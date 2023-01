Où se trouvent maintenant les acteurs originaux de Fast & Furious – de la rencontre avec le scandale Cara Delevingne & Fyre Festival à l’arnaque au sac à main de 200 000 £

EN 2001, The Fast and the Furious est devenu l’un des films les plus rentables de l’année.

Le film a rapporté 207 millions de dollars contre un budget de 38 millions de dollars et a propulsé Vin Diesel et Paul Walker dans la célébrité.

Le film a été créé en 2001 et est devenu un énorme succès au box-office[/caption] Instagram/@brielarson

Les fans pensent que cette photo partagée par Brie Larson est un teaser du prochain Fast X[/caption]

Il est maintenant sur le point de devenir une franchise en 10 parties et a même recruté des stars établies telles que Dwayne Johnson et Jason Statham dans le giron.

Des acteurs tels que Brie Larson, Jason Mamoa et la mégastar du rap Cardi B sont tous prêts à apparaître dans le prochain épisode étoilé, Fast X.

Cette semaine, Brie, 33 ans, a partagé une photo d’elle avec un énorme tatouage au bras, laissant croire à de nombreux fans qu’il s’agissait d’un teaser du film.

Avant sa sortie en mai, on revient sur ce qui est arrivé aux stars du film original 22 ans plus tard.

Vin Diesel – Dominic Toretto

Vin Diesel s’est fait un nom comme l’une des plus grandes stars du cinéma d’action[/caption]

Considéré comme l’un des plus grands noms du genre des superproductions d’action, Vin Diesel – de son vrai nom Mark Sinclair – a joué dans les neuf principaux films Fast and Furious et sera également dans le dixième épisode.

Il a également joué dans The Chronicles of Riddick, The Pacifier, The Last Witch Hunter et était la voix du personnage préféré des fans Groot dans Guardians of the Galaxy.

Mais il ne fait pas que jouer, il a fondé sa propre société de production.

Il a déjà fréquenté la co-star Michelle Rodriguez et a trois enfants avec Paloma Jimenez, avec qui il est depuis 2007.

Paul Walker – Brian O’Conner

Paul Walker est décédé tragiquement en 2013 à l’âge de 40 ans[/caption]

L’idole d’Hollywood, Paul, a d’abord commencé à être reconnu dans des films pour adolescents, notamment She’s All That et The Skulls, mais après avoir joué dans The Fast and the Furious en tant qu’ancien flic Brian O’Conner, sa carrière s’est vraiment accélérée.

Il a ensuite joué dans plusieurs des suites du film, ainsi que dans d’autres films d’action, notamment Takers et Hours.

Tragiquement, la star prometteuse est décédée à l’âge de 40 ans dans un accident de voiture en 2013, laissant derrière elle une fille de 15 ans, Meadow.

La collision s’est produite lorsque son ami Roger Rodas a conduit sa Porsche Carrera GT dans un lampadaire en béton et un arbre à 94 mph avant que la voiture ne prenne feu, les tuant tous les deux.

En 2021, le mannequin Meadow, aujourd’hui âgé de 23 ans, a révélé qu’elle avait épousé le mari de l’acteur Louis Thornton-Allan, avec la co-star de son défunt père Vin Diesel – qui est également son parrain – l’accompagnant dans l’allée.

Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

Michelle Rodriguez est l’une des stars originales de la franchise[/caption]

En plus de sortir brièvement avec Vin Diesel dans la vraie vie, Michelle a joué Letty Ortiz, l’intérêt amoureux de son personnage Dom, dans le film de 2001 et les suites suivantes.

En dehors de la franchise cinématographique, Michelle, aujourd’hui âgée de 44 ans, a eu une carrière extrêmement réussie et variée, jouant dans la série télévisée Lost, le film Avatar et jouant Rain Ocampo dans la franchise Resident Evil.

Au fil des ans, elle a eu quelques démêlés avec la justice.

En 2004, elle a comparu devant le tribunal pour des délits de conduite, notamment la conduite avec un permis suspendu et la conduite sous l’influence. Elle a purgé cinq jours de prison en 2006 pour avoir dépassé la limite d’alcool à Hawaï.

