le mannequin Ebony McIver, mais il s’est maintenant installé avec l’artiste Patricia Blanchet.

Café Sanka

Doug E Doug a joué Sanka Coffie, un personnage décontracté qui a apporté un soulagement comique – avec son fidèle œuf porte-bonheur – au film Cool Runnings.

Avant le rôle, il a travaillé sur le circuit de la comédie stand-up dès l’âge de 17 ans et est apparu dans des films tels que Mo’ Better Blues et Jungle Fever.

Après Cool Runnings, Doug a été embauché pour un autre film de Disney, Operation Dumbo Drop, et a continué à cumuler plus de crédits d’acteur.

Il est apparu dans tout, de Diagnosis Murder à Law & Order: SVU, Shark Tale et Eight Legged Freaks.

Doug, 53 ans, fait toujours de la comédie et a sorti son premier roman The Fall of ’87: A Dope Novel en 2020.

Yul Brenner

Malik Yoba est l’une des stars les plus réussies à émerger de Cool Runnings, ayant décroché plusieurs grands rôles à la télévision depuis.

Il a joué le détective NYPD JC Williams à New York Undercover et est depuis apparu dans Alphas, Revolution, Arrested Development, The Good Wife et Designated Survivor.

La star de Yul Brenner, aujourd’hui âgée de 55 ans, a également vu sa part de drames personnels, notamment avoir été renvoyé d’Empire pour des raisons telles que la consommation présumée de drogue, ce qu’il a nié.

Il a également fait face à un contrecoup pour avoir prétendument sorti la co-star Jussie Smollet lors d’une séance de questions-réponses avec Blackfilm.com. Plus tard, il l’a nié, affirmant qu’il avait été mal cité, mais Jussie a confirmé qu’il était gay moins d’un mois plus tard.

En 2019, Malik a révélé qu’il était attiré par les femmes trans et s’est décrit comme “attiré par les trans” dans une publication Instagram qu’il a depuis supprimée.

Junior Beville

Rawle D Lewis a d’abord été embauché sur Cool Runnings pour aider à “entraîner les joueurs avec des accents authentiques” et à lire des lignes avec eux, mais après avoir reconnu son talent, les producteurs lui ont demandé de faire un test d’écran.

Après avoir joué Junior Bevill dans Cool Runnings, sa carrière s’est arrêtée lorsque de nombreux pilotes de télévision dans lesquels il a joué ne se sont pas rendus à l’écran.

Les plus grandes apparitions de Rawle depuis ont inclus Narcos: Mexico, Spy Hard – aux côtés de Leslie Nielson – et le film K-Pax de Kevin Spacey.

Aujourd’hui âgé de 49 ans, il continue de jouer et de se produire sur le circuit de la comédie.

Josef Gruhl

Peter Outerbridge a joué le «méchant est-allemand» Josef Gruhl, le chef de l’équipe allemande de bobsleigh, qui a finalement soutenu ses rivaux jamaïcains.

Depuis le film, l’acteur a remporté de grands rôles, notamment William Easton dans Saw VI, le détective William Murdoch dans The Murdoch Mysteries et un rôle récurrent dans 24.

L’homme de 56 ans a plus de 135 crédits d’acteur à son actif pour avoir joué dans Lucky Number Slevin, la série télévisée The Batwoman et 12 Monkeys.

Entraîneur Irv Blitzer

Le portrait inoubliable de l’entraîneur Irv Blitzer par John Candy est entré dans l’histoire – malheureusement, car c’était le dernier film dans lequel il est apparu avant sa mort.

L’acteur, 43 ans, a laissé derrière lui un héritage de succès impressionnants, notamment National Lampoon’s Vacation, Spaceballs, Uncle Buck et Home Alone.

John est mort d’une crise cardiaque lors d’une pause de tournage pour la comédie du vieux western Wagon’s East, au Mexique, en 1995.

Avant de mourir, l’acteur était préoccupé par son poids et avait réussi à perdre 7 livres et 2 livres (100 livres) tout en se préparant pour un nouveau film.

Les facteurs à l’origine de sa mort comprenaient sa taille, le fait de fumer un paquet de cigarettes par jour, le fait d’être un gros buveur, la consommation de cocaïne et des antécédents familiaux de problèmes cardiaques.