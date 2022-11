Où sont les acteurs d’Auf Wiedersehn, Pet maintenant ?

AUF Wiedersehn, Pet est apparu pour la première fois sur nos écrans il y a près de 40 ans.

La série a suivi sept ouvriers du bâtiment britanniques qui quittent le Royaume-Uni pour chercher un emploi à l’étranger, mais où sont les acteurs maintenant ?

Tim Healey

Rex

Tim Healy a joué Dennis Patterson dans Auf Wiedersehn, Pet.

Le maçon Dennis était considéré comme le chef des gars en Allemagne, les gardant principalement en ligne et réglant tous les problèmes.

Tim est également apparu dans plusieurs autres émissions de télévision, notamment Boys From The Bush (1991), Breezeblock (2002), Benidorm (2009), Waterloo Road (2009) et Still Open All Hours (2014).

EN SAVOIR PLUS À LA TÉLÉ DERNIER HURRAY ITV lance un drame populaire après la quatrième série disant que l’émission a “suivi son cours” remaniement de la télé I’m A Celebrity remanie le calendrier alors que les patrons d’ITV cèdent la place à Martin Lewis

Jimmy Clou

Getty – Contributeur

Jimmy a auditionné à l’origine pour être un extra[/caption]

Jimmy Nail est né à Longbenton, North Tyneside, en 1954.

Il a joué le rôle du personnage principal de Brickie, Leonard ‘Oz’ Osbourne, bien qu’il ait initialement auditionné pour être un extra.

Jimmy a également travaillé dans la musique ainsi que dans l’industrie du théâtre.

En 1985, sa reprise de Love Don’t Live Here Anymore de Rose Royce est un succès britannique et en 1992, il revient dans les charts avec Ain’t No Doubt qui devient son plus grand succès et atteint le numéro 1.





En 2008, Nail a joué dans la série de la BBC Parents Of The Band et en 2014, il a fait partie du projet musical sur scène de Sting’s Last Ship.

Kévin Whately

Alamy

Kevin a joué Neville Hope[/caption]

Kevin a endossé le rôle du maçon Geordie Neville Hope.

Il a déclaré à la Chronique lors de la première émission en 1983 : “Chaque épisode est une petite pièce de théâtre à lui tout seul. Lorsque nous avons reçu les scripts pour la première fois, nous avons tous eu un vrai buzz. Ce sont certainement les meilleurs scénarios télévisés que j’aie jamais lus.

Il a ensuite participé à de nombreux programmes télévisés, dont Lewis, mais plus récemment, il est apparu dans Lorraine, Célébrités inutiles et Fourmi et Dec’s Saturday Night Takeaway.

Timothée Spall

Alamy

Timothy Spall est un nom familier[/caption]

Timothy Spall a joué Barry Taylor, l’électricien Brummie dans Auf Wiedersehen, Pet.

Depuis lors, il est devenu un nom familier.

Il a été acclamé par la critique pour sa performance dans Secrets & Lies en 1996 et a été nominé pour le prix BAFTA du meilleur acteur dans un rôle principal.

Timothy a également endossé d’autres rôles dont Simon Graham dans Le dernier samouraï (2003), Peter Pettigrew dans la série de films Harry Potter (2004-2010), Albert Pierrepoint dans Pierrepoint (2005), Beadle Bamford dans Sweeney Todd : le démon barbier de Fleet Street (2007), Peter Taylor dans The Damned United (2009) et Winston Churchill dans The King’s Speech (2010).

Il a été nommé Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) dans les honneurs du Nouvel An 2000.

Christophe Fairbank

Getty

Chris a été dans plusieurs autres spectacles[/caption]

Chris Fairbank a joué l’ancien détenu Moxey (alias Albert Moxey), un plâtrier de Liverpudlian dans la série.

Il a également rencontré le succès dans d’autres émissions telles que Sapphire and Steel, The Professionals et The Scarlet Pimpernel.

Il a également utilisé sa voix dans deux longs métrages d’Aardman, Curse of the Were-Rabbit et Flushed Away.

En 2011, Fairbank a joué dans Pirates des Caraïbes : On Stranger Tides.

En 2017, il a joué Ibbotson, le fermier de Delaney dans le drame Taboo de BBC One.

Pat Roach

Pat Roach a joué le maçon Brian ‘Bomber’ Busbridge dans Auf Wiedersehen, Pet.

Il est apparu dans les films d’Indiana Jones et dans le rôle du maître Edgar Evans dans la production télévisée The Last Place on Earth.

Il est décédé à l’âge de 67 ans en 2004.

Gary Holton

Gary Holton, qui jouait l’effronté-chappie d’Auf Wiedersehen Pet, coureur de jupons du charpentier de Cockney, Wayne Norris, est décédé en octobre 1985 lors de la production de la deuxième série de l’émission.

En savoir plus sur le soleil EMBARQUÉ J’ai été obligé de coller du carton partout dans ma maison pour me réchauffer COMPORTEMENT ALIMENTAIRE Un homme révèle son « hack de station-service » qui facilite le remplissage

Il était le leader du groupe Heavy Metal Kids (1972-77) et il a travaillé avec Casino Steel (1981-84).

Gary est décédé à l’âge de 33 ans.