Où sera PayPal dans 3 ans ?

Pay Pal (NASDAQ : PYPL) a une histoire de plus de deux décennies en tant que leader dans le domaine du paiement numérique. Cet avantage de pionnier a valu à PayPal une reconnaissance mondiale en tant que moyen fiable et pratique de transférer de l’argent.

Cependant, le titre a été une énorme déception. Il a chuté de 14 % en 2023 et, aux prix récents, il est 79 % inférieur à son prix record de juillet 2021. Les investisseurs espèrent que les choses pourront s’améliorer à l’avenir.

Où va ce sommet actions de technologie financière ça sera dans trois ans ? Examinons de plus près le potentiel de PayPal.

Toujours le portefeuille numérique dominant

La longue histoire de PayPal dans le secteur signifie que les services de paiement de l’entreprise sont omniprésents de nos jours. Fin 2022, la solution de paiement de marque PayPal était le portefeuille numérique le plus largement accepté, avec 79 % de part de marché chez les 1 500 principaux détaillants en Amérique du Nord et en Europe. Il n’y a aucune raison de croire que PayPal n’aura pas encore une énorme avance dans trois ans.

Mais la concurrence s’intensifie. Le deuxième portefeuille numérique le plus accepté est Pomme Payer. PommeLe service de a l’avantage d’être intégré à iOS, l’un des systèmes d’exploitation mobiles les plus populaires. Par conséquent, le géant de la technologie peut mettre son option de paiement au premier plan, ce à quoi PayPal continuera de devoir faire face.

Cependant, PayPal a traité un énorme volume total de paiements annualisé (TPV) de 1,6 billion de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui montre sa portée énorme. Vous pouvez être sûr que le TPV sera nettement plus élevé dans trois ans, si les tendances passées se poursuivent.

PayPal compte 428 millions de comptes actifs. Et bien que ce chiffre se soit stabilisé au cours des derniers trimestres, l’engagement, tel que mesuré par les transactions par utilisateur, continue d’augmenter à deux chiffres.

PayPal continuera de bénéficier de la croissance continue des achats en ligne, qui ne représentent aujourd’hui qu’environ 16 % de toutes les dépenses de détail aux États-Unis. Il est clair que le chemin est encore long.

À mesure que l’économie mondiale se numérise, il n’est pas difficile de croire que les transactions sans numéraire continueront à proliférer. En tant que leader dans le domaine, PayPal occupe une position avantageuse.

L’histoire continue

Avantages du nouveau leadership

Contrairement à de nombreuses jeunes entreprises de technologie financière, PayPal a constamment enregistré des bénéfices positifs. En fait, au cours des cinq dernières années, le rapport trimestriel de l’entreprise la marge d’exploitation a atteint une moyenne de 15,9%. Considéré isolément, cela est encourageant pour les investisseurs.

Mais il convient de souligner que la marge opérationnelle ne montre aucun signe d’augmentation. C’est là que le nouveau PDG, Alex Chriss, pourrait avoir un impact considérable. Lors de sa première conférence téléphonique sur les résultats trimestriels, il a expliqué que l’un des principaux objectifs n’était pas seulement de stimuler la croissance, mais aussi de trouver des moyens d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Nous avons vu un scénario similaire dans les entreprises américaines, où les entreprises tentent de réduire la graisse qu’elles ont ajoutée lors de la poussée pandémique.

Si Chriss réussit avec ce plan, les bénéfices de PayPal pourraient monter en flèche au cours des trois prochaines années. Cela signifiera une plus grande libre circulation des capitaux génération et une quantité beaucoup plus grande de rachats d’actions.

La chance de réaliser des rendements démesurés

Ce n’est pas parce qu’une entreprise affiche des fondamentaux solides, comme PayPal l’a été et continuera probablement de le faire, que les actionnaires bénéficieront de rendements démesurés. Bien entendu, la valorisation initiale du titre est un facteur essentiel.

Au moment d’écrire ces lignes, les actions PayPal se négocient à un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme de 10,5. Sur la base des attributs positifs dont j’ai parlé ci-dessus, cette valorisation déprimée semble être une véritable aubaine. Cela représente une réduction énorme à la fois pour le S&P500 et le Indice Nasdaq 100. Et cela indique que les investisseurs restent pessimistes quant aux perspectives de PayPal.

Les estimations consensuelles des analystes prévoient une croissance du bénéfice par action (BPA) de 49 % entre 2022 et 2025, ce qui à lui seul se traduirait par des rendements formidables pour les investisseurs si la valorisation restait constante. Mais si nous supposons que le multiple P/E à terme de PayPal revienne à sa moyenne sur trois ans de 30, les investisseurs verront sûrement leurs gains monter en flèche de manière significative.

Toutes choses égales par ailleurs, une faible valorisation réduit le risque du point de vue de l’investisseur, tout en ajoutant un potentiel de hausse si l’entreprise se comporte bien. Cela me donne la certitude que les actions de PayPal devraient récompenser les actionnaires au cours des trois prochaines années.

