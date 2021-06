Des avertissements météorologiques GRAVES ont été émis dans certaines régions des États-Unis au milieu d’une nouvelle vague d’orages.

Il fait suite à des rapports de fortes pluies, de vents destructeurs et de tornades dans la nuit du dimanche 20 juin.

Une nouvelle vague d’orages déchire certaines régions des États-Unis Crédit : Getty

Où sont en place les avertissements d’orage violent ?

Selon le National Weather Service, des avertissements d’orages violents ont été émis pour plusieurs comtés de la région de Chicago.

Ils incluent:

cuisinier

Kane

Kankakee

Kendall

Grundy

McHenry

Volonté

Lac

Porter

Cela fait suite à une période de temps violent qui a eu lieu à Chicago au cours du week-end des 19 et 20 juin, qui a vu la grêle et les fortes pluies entraîner des crues soudaines.

Reuters rapporte qu’il a déjà laissé plus de 34 000 clients sans électricité dans la nuit du dimanche 20 juin 2021, selon le site Web du service public de la région de Chicago Commonwealth Edison (ComEd).

Les données ont montré que plus de 14 000 clients étaient sans électricité dans le seul comté de DuPage dans l’Illinois, tandis que plus de 13 000 clients étaient dans le noir dans le comté de Cook.

Des avertissements d’orages violents sont également en place dans les régions de l’Ohio et du Michigan.

Des avertissements de temps violent ont été émis à travers Chicago

Que signifie un avertissement d’orage violent ?

Un avertissement d’orage signifie que les conditions orageuses actuelles peuvent empirer, y compris de fortes pluies et des vents forts.

Ces avertissements sont normalement émis par le National Weather Service qui surveille les prévisions et les données climatiques à travers le pays.

Une fois qu’ils ont émis un avertissement de tempête, cela signifie que des conditions météorologiques potentiellement dangereuses sont imminentes.

Pour qu’un orage soit considéré comme grave, il doit créer au moins l’un des éléments suivants :

Grêle d’un (1) pouce de diamètre ou plus

Vents de 58 miles par heure (mph) ou plus

Les orages comprennent de fortes pluies et des vents forts Crédit : Getty

Quels autres types d’avertissements météorologiques sont en vigueur?

Un avertissement de tornade est également entré en vigueur dans d’autres régions du pays alors que le temps violent s’installe.

Ils comprennent les comtés de Will County, Illinois et Lake, Jasper, Newton et Porter dans l’Indiana.

Cela survient alors qu’une grande tornade a été signalée dans le sud du comté de DuPage, par des observateurs locaux des tempêtes vers 23 h 10 le dimanche 20 juin.

Le service météorologique national devrait confirmer sa force et sa trajectoire lundi.

La saison des tornades 2020 a coûté la vie à 76 personnes et en a blessé des centaines d’autres.

Si vous constatez qu’une tornade avertit votre région, il vous est conseillé de vous abriter immédiatement.

Le niveau le plus bas de votre maison, comme un sous-sol, est le meilleur endroit pour le faire.

Si ce n’est pas une option, abritez-vous dans une pièce sans fenêtre comme une salle de bain, un placard, un couloir intérieur ou sous un meuble lourd.