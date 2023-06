Où sont basés les Red Arrows ? – Le soleil

LES flèches rouges sont reconnaissables à leur traînée de vapeur rouge, blanche et bleue qu’elles laissent derrière elles lorsqu’elles volent.

Mais où sont basés les Red Arrows maintenant ?

Flèches rouges de la RAF survolant la colonne Nelson à Londres

Où sont basés les Red Arrows ?

Les Red Arrows sont actuellement basés à RAF Waddington dans le Lincolnshire.

C’est là que l’escadron pratique ses routines à couper le souffle avant de s’envoler vers une vitrine.

Lorsque l’équipe a été formée en 1965, leur première maison était à RAF Fairford dans le Gloucestershire.

Un an plus tard, ils ont déménagé à RAF Kemble, où ils sont restés pour le reste des années 60 et 70.

En 1983, RAF Scampton est devenu le domicile des Arrows et l’équipe y est restée en dehors d’une période de cinq ans dans les années 90.

Entre 1995 et 2000, ils étaient basés au RAF College Cranwell dans le Lincolnshire, pendant que le site était réparé.

Ils étaient ensuite basés à RAF Scampton à Lincoln avant de déménager à Waddingham.

Que sont les flèches rouges ?

La Royal Air Force Aerobatic Team, communément appelée Red Arrows, a été formée au début des années 1960 pour devenir le visage public de la RAF.

Ils sont connus pour leur combinaison de formations serrées et de vol de précision dans des routines avec des boucles, des tonneaux et des plongeons audacieux.

Le plus frappant de leurs affichages est l’utilisation de traînées de vapeur colorées, qui laissent du rouge, du blanc et du bleu dans le ciel.

Ils sont surnommés Red pour la couleur rouge de leurs avions, tandis que les Arrows sont un clin d’œil aux Black Arrows – une équipe de voltige d’escadron populaire de la fin des années 1950.

Actuellement, l’équipe pilote le jet BAE Systems Hawk T1 et peut voler aussi bas que 100 pieds et atteindre des vitesses allant jusqu’à 600 miles par heure.

Les pilotes sont souvent parmi les plus qualifiés et les plus expérimentés de la RAF, avec une équipe de et l’année dernière, ils ont volé dans 4 800 écrans dans 57 pays.

Combien y a-t-il de flèches rouges ?

Neuf pilotes Red Arrows doivent être prêts à voler, ainsi que l’équipe d’assistance pour qu’un affichage ait lieu.

Flying with the Arrows est composé de dix techniciens en ingénierie aéronautique et d’un photographe – ils sont connus sous le nom de Circus.

Leur travail consiste à voler dans le siège passager et à entretenir le Hawk T1 avant et après chaque spectacle lorsqu’ils opèrent loin de chez eux.

Pour devenir pilote de Red Arrow, ils doivent avoir effectué plus de 1 500 heures de vol, une tournée complète de première ligne et être au-dessus du pilote moyen de la RAF.

Une fois qu’ils auront terminé leur tournée de trois ans avec l’équipe, ils reprendront leurs fonctions dans la Royal Air Force.

Les Red Arrows ont également une équipe de soutien composée d’un chef d’équipe, d’un responsable des relations publiques, d’un officier de planification du personnel navigant, d’un officier des opérations, d’officiers du génie, d’un adjudant et d’environ 85 techniciens du génie.

Cette équipe d’ingénieurs est appelée les Blues en raison de leurs combinaisons de vol bleu royal distinctives, qui peuvent être repérées lors de chaque session d’affichage.

Des techniciens en armement aux photographes, les Bleus couvrent tout ce qui permet aux Red Arrows de prendre leur envol.