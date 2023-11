Où seront les actions de Penn Entertainment dans 5 ans ?

Penn Divertissement (NASDAQ : PENN) était l’un des chouchous du marché pendant la pandémie, car les investisseurs pensaient qu’il pourrait jouer un rôle important dans le jeu en ligne après l’acquisition de Barstool Sports. Mais Barstool n’a jamais été un bon choix pour Penn Entertainment et plus tôt cette année, la société a revendu Barstool à Dave Portnoy quelques mois seulement après avoir finalisé l’acquisition de 500 millions de dollars.

En plus de la débâcle de Barstool, l’acquisition de Pinnacle Entertainment en 2018 a laissé l’entreprise avec une dette de 2 milliards de dollars juste à temps pour que la pandémie ait un impact sur l’entreprise. La hausse que les investisseurs ont constatée dans Penn Entertainment il y a quelques années semble s’être estompée, mais cela laisse-t-il aux investisseurs la possibilité d’acheter la société à prix réduit ?

Du boom à la récession

Le graphique ci-dessous montre le chemin sauvage emprunté par Penn Entertainment. Le titre a explosé pour ensuite tomber en dessous des niveaux d’avant la pandémie. Sur le plan opérationnel, les revenus ont augmenté, mais pas à la hauteur de ceux de ses pairs axés sur Las Vegas qui ont enregistré des revenus records sur le Strip de Las Vegas.

La dette issue de l’acquisition de Pinnacle Entertainment n’est pas débilitante, mais elle devient de plus en plus coûteuse à mesure que les taux d’intérêt augmentent et que l’utilisation de liquidités (comme l’acquisition de Barstool) ressemble plus à une erreur avec le recul.

Gardez à l’esprit que Penn National est également un opérateur de casino régional. Le marché régional du jeu a bien résisté pendant la pandémie, mais historiquement, il n’a pas été un marché à forte croissance et l’offre ne fait qu’augmenter à mesure que les États ajoutent le jeu à leur mix de revenus. Contrairement à Las Vegas, la plupart des casinos de Penn Entertainment ne sont pas des destinations et je pense que cela limite la croissance. Dans cinq ans, Penn Entertainment pourrait bien réussir à suivre le rythme de l’inflation et de la croissance économique.

Le jeu en ligne devient un centre de coûts

Penn Entertainment n’a pas non plus renoncé à être un acteur du jeu en ligne. Mais ce n’est pas un leader pour le moment et cela est devenu une perte d’argent pour l’entreprise.

Au cours des 12 derniers mois, Penn Entertainment a dépensé 239 millions de dollars dans le secteur interactif et a récemment signé un accord de 1,5 milliard de dollars avec Walt Disney deviendra un autre centre de coûts. Il n’est pas clair si cet investissement sera un jour rentable alors que les pertes du jeu en ligne augmentent chez Penn Entertainment et chez ses concurrents du secteur.

DraftKings (NASDAQ : DKNG) est instructif ici car il s’agit de la plus grande entreprise publique axée sur le jeu en ligne. Vous pouvez voir ci-dessous que même une part de marché importante n’a pas généré de flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise.

Il est très possible que l’accord avec Disney aggrave les pertes du jeu en ligne pour Penn Entertainment.

Penn Entertainment n’a pas la valeur qu’il semble

Vous pouvez voir ci-dessous que la valeur d’entreprise de Penn EntertainmentBAIIA un multiple de 5,1 semble bon marché, mais les concurrents aiment MGM Resorts International et Césars Divertissement se négocient à des multiples similaires. Et ils ont l’avantage d’être à Las Vegas, qui est en pleine croissance, et MGM possède des casinos à Macao et un en construction au Japon. Je pense qu’ils sont mieux positionnés stratégiquement.

Dans cinq ans, je pense que Penn Entertainment sera sous-performant par rapport à ses plus grands rivaux, qui disposent de meilleurs emplacements physiques et d’une plus grande échelle pour se développer dans le jeu en ligne. Penn National était une action en vogue pendant la pandémie, mais les résultats financiers n’ont pas soutenu cet optimisme.

10 actions que nous préférons à Penn Entertainment

Lorsque notre équipe d’analystes a une astuce boursière, il peut s’avérer payant de l’écouter. Après tout, le bulletin d’information qu’ils diffusent depuis plus d’une décennie, Conseiller en actions Motley Foola triplé le marché.*

Ils viennent de révéler ce qu’ils pensent être le dix meilleures actions pour que les investisseurs achètent dès maintenant… et Penn Entertainment n’en faisait pas partie ! C’est vrai : ils pensent que ces 10 actions sont des achats encore meilleurs.

Voir les 10 valeurs

*Stock Advisor revient à compter du 6 novembre 2023

Travis Hoium occupe des postes dans MGM Resorts International et Walt Disney. The Motley Fool occupe des postes et recommande Walt Disney. The Motley Fool recommande les options suivantes : appels longs de 25 $ en janvier 2025 sur Penn Entertainment et appels courts de 30 $ en janvier 2025 sur Penn Entertainment. Le Fou Motley a un politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.