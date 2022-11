Où sont enterrés les Kray Twins et pouvez-vous visiter leur tombe ?

Les jumeaux Kray ont régné sur la pègre londonienne de 1957 jusqu’à leur incarcération pour meurtre en 1969.

Nous jetons un coup d’œil à l’endroit où les gangsters infâmes ont été enterrés.

Frères jumeaux et patrons du crime organisé Ronnie et Reggie Kray Crédit : Archives Hulton – Getty

Où sont enterrés les Kray Twins ?

Les Kray Twins sont enterrés au cimetière Chingford Mount dans le London Borough of Waltham.

Ronnie a été enterré sans son cerveau après que des pathologistes de la police l’ont secrètement retiré, a déclaré Reggie.

Stephen Gold, un avocat des Kray Twins à l’époque, a examiné la question de savoir pourquoi le pathologiste avait décidé de retirer le cerveau alors qu’il avait déjà été confirmé que Ronnie était décédé d’une crise cardiaque.

Il a découvert que le cerveau avait été envoyé de l’hôpital de Wexham Park à un neuropathologiste de l’hôpital John Radcliffe d’Oxford, puis renvoyé à l’hôpital de Wexham Park.

M. Gold a également tenté à plusieurs reprises d’en savoir plus sur les tests effectués sur les échantillons de cerveau de Ronnie, mais il a été refusé par le commissaire à l’information.

Le cerveau de Ronnie a finalement été enterré lors d’un deuxième enterrement, a témoigné leur frère aîné Charlie.

Les Kray Twins sont-ils enterrés ensemble ?

Ronnie et Reggie sont enterrés avec leur frère aîné Charlie Kray.

Leurs parents Gary Kray et Violet Annie Lee sont également enterrés dans un complot familial aux côtés des infâmes gangsters.

La première épouse de Reggie, Frances Shea est enterrée dans la même parcelle.

Shea est malheureusement décédée à l’âge de 23 ans, le 7 juin 1967, après s’être suicidée.

On pense que la mort de Frances a conduit Reggie à une consommation excessive d’alcool et à sa chute, avant qu’il n’assassine Jack McVitie quatre mois plus tard.

Avant d’aller en prison, on pense que Reggie s’est rendue sur sa tombe, parfois plus d’une fois par jour.

Pouvez-vous visiter leur tombe?

Oui, vous pouvez visiter Krays Corner au cimetière de Chingford Mount – Chingford Mount Cemetery dans le nord-est de Londres.

Une fois que vous entrez dans le cimetière, vous devez vous diriger vers le coin supérieur gauche du cimetière où ils sont enterrés.

Le cimetière couvre 41,5 acres et est planté d’arbres matures.

Le cimetière a été ouvert en 1884 sur le site de la maison et du terrain de Caroline Mount.

Il a été repris par le London Borough of Waltham Forest en 1977 et le lodge a ensuite été remplacé par une structure moins inspirante.

Quand les Kray Twins sont-ils morts ?

Ronnie est resté à l’hôpital de Broadmoor jusqu’à sa mort le 17 mars 1995, après avoir subi une crise cardiaque à l’âge de 61 ans.

Reggie a été autorisé à assister aux funérailles hors de prison avec des menottes.

Reggie a été libéré de prison pour des raisons humanitaires en août 2000, huit semaines et demie avant sa mort d’un cancer.

Leur réputation les a précédés même dans la mort, les spectateurs se pressant dans les rues pour apercevoir le cercueil du célèbre gangster alors qu’il traversait l’East End.