Où se trouvent maintenant les acteurs originaux de Frasier – de la mort tragique à la star poursuivie en justice par une ex-petite amie et une rangée de « travestis »

Ses doublures pleines d’esprit et ses personnages adorables ont fait de Frasier l’une des sitcoms américaines les plus populaires de tous les temps.

Et maintenant, le psychiatre de la radio, le Dr Frasier Crane, fait son retour, la star Kelsey Grammer reprenant son rôle pour un redémarrage sur la chaîne de streaming Paramount +.

Frasier était une sitcom extrêmement réussie et a été regardée par des millions de personnes dans le monde[/caption]

Kelsey Grammar reviendra en tant que personnage principal, Frasier Crane[/caption]

Grammer, 67 ans, sera également producteur exécutif de l’émission, qui était un spin-off de Cheers – une autre sitcom populaire qui a duré neuf ans jusqu’en 1993.

On pense qu’il sera rejoint par une série de nouveaux personnages, avec certains membres de la distribution originale faisant des apparitions en tant qu’invités.

Nous examinons ici leurs destins et fortunes variés depuis la fin de la sitcom américaine à succès en 2004.

Kelsey Grammer – Dr Frasier Crane

Kelsey Grammer a joué le rôle du Dr Frasier Crane[/caption]

Après le succès de Frasier, Kelsey a eu une carrière extrêmement réussie, produisant des émissions acclamées telles que Girlfriends, Modern Family et Medium.

Il est souvent apparu en guest star dans certaines des émissions qu’il a produites et a remporté de nombreux prix au fil des ans.

Kelsey a joué dans des succès au box-office, notamment X-Men: The Last Stand et X-Men: Days of Future Past et Transformers: The Age of Extinction.

Il est également connu pour avoir exprimé le personnage de Sideshow Bob dans Les Simpson jusqu’en 2017.





Sa vie personnelle l’a également maintenu sous les projecteurs – il a été marié quatre fois et a sept enfants avec trois femmes différentes.

Il était engagé dans une querelle de divorce amère avec son ex-femme Camille Grammer, qui a ensuite joué dans The Real Housewives of Beverly Hills.

L’ancien mannequin de Playboy a pris le drame de leur relation avec l’émission de téléréalité et a affirmé une fois que l’acteur aimait se travestir et qu’ils ne “mêlaient pas sexuellement”.

Dans le cadre de leur règlement de divorce, il lui a versé 30 millions de dollars car ils n’avaient pas signé d’accord prénuptial.

Kelsey a dit plus tard à Piers Morgan qu’il avait contribué à ce que son ex décroche le rôle convoité dans Real Housewives, car elle avait toujours voulu être célèbre.

Il est maintenant marié à l’hôtesse de l’air anglaise Kayte Walsh, qui, selon Camille, a été le catalyseur de la rupture du mariage.

Kayte, qui a 25 ans sa cadette, est la fille de l’ancien footballeur Alan Walsh.

Kelsey a des antécédents de problèmes de santé, allant de la toxicomanie à la guérison de l’alcoolisme.

En 2008, il a failli mourir après avoir subi une crise cardiaque alors qu’il faisait du paddle avec Camille à Hawaï.

Jane Leeves – Daphné Moon

Getty Images

Jane Leeves a été nominée pour un Golden Globe pour son rôle de Daphné[/caption]

La représentation de la physiothérapeute Daphne Moon par la star anglaise Jane Leeves lui a valu des nominations aux Emmy Awards et aux Golden Globes.

Après Frasier, elle a continué à jouer dans un certain nombre d’émissions de télévision et a joué un rôle principal dans Hot in Cleveland pendant cinq ans à partir de 2010.

L’homme de 61 ans joue actuellement le rôle de Kitt Voss dans le drame médical The Resident.

Elle est mariée à Marshall Coben, un dirigeant de CBS Paramount Television – son réseau est affilié aux producteurs du nouvel épisode de Frasier.

Ils partagent deux enfants, Isabella et Finn.

On ignore actuellement si elle reviendra dans la série ; l’année dernière, elle a dit qu’elle ne quitterait pas The Resident si cela continuait.

Jane reste proche de ses co-stars et a même démarré une entreprise avec Peri Gilpin – qui était dans la salle d’accouchement lors de la naissance de son premier enfant et en a fait la marraine.

David Hyde Pierce et John Mahoney sont également les parrains de son fils Finn.

David Hyde Pierce – Dr Niles Crane

Getty Images

David Hyde Pierce a joué le rôle du frère excentrique de Frasier, Niles[/caption]

David, 63 ans, a joué le psychiatre chic Niles, le frère de Frasier, et a remporté quatre Emmys lors de la première diffusion de l’émission.

Il est resté occupé après la fin du spectacle, jouant dans Sleepless in Seattle, The Good Wife et Wet Hot American Summer.

David s’est également imposé comme un acteur de théâtre respecté et a joué et mis en scène des pièces de théâtre à succès à Broadway, remportant un Tony Award pour son rôle dans la comédie musicale Curtains en 2007.

Cette même année, il est devenu gay après des années de rumeurs sur sa sexualité. Il a épousé l’écrivain et producteur Brian Hargrove en 2008.