En 2008, la star a été condamnée à 180 jours dans une prison de Los Angeles pour avoir violé sa probation pour des délits antérieurs de conduite en état d’ébriété et de délit de fuite – et avoir menti au sujet d’avoir terminé son service communautaire.

En 2014, elle est sortie avec le mannequin Cara Delevingne et a également été liée à Zac Efron auparavant.

Jordana Brewster – Mia Toretto

The Fast and the Furious était le rôle révolutionnaire de Jordana[/caption]

Le rôle révolutionnaire de Jordana était celui de Mia, mais elle était destinée à la célébrité dès son plus jeune âge et avant cela, elle avait fait une apparition unique dans le feuilleton All My Children, avant de décrocher un rôle récurrent dans As the World Turns.

Elle a ensuite remporté un rôle dans des films dont The Texas Chainsaw Massacre, un rôle pour lequel elle a été nominée pour deux Teen Choice Awards.

C’est sur le plateau qu’elle a rencontré son ex-mari, le producteur de films Andrew Form, qu’elle a épousé en 2007 et a eu deux fils avec avant de se séparer en 2020.

En 2015, Brewster a montré sa silhouette époustouflante alors qu’elle posait nue pour le numéro de mai du magazine Allure.

Jordana a rencontré son mari Mason Morfit par l’intermédiaire d’amis communs en 2020, s’est fiancée un an plus tard sur leur plage préférée à Montecito et s’est mariée en septembre 2022.

Rick Yune – Johnny Tran

Rick Yune a joué un certain nombre de méchants tout au long de sa carrière[/caption]

Rick Yune était le chef de gang vietnamien menaçant et le premier grand méchant de la franchise.

L’acteur de 51 ans est connu pour avoir joué le méchant dans plusieurs films, dont Olympus Has Fallen en 2013 aux côtés de Gerald Butler et Angela Basset.

Avant cela, Rick, qui a une ascendance coréenne, a eu sa grande percée en 1999 en tant que Kabuo Miyamoto dans Snow Falling on Cedars.

En 2017, il a eu un rôle récurrent en tant que Ja dans la reprise 2017 de l’émission à succès Prison Break.

En 2011, il a été poursuivi par un duo mari et femme de Londres qui a déclaré avoir conclu un accord avec l’acteur pour acheter 10 sacs Hermès.

Selon TMZ, le couple a déclaré avoir remis 198 000 $ pour 8 sacs avec la promesse de payer 95 000 $ supplémentaires pour deux sacs supplémentaires à la livraison, mais n’a jamais reçu les sacs ni un remboursement.

Rick a nié les allégations, un représentant de l’époque ayant déclaré: “C’est dommage que quelqu’un essaie de ternir son nom et qu’il ait été victime d’une arnaque.”

Chad Lindberg – Jesse

Chad est dans l’industrie du cinéma depuis 1985[/caption]

Chad Lindberg, 46 ans, jouait depuis 1985 avant de signer pour jouer Jesse dans The Fast and the Furious.

Depuis lors, il a eu un certain nombre de crédits de films et de télévision, notamment Sky d’octobre, Sons of Anarchy et Supernatural.

En 2010, il a attiré l’attention lorsqu’il a joué dans le remake graphique du classique culte de 1978 I Spit on Your Grave.

Au fil des ans, Chad a gardé sa vie privée secrète – il était connu pour sortir avec Selena Fara mais leur statut est actuellement inconnu.

Johnny Strong – Léon

Johnny a sorti plusieurs albums avec son groupe[/caption]

Johnny Strong a joué le rôle de Leon et était un membre original de l’équipage de Dom.

La star de 48 ans, qui a travaillé comme cascadeur, a appris le kickboxing, le jiu-jitsu et les arts martiaux dès son plus jeune âge.

La même année Fast & Furious est sorti, il a joué dans un autre blockbuster, Black Hawk Down, aux côtés d’Ewan McGregor.

En plus d’agir, il est le chanteur principal et membre fondateur du groupe post-grunge, Operator, et a sorti sept albums avec le groupe.

En 1997, il a épousé l’actrice Alexandra Holden mais le couple a depuis divorcé.

Reggie Lee – Lance Nguyen

Reggie est apparu dans un certain nombre de grands films[/caption]

Reggie, 47 ans, qui a joué Lance dans le film, a déjà travaillé comme danseur pour la légende de la pop Prince.

