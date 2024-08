Où séjourner pour des équipements haut de gamme

Il existe de nombreuses raisons de séjourner dans un hôtel plutôt que dans un autre, et lorsque vous essayez de décider où réserver, cela se résume souvent à l’hôtel qui offre les meilleures caractéristiques. Peut-être que l’établissement abrite un spa incroyable ou dispose d’une superbe piscine, ou peut-être appréciez-vous la cuisine de la ferme à la table au restaurant de l’hôtel sur place ou que le complexe hôtelier est axé sur la durabilité.

Pour trouver les hôtels avec les meilleures caractéristiques et équipements, USA TODAY 10 Meilleurs a demandé à un panel d’experts de désigner leurs meilleurs choix dans chacune des cinq catégories. Les lecteurs ont ensuite voté pour leurs favoris afin de désigner les gagnants.

Cliquez sur chaque catégorie ci-dessous pour voir la liste complète des gagnants :

Meilleur hôtel écologique : The Cliffs at Princeville à Princeville, Hawaï

The Cliffs at Princeville remporte le prix du meilleur hôtel écologique pour la deuxième année consécutive

Situé sur 22 acres de la côte nord de Kauai, le Cliffs at Princeville a été reconnu pour ses réalisations en matière de développement durable. L’énergie renouvelable alimente le complexe à plus de 50 %, des lumières LED sont utilisées, plus de 20 % des déchets générés sur la propriété sont recyclés et leur programme de conservation de l’eau favorise les contenants réutilisables plutôt que l’eau en bouteille.

Liste complète des gagnants : Meilleur hôtel écologique »

Meilleur bar d’hôtel : Carousel Bar & Lounge à l’hôtel Monteleone à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane

Sirotez un verre tout en tournant au Carousel Bar & Lounge de l’hôtel Monteleone

Le Carousel Bar & Lounge est un lieu de rendez-vous célèbre dans le vénéré hôtel Monteleone. Construit en 1949, ce bar de 25 places fait tourner doucement ses clients pendant qu’ils sirotent une boisson de la vaste carte de cocktails. Des sièges non rotatifs sont disponibles pour les buveurs qui préfèrent rester immobiles pendant qu’ils boivent.

Liste complète des gagnants : Meilleur bar d’hôtel »

Meilleure piscine d’hôtel : Koloa Landing Resort à Poipu à Koloa, Hawaï

Koloa Landing Resort à Poipu

Le Koloa Landing Resort à Poipu abrite l’une des plus grandes piscines individuelles de l’île de Kauai, un chef-d’œuvre de 350 000 gallons rempli de toboggans aquatiques, de cascades à traverser, d’une grotte et d’un bord à débordement.

La piscine Lagoon, plus petite mais tout aussi spectaculaire, offre plus de 6 000 pieds carrés de divertissement en famille, tandis que la piscine Tranquility, plus intime, offre une oasis de tranquillité pour les clients de 18 ans et plus.

Liste complète des gagnants : Meilleure piscine d’hôtel »

Meilleur restaurant d’hôtel : Chez Philippe au Peabody Memphis à Memphis, Tennessee

Améliorez votre voyage à Memphis avec un repas chez Philippe au Peabody Memphis

Pour une cuisine raffinée avec une touche française, ne cherchez pas plus loin que Chez Philippe, dans l’historique Peabody Memphis. Le chef exécutif Andreas Kisler est à la tête de cette destination gastronomique de premier ordre, qui propose un menu à prix fixe de quatre plats et un menu dégustation de sept plats, que vous pouvez agrémenter d’un accord mets et vins de six plats.

Liste complète des gagnants : Meilleur restaurant d’hôtel »

Meilleur spa d’hôtel : The Ritz-Carlton Spa, Orlando, Grande Lakes à Orlando, Floride

Le Ritz-Carlton Spa du Ritz-Carlton Orlando remporte le prix du meilleur spa d’hôtel pour la deuxième année consécutive

Cette grande dame des spas d’Orlando est un havre de paix de 3 700 m² qui comprend 40 salles de soins, une immense piscine chauffée, un salon complet et un café spa. Vous pourriez être tellement détendu grâce aux soins signatures du Ritz-Carlton, qui intègrent des ingrédients du jardin biologique du complexe, que vous en oublieriez de visiter les parcs à thème.

Liste complète des gagnants : Meilleur spa d’hôtel »

Félicitations à tous ces gagnants ! N’oubliez pas de visiter 10best.usatoday.com chaque jour pour voter pour davantage de Readers’ Choice Awards.

Cet article a été publié à l’origine sur 10Best.com : Découvrez les 10 meilleurs restaurants, bars et piscines d’hôtels aux États-Unis