La star ne s’est pas engagée à reprendre son rôle dans Frasier. Il devrait apparaître dans un prochain film d’horreur aux côtés de Russell Crowe et Chloe Bailey appelé The Georgetown Project.

John Mahoney – Martin Crane

Getty Images/Fonctionnalités Rex

John est décédé tragiquement après une bataille contre le cancer[/caption]

John était en retard pour jouer, commençant sa carrière à la fin de la trentaine après avoir quitté son travail de jour pour suivre des cours.

La star américaine d’origine anglaise a joué le père de Frasier, Martin “Marty” Crane, et a remporté un prix de la Screen Actor’s Guild pour son interprétation.

En tant qu’acteur de théâtre, il a remporté un Tony Award pour sa performance dans la pièce The House of Blue Leaves.

Après Frasier, il est apparu dans de nombreuses émissions de télévision, dont 3rd Rock From the Sun, ER et Foyle’s War.

Malheureusement, John est décédé en 2018 à l’âge de 77 ans après avoir lutté contre un cancer de la gorge.

Dans les années 80, il a reçu un diagnostic de cancer du côlon et a réussi à le vaincre, puis à nouveau en 2014.

Catholique dévoué, il parlait rarement de sa vie personnelle et mourut sans se marier ni avoir d’enfants.

Péri Gilpin – Roz Doyle

Getty Images

No-nonsense Roz a gardé Frasier en ligne[/caption]

Peri, 61 ans, a joué Roz Doyle, le producteur sans fioritures et franc de l’émission de radio de Frasier.

Elle a également participé à l’émission parentale de la sitcom Cheers et a remporté un prix de la Screen Actors Guild aux côtés de ses membres de la distribution en 1999.

Après le spectacle, elle a joué dans des émissions de télévision telles que The Lionhearts, Scorpion et Desperate Housewives, et l’année dernière, elle a été choisie pour le film We Broke Up.

Elle a épousé Christian Vincent en 1999 – le couple a des jumeaux nés via une mère porteuse en 2004.

Peri est une militante passionnée de la recherche sur le cancer après avoir perdu sa mère en 1997, et une éminente démocrate. Elle a fait campagne pour Joe Biden via sa page Instagram à l’approche des élections américaines de 2020.

Dan Butler – Bob ‘Bulldog’ Briscoe

Getty Images

Frasier a fait le casting d’hier et d’aujourd’hui[/caption]

Dan a joué le journaliste sportif volatil et arrogant Bob ‘Bulldog’ Briscoe sur Frasier.

Il est également connu pour ses rôles dans Hey Arnold!, The Mist, Roseanne et dans la nouvelle production Netflix de Marilyn Monroe, Blondie.

Comme beaucoup de ses co-stars, l’homme de 67 ans est un acteur de théâtre accompli et a joué dans un certain nombre de productions acclamées par la critique.

Dan est devenu gay dans sa famille au début de la vingtaine et est maintenant marié au producteur Richard Waterhouse.

Harriet Sansom Harris – Bebe Glazer

Getty Images

Harriet a ensuite joué dans Desperate Housewives en 2004[/caption]

Harriet a joué le rôle de Bebe Glazer, l’agent de talent de Frasier tout au long de la série et a été décrite comme “Lady Macbeth sans sincérité” par Niles.

Après Frasier, Harriet rejoint le casting de la série à succès Desperate Housewives en 2004, jouant le rôle de Felicia Tilman.

Elle a également joué dans des films tels que Memento, Addams Family Values, Nurse Betty et Phantom Thread.

Harriet a fait une apparition dans les séries à succès Ally McBeal, Ellen, Ghost Whisperer et Six Feet Under.

Tom McGowan – Kenny Daly

Getty Images

Tom McGowan est toujours un acteur de théâtre respecté[/caption]

Tom a joué le rôle de Kenny Daly, le directeur de la station de Frasier à KACL, et est apparu dans 42 épisodes.

Depuis lors, il a eu de nombreuses émissions de télévision sur Sabrina the Teenage Witch, Everybody Loves Raymond et The Good Fight, et est également un acteur de théâtre à succès.

En 2011, il a joué le rôle du sorcier dans l’adaptation de Wicked à Broadway et dans Casa Valentina.

Tom est marié à sa femme Cathy et le couple partage deux enfants, Mark et Mary.

Moose le chien

Rex

Moose le chien est apparu dans d’autres émissions de télévision après la fin de Frasier[/caption]

Moose, le chien, était un membre très apprécié de la distribution et jouait le rôle d’Eddie, l’animal de compagnie de Martin.

Il avait un bâillon courant avec Frasier où le chien l’agaçait en le regardant pendant de longues périodes.

À la fin de l’émission, Moose a continué à jouer et est apparu dans plusieurs émissions de télévision par la suite.

Malheureusement, le chien a développé une démence canine et est devenu sourd au cours de ses dernières années.

En 2006, à l’âge avancé de 15 ans, il est décédé chez lui de causes naturelles.

C’était un spin-off de Cheers, qui s’est terminé en 1993[/caption]