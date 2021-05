Où sont le casting original de Frasier avant la série de redémarrage? Des morts tragiques aux divorces acharnés et aux batailles de toxicomanie

FRASIER est considéré comme l’une des sitcoms les plus réussies de tous les temps, ayant remporté 37 Emmy Awards au cours de son temps d’antenne.

L’émission devrait revenir aux écrans après que les dirigeants ont annoncé le redémarrage de la série sur Paramount Plus.

Frasier est considéré comme l'une des sitcoms les plus réussies de tous les temps

Des morts tragiques aux divorces acharnés et aux batailles de toxicomanie, nous examinons où se trouvent maintenant les acteurs emblématiques.

Kelsey Grammer (Dr Fraiser Crane)

Kelsey Grammer a joué le personnage populaire Frasier Crane

L’acteur a joué le psychiatre Dr Frasier Crane dans la comédie qui a duré 11 saisons de 1993 à 2004.

Son personnage est originaire de la sitcom Cheers, Frasier a ensuite été créé en tant que spin-off.

Les téléspectateurs ont regardé Frasier endurer une vie amoureuse tumultueuse à l’écran avec une série de femmes sophistiquées tout au long de la série.

Malgré ses défauts prétentieux, beaucoup se sont attachés à son lien authentique avec son père Marty Crane et à sa relation avec son frère Niles et sa belle-sœur Daphné.

Il a décroché une série d'autres rôles à succès

La finale de la série a vu Frasier partir pour commencer une nouvelle vie à San Francisco après que son père se soit remarié avec Ronee Lawrence et que son frère se soit finalement installé avec Daphné après des saisons où il la convoitait.

Semblable à son personnage, Kelsey a continué à connaître une carrière réussie – après avoir passé plus de 20 ans à produire des spectacles et à se produire dans plusieurs, la star a plusieurs distinctions à montrer pour cela.

Kelsey a continué à jouer la voix de Sideshow Bob dans Les Simpsons jusqu’en 2017.

Il est depuis apparu dans une variété de films à succès, notamment X-Men: The Last Stand et X-Men: Days of Future Past et Transformers: The Age of Extinction.

Il a parlé de sa dépendance à la drogue et à l'alcool

L’acteur a également décroché des rôles dans Back to You, Boss et Proven Innocent. Il est également apparu dans le film 2020 The God Committee.

L’acteur n’est certainement pas étranger à une proposition ou deux, ayant été marié quatre fois.

La star a fait la une des journaux par le passé pour sa vie amoureuse chaotique, il a sept enfants et trois femmes.

Il a d’abord noué le nœud avec l’instructeur de danse Doreen Alderman en 1982. Ensemble, ils ont eu une fille Spencer, maintenant âgée de 35 ans, avant de cesser de travailler en 1990.

Kelsey avec son ex femme Camille

Deux ans plus tard, il a accueilli sa deuxième fille, Kandace, après une aventure d’un soir avec une maquilleuse.

Il s’est ensuite attelé à la danseuse exotique Leigh-Anne Csuhany en 1992, mais leur mariage n’a duré qu’un an avec des allégations selon lesquelles elle aurait menacé de le tuer.

Malheureusement, le couple a perdu son bébé à la suite d’une fausse couche dévastatrice lorsqu’elle aurait tenté de se suicider.

Il a épousé Camille Donatacci – sa troisième femme – en août 1997, et ils ont deux enfants ensemble, sa fille Mason, 16 ans, et son fils Jude, 13 ans.

Kelsey Grammer et Leigh-Anne Csuhany

Elle a demandé le divorce quelques semaines à peine avant qu’il ne soit apparu qu’il était déjà en couple avec Kayte et a fait fortune de 30 millions de dollars car aucun accord prénuptial n’a été signé.

L’ancien mannequin de Playboy, Camille, a publiquement laissé entendre dans une émission de radio américaine qu’il se travestissait et insistait sur le fait qu’ils «ne faisaient tout simplement pas de lien sexuel».

