Où sont Atomic Kitten maintenant? Du mariage et des bébés au chagrin et à la faillite

Atomic Kitten a dominé les charts à la fin des années 90 avec ses airs entraînants et son drame en coulisses

Le groupe de trois filles compte en fait cinq membres au total, Natasha Hamilton, Heidi Range, Kerry Katona, Liz McClarnon et Jenny Frost.

Ils ont capturé le cœur de la nation avec leurs reflets blonds correspondants et leur voix harmonieuse, avant de se séparer en 2004, rapporte Hull Live.

Nous examinons comment les anciens membres du groupe ont changé au fil des ans et ce qu’ils ont fait depuis la scission.

Natasha Hamilton









Avant Covid, Natasha Hamilton, 38 ans, jouait toujours dans le cadre d’Atomic Kitchen aux côtés de Liz McClaron.

en 2012, il a été annoncé que le groupe serait Whole Again, et Natasha a travaillé sur du matériel solo.

En dehors de son succès dans le groupe, la chanteuse de Liverpool s’est depuis mariée avec son mari Riad Erranji, et le couple a maintenant quatre enfants ensemble.

En 2003, elle a reçu le prix très convoité de l’arrière de l’année – un titre remporté par des femmes légendaires comme Carol Vorderman et Amanda Holden.

Elle est également apparue dans un certain nombre d’émissions de télé-réalité, dont Celebrity Come Dine With Me, Celebrity Big Brother, et s’est produite dans le West End dans une production de Blood Brothers.

Gamme Heidi







La chanteuse de Sugababes Heidi Range était-elle dans Atomic Kitten? Oui, elle était.

Peu de gens se rendent compte que le Sugababe était un membre original du groupe.

Heidi, 37 ans, a rejoint le groupe en 1998 et a enregistré plusieurs démos avec le groupe pendant huit mois, mais a quitté le groupe lorsqu’une opportunité de devenir solo s’est présentée.

En 2001, le chanteur rejoint Sugababes avec un énorme succès dans le groupe pendant dix ans.

En 2012, la chanteuse a été invitée à participer à Dancing On Ice, et la même année, il y avait des spéculations qu’elle rejoindrait les Spice Girls, en remplacement de Victoria Beckham.

Elle s’est essayée au théâtre après la séparation du groupe, apparaissant dans la comédie musicale Happy Days et dans le West End dans The War Of The Worlds.

Heidi vit maintenant une vie bien différente de ses jours de pop-star; elle s’est mariée avec son mari Alex Partakis en 2016, et le couple a maintenant une fille ensemble.

On la voit souvent partager son humble vie de famille avec 59,9K abonnés Instagram.

Kerry Katona







Bien qu’elle ait quitté le groupe de filles avant de vraiment décoller, Kerry Katona reste le plus célèbre des originaux Atomic Kitten.

La femme de 40 ans n’avait que 18 ans lorsqu’elle a rejoint le groupe et a quitté en 2000 alors qu’elle était enceinte du bébé de Brian McFadden.

Après avoir quitté le groupe, Kerry a obtenu son statut supérieur de télé-réalité, apparaissant dans des émissions comme I’m A Celeb et Celebrity Big Brother.

La star a emprunté un chemin sombre lorsqu’elle a fait la une des journaux en 2009 pour être apparue dans This Morning où ses mots semblaient brouillés.

Beaucoup de gens l’ont qualifiée d’ivresse ou de défonce, qu’elle a depuis manifestée et a déclaré que son comportement était dû à son médicament bipolaire qu’elle prenait à l’époque.

Kerry a fait face à une toxicomanie et a depuis été incroyablement honnête à propos de ses luttes passées, après avoir commencé à prendre de la drogue à 14 ans avec sa mère.

Réalisant un retour épique à la musique en 2012, elle rejoint la tournée Atomic Kitten Big Reunion, se produisant avec le groupe de filles pour la première fois en 11 ans.

En 2018, Kerry a révélé que les autres membres d’Atomic Kitten avaient refusé de lui parler, affirmant qu’ils avaient «bloqué» son numéro.

Kerry a eu plusieurs mariages de haut niveau – elle s’est séparée du chanteur de Westlife Brian McFadden en 2004 et du chauffeur de taxi divorcé Mark Croft en 2011.

La mère de cinq enfants a épousé le footballeur George Kay en 2014, bien qu’ils se soient séparés l’année suivante et Kay est décédé en juillet de l’année dernière.

Kerry a parlé de sa bataille contre la faillite et la toxicomanie dans le passé, s’exprimant franchement lors d’une interview en 2018 dans le cadre d’une campagne C’est bien de parler de la dette.

Elle a déclaré: « J’ai perdu mon argent. Je n’ai plus d’argent maintenant. Je suis sortie de faillite en septembre mais je me sens bien.

« C’était embarrassant aussi. On pouvait voir que les gens autour de moi avec qui je traînais à l’époque, tous les cintres voulaient juste de moi pour mon argent et toute la renommée.

«Les gens avec qui j’achetais de la drogue pouvaient voir leur plaisir, ils voulaient juste me faire tomber mais je n’ai pas honte.

Kerry est également apparu sur la dernière saison de Celebs Go Dating et a depuis trouvé l’amour avec l’entraîneur personnel Ryan Mahoney.

Liz McClarnon







Liz McClarnon est aujourd’hui la moitié d’Atomic Kitten, 22 ans après l’avoir rejoint en tant que membre d’origine lors de la formation du groupe.

Après le départ du groupe en 2004, le joueur de 39 ans a lancé une carrière solo avec un succès relatif avec une reprise de Woman in Love de Barbra Streisand.

Depuis lors, le chanteur a continué à se produire, jouant dans Legally Blonde The Musical et jouant Cendrillon en panto.

Liz a participé à plusieurs productions télévisées, de Hotter Than My Daughter à The Girl With the Golden Hair.

Depuis qu’elle a quitté Atomic Kitten, Liz a toujours préféré garder sa vie privée à l’abri des regards du public et a refusé de nommer son partenaire mystère.

Jenny Frost







Une fois que Kerry a quitté le groupe, elle a été remplacée par une autre bombe blonde – Jenny Frost.

Kerry a participé au concours Eurovision de la chanson avant de rejoindre le groupe et d’enregistrer la chanson Precious.

Après trois ans avec le groupe, ils se séparent et Jenny décide de poursuivre sa carrière solo.

Son premier single, Crash Landing, s’est classé 47e dans les charts, échouant dans le Top 40 britannique.

À partir de 2008, elle a lancé sa carrière en tant que présentatrice de télévision, devant la série à succès Snog, Marry, Eviter de BBC Three pendant quatre saisons.

En plus de cela, Jenny est apparue dans un certain nombre d’émissions de téléréalité, dont I’m A Celeb to Famous and Fearless.

Jenny a dépoussiéré son micro pour la réunion 2008 d’Atomic Kitten.

La star des années 2000 a également décroché un concert de modélisation pour la gamme de sous-vêtements de Playboy, en tant que mission pour l’agence Storm Model Management.

Jenny était autrefois fiancée à DJ Dominic Thrupp, mais les deux ont annulé le mariage après la mort tragique de sa mère.

En 2011, elle a épousé le propriétaire d’une école de plongée sous-marine Vicente Juan Spiteri à Ibiza, et a maintenant trois enfants.