Il a joué dans des pièces de théâtre avant de décrocher un rôle dans The Fast and the Furious.

Depuis, il a participé à de grosses productions telles que The Pirates of the Caribbean : Dead Man’s Chest et Prison Break.

Il a également joué un agent des forces de l’ordre dans le film de 2012 The Dark Knight Rises.

Ja Rule – Edwin

Ja Rule a vendu 30 millions de disques dans le monde en tant qu’artiste hip-hop[/caption]

L’icône du hip-hop Ja Rule, né Jeffrey Atkins, a joué Edwin et était déjà une grande star avant la première du film.

Il a apprécié les sommets des charts américains tels que Always on Time et I’m Real avec Jennifer Lopez, et le numéro un britannique de 2004 Wonderful avec Ashanti.

Le rappeur a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde et a été au centre de nombreuses controverses et querelles.

Il a été impliqué dans une rivalité amère avec 50 Cent avec la paire échangeant des insultes sur un certain nombre de pistes diss et a également eu des problèmes avec Eminem et Busta Rhymes.

Il a purgé une peine de prison pour tentative de possession d’arme après une arrestation en 2007.

En 2017, Ja Rule a fait face à plusieurs poursuites intentées par des détenteurs de billets et des investisseurs du tristement célèbre Fyre Festival. Il a ensuite été innocenté de tout acte répréhensible.

Ja Rule a cofondé le malheureux festival de luxe des Bahamas, qui a fait l’objet d’un documentaire sur Netflix, aux côtés de l’escroc Billy McFarland, qui a ensuite été emprisonné pour fraude.

Matt Schulze – Vince

Matt a eu sa grande pause d’acteur en 1998[/caption]

Matt Schulze, 50 ans, était dans The Fast and the Furious en tant que Vince, l’un des amis d’enfance de Dom et faisait partie de son équipe.

Son premier rôle est venu dans la franchise Blade où il a joué Crease en 1998.

Après le film de course automobile, il est retourné à Blade et a joué un méchant dans The Transporter.

Il a également joué des rôles dans un certain nombre d’émissions de télévision telles que CSI : Miami et Law & Order : Special Victims Unit.

Thom Barry – Agent Bilkins

Thom Barry a pris sa retraite d’acteur en 2016[/caption]

Thom Barry, originaire de l’Ohio, a joué un rôle dans le film en tant qu’agent Bilkins.

Avant cela, il était DJ pour une station de radio basée à Cincinnati et est apparu dans un certain nombre de publicités pour UPS, The Home Depot et Sears.

Il est revenu pour 2 Fast 2 Furious en 2003 et a joué le rôle du shérif Hooper dans le film d’horreur Texas Chainsaw 3D.

Thom a également fait du doublage mais a pris sa retraite de l’industrie en 2016.

Noël Gugliemi – Hector

Noel a joué de nombreux personnages appelés Hector tout au long de sa carrière[/caption]

Noel Gugliemi, qui a été plongé dans une vie de crime après avoir été abandonné par ses parents, a eu sa chance après avoir joué Hector dans le film.

La star de 52 ans a joué un certain nombre de gangsters californiens appelés Hector dans divers films et émissions de télévision.

Il est revenu pour Furious 7 en 2015 et est devenu un membre régulier de la distribution du feuilleton américain de longue date Days of Our Lives en 2021.

Ted Levine – Sergent Tanner

Ted est toujours actif à Hollywood et est récemment apparu dans le drame policier Big Sky[/caption]

Ted, 65 ans, était le sergent Tanner dans le film et a depuis joué des rôles dans des blockbusters tels que American Gangster, Shutter Island et Jurassic World : Fallen Kingdom.

En 2014, TMZ a révélé qu’il était impliqué dans une bataille juridique avec sa famille qui l’accusait d’être un “intimidateur sadique et cruel”.

Ses frères et sa sœur ont allégué qu’il les avait forcés à vendre aux enchères le restaurant barbecue de leur famille pour une fraction de sa valeur réelle et les avait laissés en ruine financière.

Il est toujours actif à Hollywood et a récemment joué Horst Kleinsasser dans le drame policier Big Sky.