Où se trouvent maintenant les acteurs originaux de Silent Witness alors que le spectacle revient pour une nouvelle série

SILENT Witness devrait revenir ce soir sur notre écran pour sa série TWENTY-SIXTH après un retour tant attendu.

Le drame policier de la BBC a été diffusé pour la première fois en 1996 et est depuis lors un favori des fans.

Silent Witness est de retour sur nos écrans

Au cours des 27 dernières années, un certain nombre de visages célèbres ont décroché des rôles dans la série très appréciée.

Emilia Fox est de retour en tant que Dr Nikki Alexander dans l’émission où elle sera assistée par la National Crime Agency pour se plonger dans les histoires de cette saison.

Au cours de cette série, le Dr Nikki et Jack Hodgson (David Caves) se retrouveront impliqués dans un groupe mafieux notoire connu sous le nom de Ndrangheta.

L’émission débute ce soir avec la première partie de l’épisode d’ouverture, avant que la seconde moitié ne soit diffusée demain soir sur BBC One.

Un synopsis de la première très attendue se lit comme suit: «Lorsqu’un homme est jeté d’un immeuble de grande hauteur, l’équipe est propulsée dans le monde criminel d’un groupe mafieux notoire, le Ndrangheta.

“Aidées par la National Crime Agency, Nikki et son équipe ont entrepris de découvrir la vérité.”

La vingt-sixième série est diffusée sur 10 épisodes et les fans peuvent en regarder deux par semaine.

Mais vous êtes-vous déjà demandé où se trouvaient maintenant les acteurs originaux de Silent Witness ?

Nous allons jeter un coup d’oeil…

Amanda Burton (Sam Ryan)

Amanda a joué Sam Ryan de 1996 à 2004

Elle a récemment joué Karen Fisher dans Marcella

Amanda, 64 ans, a joué le Dr Sam Ryan pour huit séries énormes de 1996 à 2004.

Elle a assumé le rôle du protagoniste pour un total de 54 épisodes, qui était un médecin légiste.

Pendant son passage dans la série, elle a également joué dans Forgotten, Little Bird et Pollyanna.

Après son passage sur Silent Witness, elle a joué dans Waterloo Road de la BBC dans le rôle de Karen Fisher, Marcella d’ITV dans le rôle de Karen Fisher et Carole Latimer dans Midsomer Murders.

Amanda a fait un retour au spectacle l’année dernière pour la vingt-cinquième série après plusieurs années d’absence.

William Amstrong (Trevor Stewart)

William a joué le collègue du Dr Sam Ryan, Trevor

L'acteur vient du Canada et a joué des rôles dans divers autres spectacles

L’acteur canadien de 67 ans a joué dans Silent Witness en tant que collègue de Sam Ryan, Trevor, de 1996 à 1998.

William s’est tenu à l’écart des projecteurs depuis, mais a participé à un certain nombre de films impressionnants.

En 2005, il a joué dans le film d’horreur A Sound Of Thunder, deux ans plus tard, il a décroché un rôle dans La Vie En Rose et en 2008, il était dans The Dark Knight.

Sam Parks (Fred Dale)

Le personnage de Sam n'a pas dit grand-chose dans Silent Witness

Sam Parks a gardé un profil bas depuis son passage dans la série

L’alter-ego de Sam, Fred, était le principal assistant du Dr Sam Ryan qui l’a aidée lors des autopsies, a identifié l’ADN et l’a aidée à résoudre le crime.

Il n’a jamais parlé dans l’émission et est parti après la troisième saison.

Sam a ensuite joué dans Les Misérables en 2012 et plus récemment Last Night in Soho.

Ruth Mc Cabe (Wyn Ryan)

Ruth McCabe a joué Wyn de 1996 à 1998

Ruth photographiée aux Irish Film and Television Awards en 2011

L’actrice irlandaise Ruth a endossé le rôle de la sœur aînée de Sam Ryan, Wyn, de la première à la troisième saison.

Son alter-ego avait également un fils appelé Ricky.

Quatre ans après son passage dans l’émission BBC1, elle a joué Margaret McCutcheon dans Any Time Now, Ma Braden dans Breakfast on Pluto et Mother Barbara dans Philomena.

Ruth Gemmel (Kerry Cox)

Ruth est revenue à Silent Witness en tant que deux personnages différents après avoir joué Kerry

Ruth – qui a Utopia, Casualty et Midsomer Murders – a joué le cuivre stagiaire Kerry Cox.

Après la première série, elle a été tuée.

En 2006, elle est revenue en tant que DI Beth Ashdown dans le deuxième épisode de Terminus, et à nouveau en 2014 en tant qu’Ellie Brooke.

L’actrice a ensuite joué dans une énorme liste de programmes télévisés et de films.

Certains incluent The Bill, Holby City, la franchise Tracy Beaker et Bridgerton de Netflix.





Matthew Steer (Ricky Ryan)

Matthew a joué l'adolescent Ricky Ryan

L’acteur et écrivain Matthew, 43 ans, a joué l’adolescent Ricky Ryan – le neveu du protagoniste Sam.

Il a également joué dans Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, Hamlet, Afer Ever After et Siblings.

Les autres crédits incluent The Crown, Cendrillon et Les Misérables.