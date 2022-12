Où sont les acteurs de Bad Education maintenant avant les retrouvailles épiques de la BBC ?

Cela fait dix ans que Bad Education est apparu pour la première fois sur nos écrans et nous avons été présentés au professeur enfantin Alfie Wickers.

En août 2012, la série auto-écrite de Jack Whitehall est sortie sur les écrans et a ensuite lancé la carrière de plusieurs jeunes acteurs.

Cela fait une décennie que Bad Education a été diffusé pour la première fois

Maintenant, une décennie plus tard, le gang d’Abbey Grove se réunit pour un épisode spécial de retrouvailles.

Il sera diffusé sur BBC Three, à 21 heures, le 15 décembre 2022, et verra M. Wickers retrouver sa bien-aimée classe K une dernière fois.

Les trois saisons originales mettaient en vedette un certain nombre d’acteurs enfants et adolescents, mais qu’ont-ils fait depuis…?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le casting de Bad Education.

Layton Williams – Stephen

Layton a continué à accomplir d'énormes choses

Depuis son passage dans la série, Layton est devenu un grand nom des comédies musicales.

Il a été choisi pour le rôle de Jamie dans la comédie musicale Everybody’s Talking About Jamie du West End, et a également fait une tournée au Royaume-Uni dans le rôle.

La comédie musicale a ensuite fait une tournée à travers les États-Unis, Layton restant dans le rôle principal.

Layton a été choisi comme juge pour l’émission spéciale unique d’ITV, Queens for the Night.

Il a jugé aux côtés de Rob Beckett, Melanie C et Courtney Act.





Nikki Runecks – Chantelle

Nikki a joué Chantelle dans la série

Nikki a joué l’écolière impertinente Chantelle dans la série, et elle et Stephen (Layton Williams) formaient un duo emblématique.

Depuis la fin de son passage dans Bad Education, Nikki n’a pas beaucoup joué, même si on dit qu’elle se prépare pour son retour.

En juillet 2020, elle a publié une série de nouvelles photos d’acteur et a toujours “acteur” dans sa bio Instagram.

Aujourd’hui âgée de 31 ans, Nikki s’est installée et a elle-même quelques enfants.

Charlie Wernham-Mitchell

Charlie est de bons amis avec la co-star Jack Whitehall de nos jours

Le clown de classe Mitchell était l’un des personnages les plus francs de la série, joué par Charlie Wernham.

Une décennie plus tard, Charlie revient non seulement pour l’épisode spécial des retrouvailles, mais reprend son rôle de Mitchell pour la nouvelle saison de Bad Eduction, où il revient en tant qu’enseignant.

Il a joué dans sa juste part de feuilletons, prenant le rôle de Robbie Roscoe dans Hollyoaks ainsi que d’Aaron Monroe dans EastEnders.

Charlie est plutôt aimé et s’est installé – lui et l’autre moitié d’Emma se sont mariés à l’été 2022.

Il est aussi de bons amis avec Jack Whitehall, et ils sont souvent photographiés ensemble.

Weruche Opia – Cléo

Weruche a fait de grandes choses depuis qu'il a joué à Cleo

Weruche Opia revient également pour l’épisode spécial de Bad Education, en tant que personnage sans fioritures Cleo.

L’actrice maintenant âgée de 35 ans a fait de grandes choses depuis l’émission de la BBC3, notamment en étant nominée pour un BAFTA pour sa performance dans I May Destroy You.

Elle est également apparue dans le thriller ITV Our House en 2022 et a fondé sa propre marque de vêtements Jesus Junkie Clothing.

Kae Alexander – Jing

L'actrice Jin Kae a l'air complètement différente de nos jours

Kae Alexander est totalement méconnaissable de nos jours et est loin de jouer au Jing à deux chaussures.

Elle a accumulé d’innombrables rôles à la télévision et au cinéma depuis son passage dans Bad Education.

De Pramface, House of Anubis et le drame médical Doctors à Fleabag et même Game of Thrones, son CV est impressionnant.

En 2019, Kae a joué Ini dans Malificent: Mistress of Evil et a joué le rôle principal Min Farshaw dans The Wheel of Time d’Amazon Prime.