Il avait précédemment déclaré à Piers Morgan que c’était la raison pour laquelle Camille avait décroché le rôle dans Les vraies femmes au foyer de Beverley Hills: «C’était ma façon de dire: ‘Écoutez, vous avez toujours voulu être célèbre. Voici.' »

Kelsey est maintenant marié à l’agent de bord, Kayte Walsh, avec qui il partage ses plus jeunes enfants – Faith, six ans, Kelsey, quatre ans et Auden, deux ans.

Kelsey Grammer est maintenant marié à Kayte Walsh

Il a également une fille avec son ex-petite amie Barrie Buckner appelée Greer, 27 ans.

Malgré son extraordinaire carrière à l’écran, il a subi une série de tragédies en grandissant.

Ses parents ont divorcé à l’âge de deux ans, son père a été tué, sa sœur Karen a été violée et assassinée, et ses deux demi-frères Billy et Stephen sont morts dans un accident de plongée sous-marine.

En plus de sa vie amoureuse difficile, Kelsey a également été accusé d’avoir violé la baby-sitter de son enfant, qui avait 15 ans, mais l’affaire n’a jamais été jugée car le grand jury a décidé de ne pas l’inculper.

La série devrait redémarrer

L’année suivante, il s’est rendu au Betty Ford Center pour obtenir de l’aide pour sa dépendance à l’alcool et aux drogues.

Jane Leeves (Daphné Lune)

PA: Association de la presse

Jane Leeves a joué la physiothérapeute excentrique Daphne Moon

Jane Leeves a joué la physiothérapeute mancunienne adorable et décalée Daphne Moon.

Elle a été embauchée par Frasier pour aider papa Martin et les téléspectateurs sont instantanément tombés amoureux de son humour charmant et de Niles deep deisres pour elle.

Jane a continué à jouer divers rôles, y compris l’émission de télévision Hot in Cleveland de 2010 à 2015.

Elle joue actuellement dans le drame médical The Resident en jouant le chirurgien orthapaedic Kit Voss.

La co-star Perio Gilpin reste de bons amis avec Jane Leeves

Parlant du redémarrage: «Je n’en ai aucune idée, mais je ne laisserai pas The Resident faire cela si cela se produit. Il y a beaucoup de pièces à assembler pour faire [the revival] se produire. »

L’actrice de 59 ans a épousé le directeur de la télévision Marshall Coben en 1996 et ils partagent leur fille, Isabella, et un fils, Finn.

Jane reste de bons amis avec ses anciennes co-stars, Peri Gilpin est la marraine d’Isabella et David Hyde Pierce et le regretté John Mahoney sont les parrains de Finn.

Elle a décroché une série de rôles, y compris le drame médical The Resident

David Hyde Pierce (Grue Niles)

David Hyde Pierce a joué le psychiatre excentrique Niles Crane

L’acteur de 61 ans incarnait le psychiatre excentrique Niles Crane, frère de Fraiser.

Les téléspectateurs ont regardé ses singeries de la classe supérieure, son désir ardent pour Daphné et sa relation difficile avec sa femme Maris.

Il a continué à divertir avec des rôles sur scène sur Spamalot et dans la comédie musicale Curtains 2006, qui lui a valu un Tony Award pour la meilleure performance d’un acteur principal.

Il est également apparu dans The Good Wife en tant que Frank Prady et a joué dans Wet Hot American Summer: First Day of Camp sur Netflix.

Il est apparu dans divers rôles de scène

David est devenu gay en 2007 et a épousé son partenaire de longue date, le réalisateur et producteur Brian Hargrove en 2008.

Peri Gilpin (Roz Doyle)

Peri Gilpin a joué le producteur franc-parler de l'émission de Frasier

Peri Gilpin a joué la productrice franc-parler de l’émission de radio de Frasier, les téléspectateurs l’ont regardée lutter pour trouver l’amour tout en supportant les drames de son patron.

Elle est apparue dans le drame Make It or Break it, où elle a décroché un Gracie Award dans la catégorie Meilleure actrice féminine dans un second rôle dans une série dramatique.

Elle a également décroché des rôles dans Desperate Housewives, Law and Order: Criminal Intent et la série Medium.

