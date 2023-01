Où se trouvent maintenant Waterloo Road d’origine – du “premier coureur” de James Bond au propriétaire de pub et star qui est sortie avec l’ex de Kim Kardashian

Le drame scolaire Waterloo Road revient sur nos écrans ce soir près de huit ans après avoir été supprimé par la BBC.

L’émission, qui s’est déroulée à l’origine de 2006 à 2015, fait un retour après avoir figuré parmi les programmes les plus populaires de BBC iPlayer pendant la pandémie.

Un certain nombre d’anciens acteurs reprennent également leurs rôles, notamment l’ancienne star d’Emmerdale Adam Thomas, Katie Griffiths et Angela Griffin.

De nombreux acteurs célèbres ont parcouru les couloirs de Waterloo Road en tant qu’étudiants et enseignants et beaucoup ont taillé des carrières impressionnantes depuis leur départ de la série.

Des grandes histoires de savon à une star pressentie pour être le nouveau James Bond – nous révélons ce qui s’est passé à côté de nombreuses stars originales.

Denis Welch

Denise, 64 ans, était l’un des membres originaux de la distribution de Waterloo Road, jouant le professeur de français Steph Haydock. sur le drame de la BBC.

Elle a ensuite joué le professeur de danse de l’enfer Trish Minniver sur Hollyoaks, et est une habituée de Loose Women depuis des années.

En dehors du spectacle, Denise a été mariée trois fois – y compris avec la star de Benidorm Tim Healy pendant 24 ans.

Parlant de leur divorce en 2012, elle a déclaré qu’ils “se rendaient misérables” et a affirmé plus tard “qu’il y avait des infidélités des deux côtés”.

Un an après la séparation, Denise a épousé le peintre Lincoln Townley et a déclaré qu’il était quelqu’un en qui elle pouvait “avoir confiance à 100%”.

Denise a déclaré: «Je n’avais pas l’habitude de penser qu’il y avait quelqu’un que je pouvais rencontrer qui me donnerait tout et m’empêcherait de vouloir tricher, je ne l’ai vraiment pas fait… puis j’ai rencontré Lincoln et nous avons retiré l’alcool de nos vies. ”

L’un de ses fils Matthew Healy est le chanteur principal du 1975 et son autre fils Lewis Townley travaille en post-production.

Neil Morrissey

Neil a joué le chef adjoint de Waterloo Road Eddie Lawson de 2007 à 2009.

L’habitué de la télévision, mieux connu pour Men Behaving Badly, est apparu plus récemment dans Line of Duty, The Night Manager et The Good Karma Hospital.

L’homme de 60 ans était également la voix de Bob The Builder et en 2011, il a produit une bière appelée Palace Ale en collaboration avec Crystal Palace FC.

Pendant un certain temps, Neil a également possédé une chaîne de pubs avant d’en vendre beaucoup et a maintenant le boozer de Stoke-on-Trent The Plume Of Feathers.

Tina O’Brien

Sur Waterloo Road, Tina a joué Bex, qui a rejoint la saison six et a notamment été abusée dans l’industrie du porno.

Plus tard, elle a déménagé à Corrie où elle a été un élément clé de l’emblématique famille Platt, jouant Sarah de 1999 à 2007 et de 2015 à aujourd’hui.

Elle est également apparue sur Strictly Come Dancing en 2010.

Loin des écrans de télévision, Tina a été en couple avec la co-star de Waterloo Road Adam Thomas pendant six ans jusqu’en 2009 et le couple a une fille ensemble.

Adam Crofts, écrivain de romans policiers marié à 39 ans, le soir du Nouvel An en 2018. Ils ont un fils.

Jason fait

L’acteur Jason a joué Tom Clarkson, un professeur d’anglais de soutien, qui est finalement devenu directeur adjoint.

Depuis qu’il a quitté la série, il a décroché des rôles dans Casualty, Time, Four Lives et Death In Paradise, ainsi qu’un rôle récurrent dans la série Netflix The Innocents.

Jason, maintenant âgé de 49 ans, a également raconté des documentaires pour la BBC sur le NHS et des émissions factuelles à la volée pour Channel 5.

Adam Thomas

Adam, 34 ans, a joué le bad boy Donte Charles de Waterloo Road et les téléspectateurs verront si son personnage a mûri dans cette nouvelle saison.

Il est maintenant mieux connu sous le nom d’Adam Barton, le fils d’un fermier sujet aux problèmes, dans Emmerdale, un rôle qu’il a joué de 2009 à 2018.

Adam a également été à la télé-réalité en 2016 – se classant troisième dans I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici! et apparaissant aux côtés de son frère Scott et Ryan (qui jouait Jason Grimshaw de Corrie) dans la série 2020 Absolutely India: Mancs in Mumbai.

La star, qui dirigeait un restaurant nommé The Spinn, aurait cessé d’agir avant l’annonce de son retour à Waterloo Road.

Parlant de son retour, il a déclaré à la BBC : “Je ne l’ai jamais vu venir. J’étais littéralement dans mon restaurant en train de faire la vaisselle au moment où j’ai reçu l’appel téléphonique.

Katie McGlynn

Sur Waterloo Road, Katie a joué Jodie Allen, mieux connue sous le nom de Scout – une élève intelligente, qui a été forcée de subvenir aux besoins de sa famille en volant et en vendant de la drogue.

Après avoir quitté la série en 2013, elle a joué Sinead Tinker à Corrie pendant sept ans jusqu’en 2020 et a sauté à Hollyoaks un an plus tard.

Jodie, maintenant âgée de 29 ans, continue d’apparaître dans le feuilleton et a également eu un bref passage sur Strictly Come Dancing avant d’être éliminée au cours de la troisième semaine.

