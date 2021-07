Où se trouvent maintenant les acteurs de Two Pints ​​of Lager et d’un paquet de chips – des retombées de casting aux ruptures déchirantes

DEUX pintes de bière blonde et un paquet de chips était l’émission télévisée qui a rendu célèbres Sheridan Smith et Will Mellor.

La sitcom de la BBC – qui tournait autour de cinq amis dans la vingtaine qui aimaient boire dans le pub – a duré 10 ans à partir de 2001.

avant JC

Two Pints ​​of Lager revient officiellement pour un redémarrage[/caption]

Two Pints ​​est rapidement devenu un classique culte et, heureusement pour les fans, la créatrice de la série, Susan Nickson, a confirmé qu’elle reviendrait pour un redémarrage.

Alors qu’elle a avoué qu’il est peu probable que Sheridan – qui est sans doute l’ancien élève le plus titré de la série – soit de retour, Will et Ralf Little, qui ont joué Gaz Wilkinson et Jonny Keogh, le sont certainement – ​​même si Jonny a été tué dans la septième série.

La nouvelle série verra les copains naviguer dans un monde avec le mouvement Time’s Up, où la masculinité toxique est dénoncée.

« Je voudrais reprendre l’histoire avec deux vieux geezers de la classe ouvrière dans un pub luttant contre les choses terribles que nous disons sur les hommes en ce moment », a-t-elle déclaré. « Certains hommes pourraient ne pas comprendre que les méchants existent. »

Elle a ajouté : « Je veux voir l’histoire réconfortante de gens comme Gaz et Jonny, qui vivent dans un monde où les méchants n’existent pas.

« Je veux qu’ils reconnaissent que les méchants sont là-bas, mais je ne veux pas que Gaz et Jonny soient eux. »

Ici, nous révélons ce qui est arrivé au casting de Two Pints, et qui est susceptible de revenir pour le redémarrage…

Will Mellor (Gaz Wilkinson)

Will Mellor a été choisi pour jouer Gaz sur Two Pints, après avoir été repéré comme Jambo Bolton sur Hollyoaks, dans lequel il a joué de 1995 à 1998.

Le créateur de Two Pints ​​a récemment déclaré à propos de l’acteur de 45 ans : « Will est le meilleur acteur de comédie de notre pays. C’est l’un des meilleurs – eh bien, c’est le meilleur à mon avis.

Mechanic Gaz était un mec typique des mecs, qui aimait l’alcool et les femmes, ainsi que Hollyoaks, Monarch of the Glen et la pornographie.

Il était follement amoureux de Donna Henshaw – jouée par l’ancienne co-vedette de Will Hollyoaks, Natalie Casey – et elles ont été intermittentes tout au long de la série.

Ils se sont finalement mariés dans la série sept, mais le jour de leur mariage, Gaz a découvert qu’il était le père du fils de Janet.

Donna est partie pour que Gaz et Janet puissent être ensemble, mais est ensuite revenue dans la série 8, lorsque les téléspectateurs ont voté pour que Gaz soit avec Donna.

« C’étaient les meilleurs moments, ce n’était pas comme un travail acharné, c’était comme être avec vos amis », a déclaré Will, se remémorant le spectacle.

«Nous sortions le week-end et étions ensemble tous les jours, nous étions beaucoup plus jeunes et n’avions aucune responsabilité, nous pouvions donc prendre quelques verres et nous réveiller frais tous les jours, mais maintenant, si je bois quelques verres, cela me prend trois jours. «

Depuis Two Pints, Will a joué dans de nombreuses émissions de télévision, notamment EastEnders, Broadchurch, Waterloo Road et Line of Duty.

Il a récemment été vu jouer le méchant trafiquant de drogue Harvey Gaskell dans Coronation Street.

Will, qui est la voix des publicités Funky Pigeon, est également un panéliste fréquent et un juge invité sur Celebrity Juice, en tant que bon ami de Leigh Francis AKA Keith Lemon.

Il reviendra pour le redémarrage de Two Pints ​​en tant que Gaz.

Ralf Little (Jonny Keogh)

Ralf Little, 41 ans, a été amené pour jouer Jonny, après que les producteurs l’aient vu dans une autre sitcom de la BBC, The Royle Family – et il n’a auditionné que lorsqu’il s’est rendu compte que Two Pints ​​serait très différent.

L’amoureux de la télévision au chômage, Jonny, s’est décrit comme un « paresseux *** » et aimait manger de la nourriture pour chats.

Mais il a toujours essayé de faire de son mieux pour son fils et sa femme Janet.

Malgré le fait que Ralf soit confirmé comme apparaissant dans le redémarrage, son personnage a été mangé par un requin dans la série sept, après avoir remporté une compétition de saut de requin à Hawaï – bien que sa mort n’ait jamais été vue à l’écran.

Cela est arrivé après que Ralf ait quitté la série en raison d’un emploi du temps chargé.

Depuis la disparition de son personnage, l’acteur Ralf Little est apparu dans la série de la BBC Robin Hood et a joué DI Neville Parker dans Death in Paradise depuis l’année dernière.

Il s’est fiancé à la dramaturge Lindsey Ferrentino, mais a récemment révélé qu’ils avaient dû suspendre leur mariage en raison de la pandémie.

Elle a suggéré qu’ils se marient en Guadeloupe, où il tourne Mort au paradis – mais elle n’a visiblement pas pu le rejoindre dans ce lieu exotique cette année.