Marraine de la fille de Jane, le couple reste des amis proches et a dirigé une société de production en train de refaire la comédie de sitcom The Vicar of Dibley, avec Kirstie Alley en tant que principale dame.

Elle était un favori parmi les téléspectateurs

Elle a épousé Christian Vincent en juillet 1999 et le couple a accueilli des jumeaux par maternité de substitution en mai 2004.

John Mahoney (Martin Crane)

John Mahoney a joué le père de Frasier Martin Crane

La star née à Blackpool, John Mahoney, qui jouait le père de Frasier, Martin Crane, est décédée à l’âge de 77 ans en 2018, après une bataille de quatre ans contre le cancer de la gorge.

Il a joué un flic à la retraite qui a emménagé avec son fils, avec son chien bien-aimé Eddie.

Il a précédemment joué dans The American President, Say Anything, Eight Men Out et un rôle récurrent dans Hot In Cleveland de TV Land.

John a remporté un SAG Award pour son rôle dans Frasier et nominé pour deux Emmy Awards et deux Golden Globes.

Il est malheureusement décédé en 2018

Dan Butler (Bob ‘Bulldog’ Briscoe)

Dan Butler a joué le Bulldog à grande bouche coquette

L’acteur de 66 ans a joué le charmant Bulldog, qui a animé une émission au KACL.

Dan était la voix de M. Simmons dans l’émission Nickelodeon Hey Arnold de 1997 à 2002 et à nouveau dans Hey Arnold !: The Jungle Movie.

Il a également joué dans de nombreux films, notamment Prayers for Bobby et Longtime Companion.

Ses talents l’ont amené à décrocher des rôles sur scène dans Warhol / Capote de Rob Roth, The Weir de Conor McPherson et Lénine dans la renaissance à Broadway des Travesties de Tom Stoppard en 2018.

Il a épousé son partenaire de longue date, Richard Waterhouse, en 2010.

Dan était la voix de M. Simmons dans l'émission Nickelodeon Hey Arnold

Harriet Sansom Harris (Bebe Glazer)

Bebe Glazer a joué l'agent de talent de Frasier

Bebe Glazer a joué l’agent talentueux de Frasier pendant la majeure partie de la série, décrite par Niles comme «Lady Macbeth sans sincérité» et dit avoir «une morale qui ferait sourciller la cour de Caligula».

Plus tard, elle est devenue bien connue pour son interprétation de Felicia Tilman dans Desperate Housewives en 2004.

Elle a frappé le grand écran dans des films comme Memento, Addams Family Values, Nurse Betty et Phantom Thread.

Elle a également fait une apparition dans la série à succès Ally McBeal, Ellen, Ghost Whisperer, Six Feet Under et en 2019, elle a été jeté dans la série dramatique Netflix Ratched.

L'actrice est apparue comme l'agent têtu au moins une fois par saison

Tom McGowan (Kenny Daly)

Tom McGowan a joué Kenny Daly, directeur de la station KACL au cœur léger

Tom McGowan a joué Kenny Daly, directeur de la station KACL.

Il a fait plusieurs apparitions à la télévision depuis lors, notamment Down the Shore, Monty, Sabrina the Teenage Witch, Everybody Loves Raymond et The Good Fight.

Tom a également décroché des rôles sur scène dans Wicked en 2009 dans la production originale de la deuxième tournée nationale et à plusieurs reprises dans le West End de Londres entre 2015 et 2016.

Tom est marié à sa femme Cathy avec qui ils partagent deux enfants.

Il est apparu dans divers rôles depuis son passage sur Frasier

Kelsey était ravi de confirmer qu’il reprenait son rôle titulaire dans la série de suites de Frasier.

Dans un communiqué, il a déclaré: «Après avoir passé plus de 20 ans de ma vie créative sur le lot Paramount, à la fois en produisant des spectacles et en jouant dans plusieurs, je tiens à féliciter Paramount + pour son entrée dans le monde du streaming.

«J’anticipe joyeusement partager le prochain chapitre du cheminement continu du Dr Frasier Crane.