Phoebe Dynevor

Elle est maintenant reconnue dans le monde entier pour son rôle principal en tant que Daphné dans le drame à succès Bridgerton de Netflix.

Mais Phoebe, dont la mère Sally joue Sally Metcalfe sur Coronation Street, a commencé sur Waterloo Road.

Elle a joué Siobhan Mailey, une adolescente qui a tout essayé pour s’intégrer, y compris rejoindre un gang de filles, puis lutter pour se libérer de ses griffes.

Le jeune homme de 27 ans est sorti avec le comédien américain Pete Davidson pendant six mois, avant ses relations avec Kim Kardashian et Emily Ratajkowski.

Chelsee Healey

Les fans seront ravis que le luminaire de Waterloo Road, Chelsee, fasse son retour dans la série en tant que gobby Janeece Bryant.

Entre ses apparitions sur le hit de la BBC, l’actrice a décroché des rôles dans Two Pints ​​Of Lager And A Packet Of Chips, Doctors et Hollyoaks.

Elle a été finaliste de la neuvième saison de Strictly Come Dancing 2011 aux côtés du professionnel Pasha Kovalev.

Chelsee, 34 ans, a de nouveau enfilé ses chaussures de danse pour une émission spéciale Sport Relief et a également aidé à collecter 1 million de livres sterling pour l’association caritative en faisant du canoë avec d’autres célébrités sur le fleuve Zambèze.

Elle a également mis en sac un certain nombre de concerts de télé-réalité, notamment Celebs Go Dating, The Real Dirty Dancing et Come Dine With Me Celebrity Christmas Special.

Jenna Coleman

Jenna est apparue sur Waterloo Road en tant que Lindsay, qui a été emprisonnée en train de prendre l’enveloppe pour sa mère en avouant avoir tué son père violent.

Depuis lors, elle a séduit le public en tant que jeune reine Victoria dans le drame Victoria d’ITV, et en tant que compagne de Doctor Who, Clara Oswald.

Jenna, maintenant âgée de 36 ans, est apparue l’année dernière dans le hit de super-héros de Netflix The Sandman et un an plus tôt est apparue comme un vrai couple meurtrier dans le drame de routards des années 1970 Le Serpent.

Lucien Laviscount

Beaucoup de choses ont changé pour le beau gosse Lucien depuis sa dernière apparition sur Waterloo Road en 2011.

La même année que son départ, l’acteur est apparu dans Casualty, New Tricks, Shameless et Celebrity Big Brother.

L’émission de téléréalité a conduit à une brève romance avec Kerry Katona, qui avait 12 ans son aîné.

Lucien, 30 ans, a ensuite joué dans Emily In Paris, Supernatural et Skins – mais a récemment été pressenti pour être le prochain James Bond.

Loin des écrans, il a eu une vie amoureuse très colorée qui aurait eu des aventures avec Amy Childs, les membres de Little Mix Jesy Nelson et Leigh-Anne Pinnock, Kelly Osbourne, Brooke Vincent de Corrie et d’autres,

Puisqu’il est maintenant basé aux États-Unis, il semble peu probable que Lucien revienne à Waterloo Road, où il a joué l’étudiant Jonah Kirkby, qui a tenté de s’enfuir avec son professeur d’espagnol après qu’elle soit tombée enceinte.

Philippe Martin Brown

Philip a joué le grincheux directeur de l’anglais de Waterloo Road et le favori des fans, Grantly Budgen, qui est venu à l’école pour couvrir pendant une semaine et y est resté pendant 29 ans.

L’acteur de personnage a ensuite joué dans des films à gros budget Tinker Tailor Soldier Spy et Darkest Hour – mais est peut-être mieux connu pour ses rôles à la télévision.

Il a eu une gamme de rôles, dont deux épisodes en tant que thérapeute de Steve McDonald à Corrie et des passages sur Vera, Midsomer Murders, Endeavour et Holby City.

De plus, Philip, maintenant âgé de 66 ans, a joué au moins sept personnages différents dans la série Doctors depuis 2005.

Jason Merrels

Jason est apparu en tant que directeur original et dur à cuire de Waterloo Road, Jack Rimmer, qui a démissionné de son poste de directeur à mi-parcours de la série 3.

Depuis son départ de la série, son rôle le plus connu était dans Emmerdale jouant l’homme d’affaires impitoyable Declan Macey pendant quatre ans jusqu’en 2014.

Maintenant âgé de 54 ans, Jason est également apparu dans The Bill, Death In Paradise et Midsomer Murders, ainsi que dans l’écriture de scénarios et la réalisation.

Jill Halfpenny

Jill a remporté la première série de Strictly Come Dancing en 2004 et a joué le détective infiltré Kate sur EastEnders avant d’apparaître en tant que professeur de théâtre Izzie dans Waterloo Road.

Depuis qu’elle a quitté l’émission, elle a joué des rôles dans une série d’émissions, notamment Murdoch Mysteries, Humans et Ordinary Lies.

Ces dernières années, Jill, 47 ans, a été félicitée pour ses interprétations dans le drame ITV Liar et le drame mystère de Channel 5 The Drowning l’année dernière.

Angela Griffon

Angela a joué dans un certain nombre de séries télévisées, notamment White Lines de Netflix et Lewis and Midsomer Murders d’ITV.

Elle a également joué sur scène dans One Man, Two Guvnors aux côtés de James Corden.

La maman de deux enfants, 46 ans, a animé sa propre émission de discussion de jour, Angela and Friends et a relancé son rôle de Corrie de Fiona Middleton pour un épisode en 2019.

Dans Waterloo Road, elle a joué la bienveillante Kim Campbell, entre 2006 et 2007 et de 2009 à 2010 et fait partie des anciennes stars prêtes à revenir dans la série.