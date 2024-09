Où sont-ils maintenant ? Un aperçu de certains des acteurs clés de la saga judiciaire d’Aaron Hernandez avant la nouvelle série à succès de FX

Jenkins Hernandez, interprétée dans la série par Jaylen Barron, est la mère de la fille d’Hernandez et était sa fiancée de longue date au moment de sa mort. Le couple vivait avec leur fille en bas âge à North Attleborough lorsque Hernandez a été arrêté en 2013.

Jenkins Hernandez travaille actuellement comme courtier d’assurance agréé et organisateur d’événements, selon son profil Instagram.

Elle vivait à Rhode Island en janvier 2023 lorsque le Globe a rapporté qu’elle était impliquée dans un différend avec un avocat. superviser une fiducie créée pour sa fille. Le fiduciaire est actuellement répertorié en tant que copropriétaire, avec une LLC, d’une propriété de Johnston, RI évaluée à 502 400 $.

DJ Hernandez

Le frère aîné de Hernandez, Dennis « DJ » Hernandez, a lui aussi eu des démêlés avec la justice et a également joué un rôle important dans « Gladiateur, » le podcast d’enquête du Globe sur le dénouement de son frère.

DJ Hernandez, interprété dans la série par Ean Castellanos, a été inculpé au niveau fédéral en juillet 2023 de menaces et de harcèlement pour avoir prétendument menacé de tirer sur l’Université du Connecticut et de tuer trois personnes dans un autre État. En octobre, il a été condamné à une évaluation de ses compétences. Les dossiers montrent qu’au début du mois, depuis le centre de détention de Wyatt à Central Falls, Rhode Island, où il est détenu, il a renoncé à son droit à une mise en examen rapide et à une audience préliminaire. L’affaire est toujours en cours et aucune date de procès n’a été fixée.

En 2018, DJ Hernandez a publié un mémoire intitulé « La vérité sur Aaron : mon parcours pour comprendre mon frère ». DJ Hernandez, de trois ans plus âgé qu’Aaron, a raconté comment sa vie a été bouleversée par la disparition de son frère et a écrit : « J’étais coupable par association – coupable d’être son frère. »

Terri Hernandez

Terri Hernandez, interprétée dans la série par Tammy Blanchard, est la mère des frères et sœurs Hernandez.

Les archives indiquent qu’elle vit toujours dans le Connecticut et que la maison de Bristol, dans le Connecticut, où elle et son défunt mari, Dennis, ont élevé leurs fils était vendu en 2020 pour 164 000 $.

Urbain Meyer

Meyer, interprété dans la série par Tony Yazbeck, était l’entraîneur universitaire d’Aaron Hernandez à l’Université de Floride.

Meyer a ensuite travaillé comme commentateur sur ESPN, entraîneur principal de football à l’Ohio State et entraîneur principal des Jaguars de Jacksonville de la NFL. Il occupe actuellement le poste de un analyste de « Big Noon Kickoff », un programme de football universitaire sur Fox Sports. Il co-anime également un podcast animé intitulé « The Triple Option ».

Tim Tebow

Tebow, interprété dans la série par Patrick Schwarzenegger, était un coéquipier d’Aaron Hernandez à l’Université de Floride.

Tebow, un quart-arrière vedette de la Floride et un évangélique fervent, a continué à jouer dans la NFL et a eu un passage dans le baseball professionnel dans l’organisation des Mets de New York.

Il a également travaillé comme analyste de football universitaire, publié trois livres et préside actuellement la Fondation Tim Tebow, une organisation à but non lucratif qui lutte contre l’exploitation des enfants et la traite des êtres humains et fournit des soins médicaux aux personnes vulnérables du monde entier, selon son site internet.

Brian Murphy

Murphy, interprété dans la série télévisée par Thomas Sadoski, était l’agent sportif d’Aaron Hernandez et lui est resté farouchement fidèle après son arrestation.

Diplômé de la Harvard Law School et natif de Medfield, il continue d’occuper le poste de PDG d’Athletes First, son agence pour les joueurs de la NFL. La société a représenté plus de 100 Pro Bowlers et huit MVP du Super Bowl, selon son site internet.

Bill Belichick

Belichick, interprété dans la série par Norbert Leo Butz, est l’ancien entraîneur-chef légendaire des Patriots qui a remporté six titres de Super Bowl avec la franchise avant de se séparer de l’équipe en janvier.

Il a entraîné Hernandez pendant son mandat avec les Patriots.

Depuis son départ, le célèbre entraîneur a maintenu une forte visibilité médiatique, en signant pour apparaître comme invité hebdomadaire dans le « Monday Night Football ManningCast » avec Peyton et Eli Manning, ainsi qu’en fournissant des commentaires sur « Inside the NFL » du réseau CW, ainsi qu’une analyse hebdomadaire pour « Underdog Fantasy » de YouTube. De plus, il coanime le podcast « Let’s Go ! » avec Jim Gray sur Sirius XMR.