Sheridan Smith (Janet Keogh)

Sheridan Smith est sans doute la star la plus célèbre de Two Pints, ayant joué la pétillante épouse de Jonny, Janet, dans la série.

L’actrice de 40 ans est apparue dans une multitude d’émissions mémorables aussi diverses que Mrs Biggs, Gavin et Stacey, The Royle Family, Benidorm et Jonathan Creek.

Elle joue également dans le nouveau film Railway Children qui sortira l’année prochaine.

Malgré une bataille très publique contre la santé mentale qui l’a amenée à se retirer du spectacle Funny Girl, Sheridan a remporté deux Olivier Awards, un BAFTA, un NTA et a reçu deux International Emmy Awards pour son travail sur scène et à l’écran.

Mais elle n’a pas eu autant de succès dans sa vie de famille, car elle a récemment annoncé qu’elle se séparait de son fiancé et père de son fils Billy, âgé d’un an.

Dans une déclaration conjointe donnée au Sun dimanche, le couple a déclaré: « C’est avec une grande tristesse que nous avons décidé de nous séparer un peu.

« Nous restons tous les deux complètement déterminés à élever notre beau garçon Billy ensemble. Nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période difficile. Merci. »

En raison de sa renommée, Will et Susan ont dit qu’il était peu probable qu’elle apparaisse dans le redémarrage de Two Pints.

Plus tôt cette année, Will a même avoué qu’ils n’avaient pas parlé depuis longtemps.

S’exprimant sur le podcast The Morning After With Paul Danan, Will a déclaré : « Sheridan ne veut tout simplement pas en parler. Elle ne m’a pas parlé depuis plus de trois ans maintenant.

« C’est comme si elle refusait de répondre au téléphone à ce sujet. Il ne sert à rien de suivre cette voie.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, nous avons parlé pour la dernière fois il y a trois, peut-être quatre ans et depuis lors, elle ne répondra plus du tout à mes appels ni à mes SMS. »

Natalie Casey (Donna Henshaw)

Comme Will, Natalie Casey a été découverte sur Hollyoaks et a fini par jouer Donna à voix haute – la petite amie puis la femme de Gaz.

Donna a eu une fin assez tragique lorsqu’elle a annulé son projet de voyager dans le monde avec Gaz après avoir découvert qu’elle pouvait avoir un cancer, mais ne lui a jamais dit pourquoi.

Après Two Pints, l’homme de 41 ans a co-présenté Big Brother’s Little Brother avec Dermot O’Leary.

Elle a ensuite connu une carrière théâtrale réussie, jouant dans The Vagina Monologues, The Wedding Singer et Legally Blonde.

Elle est devenue une artiste voix off populaire et est toujours la voix que vous entendez dans l’émission ITV, Dinner Date.

Kathryn Drysdale (Louise Brooks)

Kathryn Drysdale a joué la ditzy Louise dans Two Pints ​​– mieux connue pour son incroyable voix aiguë, que la barmaid Kelly a dit « la refroidit jusqu’aux os ».

Le personnage – qui était toujours à la recherche d’un homme – est tombée enceinte du frère cadet de Donna, Dion, et a appelé sa petite fille Louise Louise Brooks.

Elle a finalement quitté Runcorn pour rejoindre un « étrange culte d’adoration de la lune » à la fin de la série huit après avoir rencontré un petit ami pop star.





Depuis Two Pints, Kathryn, 39 ans, a joué dans de nombreuses émissions télévisées à succès, dont Benidorm et Death in Paradise.

Elle est surtout connue pour avoir joué Meghan Markle dans Les Windsors, et a même récemment été vue comme Geneviève Delacroix dans le drame de Netflix, Bridgerton.

Lee Oakes (Munch Wilkinson)

Lee Oakes a rejoint le casting de Two Pints ​​en 2003, dans le rôle de Munch Wilkinson – qui s’est avéré être le demi-frère perdu depuis longtemps de Gaz, décrit comme un « un peu comme un yaourt ».

Il avait une obsession pour Donna, et ses différentes tentatives pour trouver une petite amie sont infructueuses – à part une aventure avec Kelly, la barmaid.

Sa dernière apparition a eu lieu à la fin de la série sept, lorsqu’il a aidé Louise à donner naissance à sa fille.

Le plus grand rôle de Lee depuis Two Pints ​​était celui de l’ami de Jimmy Venable, Kev, dans After You’ve Gone.

Il a également eu des rôles récurrents dans Corrie et Emmerdale, et a joué aux côtés de Sir Michael Caine dans Harry Brown en 2009.

Cependant, Lee semble ne pas avoir joué depuis un certain temps, car il est apparu pour la dernière fois à l’écran en 2011, jouant Stage Door Keeper 2 dans le biopic Eric & Ernie TV.

Hayley Bishop (Kelly Crabtree)

Hayley Bishop a joué Kelly Crabtree dans Two Pints.

Elle a été présentée dans la série quatre, en tant que collègue peu confiante de Louise à Sayers’ Bakery.

Cependant, par la série six, elle était la barmaid régulière de The Archer et était devenue plutôt promiscuité, même avec les habitués âgés du pub et Munch.

Elle a été vue pour la dernière fois étouffée dans des emballages croustillants à la fin de la série six – après s’être vu refuser le poste de manager.

Hayley a légèrement disparu du radar depuis Two Pints.

Elle est apparue dans Doctors and Berry’s Way en 2006 et Citizen Khan en 2016 – et sa biographie sur Twitter dit qu’elle est la mère de « deux garçons magnifiquement dingues ».