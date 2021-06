Où se trouvent maintenant les acteurs originaux de Gossip Girl alors que le redémarrage laisse tomber la première bande-annonce torride

HBO Max a sorti une nouvelle bande-annonce torride pour son redémarrage de Gossip Girl plus tôt cette semaine, nous donnant un aperçu de sa toute nouvelle distribution.

Après neuf ans loin de nos écrans, les Upper East Siders sont de retour, mais voir ce tout nouvel ensemble de personnages nous a amenés à nous demander ce que le casting original de Gossip Girl a fait depuis la fin de la série.

7 Les créateurs de Gossip Girl ont promis que la nouvelle série aurait un casting plus diversifié et représentatif de New York Crédit : HBO Max/Gossip Girl

Voici ce à quoi les stars de la série originale se sont occupées depuis son dernier épisode en 2012 …

Blake Lively

7 Blake est maintenant considéré comme une royauté hollywoodienne Crédit : Getty Images – Getty

Depuis la fin de son mandat en tant que Serena van der Woodsen de Gossip Girl, Blake Lively, 33 ans, a certainement été occupée.

La star a fait son chemin vers le grand écran avec des apparitions dans The Shallows (2016), A Simple Favor (2018) et The Rhythm Section (2020) et est la moitié d’un couple puissant d’Hollywood grâce à son mariage avec Ryan Reynolds.

La talentueuse actrice qui prend sa juste place parmi la royauté hollywoodienne s’est également aventurée en dehors du jeu d’acteur, devenant le nouveau visage de L’Oréal en octobre 2013.

S’exprimant sur son mariage avec Ryan Reynolds qu’elle a rencontré lors du tournage de Green Lantern, la mère de trois enfants a déclaré à People : « Mon mari et moi ne travaillons pas en même temps, alors nous allons tous ensemble en famille. »

Si nous partons en famille, ce n’est jamais plus d’une journée. Nous restons ensemble. »

Leighton Meester

7 Leighton était considérée comme la « star de l’évasion » de Gossip Girl Crédit : Getty

Leighton Meester a joué Blair Waldorf, « Queen B » de l’Upper East Side et meilleur ami de Serena, apparaissant dans chaque épisode de la série.

Elle a continué à jouer aux côtés d’Adam Sandler dans C’est mon garçon, mais le film a été un échec au box-office et a reçu des critiques largement négatives.

En 2014, Leighton a épousé l’acteur Adam Brody qu’elle a rencontré lors du tournage de The Oranges en mars 2010. Le couple partage un fils et une fille ensemble.

Le dernier rôle de la star était dans Semper Fi, un thriller sur un officier de police de la réserve du Corps des Marines, mais il n’a pas rencontré le succès au box-office.

Cependant, Leighton a annoncé qu’elle reviendrait au cinéma, avec un rôle dans The Weekend Away de Netflix.

Penn Badgley

7 Penn a connu le succès dans sa carrière d’acteur et de musique Crédit : Getty Images – Getty

Penn a joué Dan ‘Lonely Boy’ Humphrey, le poète sensible et encore et encore le petit ami de Serena van der Woodsen.

L’acteur de 34 ans a connu un énorme succès dans sa carrière depuis la série, mettant en vedette le harceleur et meurtrier Joe Goldberg dans la série à succès Netflix You.

La troisième série de You devrait sortir plus tard cette année. Penn a également été acclamé par la critique pour son rôle dans Margin Call (2011), ce qui lui a valu un Independent Spirit Award.

Les talents de la star vont au-delà du jeu d’acteur puisqu’il est également le chanteur principal du groupe MOTHXR depuis 2016, le groupe ayant sorti un album.

Penn a épousé Domino Kirke en 2014 et est devenu le beau-père du fils de Domino, Cassius. Le couple a accueilli la naissance de leur fils en août 2021.

Chace Crawford

7 Chace n’a pas parlé de manière totalement positive de son passage sur Gossip Girl Crédit : Wenn

Chace a joué Nate Archibald, le meilleur ami de Chuck Bass et une idole qui a été vue dans de nombreuses relations infructueuses tout au long de la série.

Chace est toujours surtout connu pour avoir joué l’attrayant Upper East Sider, mais a travaillé sur de nombreux autres projets, notamment dans What to Expect When You’re Expecting (2012) et dans la série alternative de super-héros d’Amazon Prime Video, The Boys.

Crawford a également joué dans le thriller de 2020 The Inheritance aux côtés de Simon Pegg et Lily Collins, mais le film a reçu des critiques généralement négatives.

Chace a déclaré à The Independent dans une interview qu’il s’était senti déconnecté de Gossip Girl pendant son passage dans l’émission, en disant : « [I] Je n’avais aucune idée de ce qui se passait dans un autre scénario, parce que je m’en fichais. »

Ed Westwick

7 Ed est devenu célèbre sur le petit et le grand écran après Gossip Girl Crédit : PA : Association de la presse

L’acteur anglais Ed Westwick a joué le rôle du mauvais garçon Chuck Bass, qui a eu une relation intermittente avec Blair Waldorf, avant de l’épouser dans la finale de la série.

Les critiques se sont penchées sur le personnage de Westwick, affirmant que les exploits misogynes de Chuck Bass étaient glamour et passés sous silence.

Un article de Refinery 29 qui traitait d’une scène où Chuck Bass est vu en train d’exploiter des femmes ivres, déclarait : être oublié à la seconde, c’est pratique pour l’arc de ce personnage. »

Depuis son passage dans la série, Westwick a été très occupé, jouant dans Chalet Girl avec Felicity Jones et dans la série télévisée White Gold.

L’acteur a été accusé de viol par deux femmes et d’agression sexuelle par une autre en 2018, ce qu’il a nié avec véhémence.

Il n’a fait l’objet d’aucune accusation car les tribunaux ont estimé que les preuves étaient insuffisantes.

Taylor Momsen

7 Taylor s’est concentrée sur la musique et est la chanteuse principale du groupe de rock The Pretty Reckless Crédit : Getty – Contributeur

Taylor Momsen a endossé le rôle de Jenny Humphrey, qui idolâtrait Serena et Blair, et était la sœur de Dan Humphrey.

Le rôle de Taylor dans Gossip Girl n’était cependant pas ses débuts d’actrice, car la star a joué le rôle de Cindy Lou Who dans How the Grinch Stole Christmas (2000) aux côtés de Jim Carrey.

Depuis la fin du spectacle, Taylor s’est concentrée sur sa carrière musicale et est la chanteuse du groupe de rock The Pretty Reckless.

Momsen a déclaré à Digital Spy: « C’est facile de jouer le rôle. Je le fais depuis si longtemps et j’adore ça. Mais vous jouez un personnage au lieu de vous-même. »

La musique est plus personnelle parce que vous l’écrivez et que vous êtes impliqué à chaque étape. »

The Pretty Reckless a sorti son dernier album Death by Rock and Roll en février 2021.

Le redémarrage de Gossip Girl était disponible en streaming à partir du 8 juillet sur HBO Max.