Où séjourner pendant les Jeux olympiques d’été de Paris en 2024

Pour la première fois depuis un siècle, Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. C’est plus un marathon qu’un sprint et les préparatifs sont en cours depuis des années. La France approche désormais des derniers obstacles avant que la flamme olympique ne commence son voyage depuis Marseille le 8 mai 2024.

Les Jeux Olympiques se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024, les Jeux Paralympiques commençant le 28 août et se poursuivant jusqu’au 8 septembre. Et tandis que la fièvre olympique se propage dans tout le pays, avec des épreuves programmées non seulement en métropole mais aussi dans les territoires d’outre-mer (jusqu’à Teahupo’o, Tahiti, où se déroulera la compétition de surf), l’essentiel de l’action se passe. dans la Belle Paris.

Déjà la ville qui accueille le plus de touristes étrangers, Paris semble prête à éclater pendant les Jeux olympiques de ses beaux immeubles haussmanniens. Planifiez votre voyage comme un athlète olympique, avec une préparation et un entraînement minutieux. Si vous n’avez pas encore obtenu de billets pour l’un des événements, lisez L’indépendantLe guide pratique de ici.

Déjà l’heureux propriétaire d’un ticket d’or ? Pour éviter de passer les Jeux olympiques à partager le lit avec trois de vos amis comme les grands-parents de Charlie Bucket, réservez votre logement à l’avance. Voici 12 hébergements fantastiques, triés sur le volet pour leur proximité avec les lieux.

Maison MOB

MOB House quatre étoiles se situe à proximité du Stade de France, haut lieu de l’athlétisme et du rugby (Maison MOB)

A seulement 23 minutes en métro du Stade de France précité, une promenade dans le parc selon les standards parisiens, se trouve MOB House 4*. Urbain chic, dans un ancien entrepôt doté d’une généreuse terrasse et d’une piscine, il fait vibrer les DJ sets réguliers et un bar-restaurant bio sur place. Les 100 chambres, minimalistes avec un mobilier beige et du bois clair, sont comme chez un ami de bon goût, bien loin des couleurs et du chaos du plus grand marché aux puces de Paris, Saint Ouen, qui est à votre porte.

Hôtel Cabane

L’Hôtel Cabane offre un accès facile au métro et au site de handball, de volley-ball et de tennis de table. (Hôtel Cabane/Léo Kharfan)

Véritable oasis au centre de Paris, l’Hôtel Cabane tranche avec les immeubles de grande hauteur de Montparnasse. Avec un jardin généreux et des pièces aux murs lambrissés, on se croirait plus dans un chalet alpin que dans le cœur de la capitale. Le petit-déjeuner copieux comprend presque entièrement des produits locaux et il y a un bar pour se détendre après s’être rauque en regardant le sport. Il se trouve à une demi-heure à pied du Paris Expo (qui présentera du handball, du volley-ball, du tennis de table et de l’haltérophilie), ou à seulement une minute de la station de métro Pernety sur la ligne 13.

Place Tour Eiffel

Certaines chambres du Plaza Tour Eiffel offrent une vue sur la célèbre tour (Vacances British Airways)

Récemment rénovée et récemment rouverte, la Plaza Tour Eiffel se trouve juste de l’autre côté des Jardins du Trocadéro, de l’autre côté de la rivière par rapport à la Tour Eiffel. Avec des meubles dorés et bleus doux, les 41 chambres semblent royales – encore plus si vous en choisissez une avec vue sur la Tour Eiffel. Regarder la plus grande compétition sportive du monde depuis le monument le plus célèbre de France peut sembler trop cliché, mais c’est possible. L’Arène du Champ de Mars et le Stade de la Tour Eiffel accueillent du beach-volley, du judo et de la lutte.

Hôtel des Grands Voyageurs

La flamme olympique n’est pas la seule nouveauté à Paris. L’Hôtel des Grands Voyageurs a ouvert ses portes l’année dernière — une ouverture qui tombe à point nommé puisqu’il se trouve à moins d’une demi-heure à pied de l’esplanade des Invalides, où se déroulera le tir à l’arc. Conçu dans un style vintage, il ressemble au genre d’endroit où Hemingway et ses amis se seraient réunis autour d’un des cocktails du menu extrêmement complet du bar.

Hôtel TROP

Le restaurant du TOO Hotel offre une vue imprenable sur la ville (AUSSI Hôtel)

Un design futuriste dans une tour de verre du 13ème arrondissement de Paris, TOO Hotel est axé sur la vue. Depuis le restaurant (à 100 mètres de hauteur), vous avez Paris à vos pieds : panoramas sur la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur et Notre-Dame. Cela vaut cependant la peine de revenir sur terre, surtout si vous avez des billets pour l’un des événements à Bercy Arena, qui présenteront du basket-ball, du trampoline et de la gymnastique artistique. Il faut moins d’une demi-heure pour y arriver à pied.

Auberge de jeunesse Générateur

Generator est à seulement 15 minutes à pied de la Gare du Nord, gare d’arrivée de l’Eurostar (Générateur Paris)

Votre budget en billets a explosé ? Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas profiter des Jeux olympiques avec style. Generator Paris, à quelques minutes du Canal St Martin dans le quartier branché de l’Est parisien, est une auberge avec un bar sur le toit à tomber par terre et un club au sous-sol. Choisissez parmi des dortoirs pouvant accueillir entre quatre et huit personnes (femmes uniquement disponibles) ou des chambres privées. Il se trouve à seulement 15 minutes à pied de la Gare du Nord ou à 30 minutes de l’Arène de la Porte de la Chapelle, où seront présentés du badminton et de la gymnastique rythmique.