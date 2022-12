Où se trouvent maintenant les acteurs de Muppet Christmas Carol – des blessures anormales à la renommée d’Inbetweeners et la voix de Kermit limogée après 27 ans

QUAND il est sorti pour la première fois en 1992, beaucoup pensaient que The Muppet Christmas Carol allait être un énorme flop.

Associer un roman très apprécié de Charles Dickens à un tas de marionnettes et à Sir Michael Caine ne semblait pas être la recette du succès.

Alamy

The Muppet Christmas Carol est réédité pour son 30e anniversaire[/caption]

En plus de cela, les Muppets avaient perdu deux de leurs figures de proue les plus importantes – le créateur des Muppets Jim Henson, décédé subitement en mai 1990, suivi du marionnettiste Richard Hunt en janvier 1992.

Mais 30 ans plus tard, c’est devenu un classique festif, regardé par les enfants encore et encore chaque année.

Pour célébrer son grand anniversaire, The Muppet Christmas Carol est sorti aujourd’hui sur Disney +.

Et nous révélons où se trouvent maintenant certaines des plus grandes stars et voix du film…

Sir Michael Caïn

Sir Michael est l’un des plus grands acteurs du Royaume-Uni.

Depuis qu’il a joué Scrooge dans The Muppet Christmas Carol (quand il n’était que Michael), il a été dans tout, d’Austin Powers et Miss Congeniality à Inception et The Dark Knight.

Après les Muppets, il a reçu son deuxième Golden Globe Award pour Little Voice en 1998 et son deuxième Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour The Cider House Rules en 2000.

Cette même année, il est anobli par la reine Elizabeth II pour ses services au cinéma britannique.

Steven Mackintosh

Steven Mackintosh a joué le neveu de Scrooge, Fred, dans le Muppet Christmas Carol, et a été dans de nombreux films et émissions de télévision depuis.

Il a notamment joué Richard Garland dans The Halcyon et a également joué des rôles dans Kick-Ass 2, The Sweeney, Luther and Lock, Stock et Two Smoking Barrels.

Il était également dans l’émission télévisée torride d’échange de couples, Wanderlust, avec Toni Collette.

Parlant de jouer avec les Muppets, il a déclaré: “J’ai dû me pincer:” Je suis sur un plateau avec Kermit et Michael Caine [Scrooge] – ça ne va pas mieux !

“Je pensais que si tout cela se terminait maintenant, cela avait toujours été incroyable.”

Ray Coulthard

Ray Coulthard a joué un jeune Ebenezer Scrooge dans le Muppet Christmas Carol.

Depuis, il a joué dans de nombreuses émissions de télévision, notamment Alasdair Sinclair dans Emmerdale et le directeur du restaurant James Schofield dans Hotel Babylon.

En 2020, il a joué dans Silent Witness.

Robin Tisserand

Robin Weaver était Clara dans Muppet Christmas Carol.

Plus célèbre encore, elle a joué la mère de Simon, Pamela Cooper, dans The Inbetweeners et les deux films Inbetweeners suivants.

Elle a également joué dans l’épisode White Christmas de Black Mirror avec Jon Hamm et Rafe Spall.

Meredith Braun

Meredith Braun n’avait que 19 ans lorsqu’elle était Belle dans Muppet Christmas Carol.

Elle avait à l’origine une ballade, When Love Is Found, dans le film, mais elle a été coupée.

Cependant, il a été restauré pour la sortie du 30e anniversaire.

Meredith est maintenant une star du West End, prenant même le rôle principal de Christine dans le Fantôme de l’Opéra.

Elle a dit qu’elle était plus frappée par les Muppets que Michael Caine.

Elle a déclaré à Variety : “Je me sentais profondément admirative devant eux tous. Ils étaient les vedettes. Miss Piggy n’était pas une diva, contrairement à la croyance populaire. Je pense que les meilleurs artistes ne le sont pas. Michael Caine était pareil.

« Si tu es vraiment bon, il n’y a pas besoin d’être une diva, n’est-ce pas ? Tout est inventé !

Franck Oz

Frank Oz a joué une gamme de personnages dans The Muppet Christmas Carol, notamment Miss Piggy, Fozzie Bear et Animal.

Mais il était aussi une grande partie de Sesame Street – une autre des créations de Jim Henson – jouant le Cookie Monster, Bert et Grover.

En plus de tout cela, il a joué Yoda dans tous les films Star Wars.

En 2018, Frank a dévasté les fans de Sesame Street lorsqu’il a insisté sur le fait que les personnages vivants Bert et Ernie n’étaient pas homosexuels, après que l’un des scénaristes de l’émission, Mark Saltzman, ait affirmé qu’ils étaient basés sur sa propre relation homosexuelle.

Frank a tweeté : « J’ai créé Bert. Je sais ce qu’il est et qui il est.

Il a ajouté : « Il semble qu’on ait demandé à Mark Saltzman si Bert et Ernie étaient homosexuels.

« C’est bien qu’il sente qu’ils le sont. Ils ne le sont pas, bien sûr. Mais pourquoi cette question ? Est-ce que c’est vraiment important?

« Pourquoi le besoin de définir les gens comme uniquement gay ? Il y a bien plus dans un être humain que juste l’hétérosexualité ou l’homosexualité.

Steve Whitmire

En 2017, Steve Whitmire a été limogé par les patrons des Muppets après avoir joué Kermit the Frog pendant 27 ans.

À l’époque, le marionnettiste a déclaré qu’il avait le cœur brisé et qu’il avait l’impression d’avoir «échoué» à son mentor Jim Henson, à l’origine de Kermit.

“Pour moi, les Muppets ne sont pas seulement un travail, une carrière ou même une passion”, a-t-il écrit dans un article de blog émouvant révélant son limogeage.

« Ils sont une vocation, un mode de vie urgent, indéniable, auquel il est impossible de résister. C’est le travail de ma vie depuis que j’ai 19 ans.

“Je sens que je suis au sommet de mon jeu, et je veux que vous tous qui aimiez les Muppets sachiez que je n’envisagerais jamais d’abandonner Kermit ou l’un des autres, car le faire reviendrait à abandonner la mission qui m’a été confiée. par Jim Henson, mon ami et mentor, mais plus encore, mon héros.

Matt Vogel a repris la voix du rôle.

David Goelz

Alamy

Dave Goelz a subi une gamme de blessures différentes en raison de son travail de marionnette[/caption]

Dave Goelz a joué de nombreux rôles différents dans The Muppet Christmas Carol, notamment Gonzo le Grand, le Dr Bunsen Honeydew, Waldorf – après la mort de Jim Henson – et Zoot.

Il joue en fait Gonzo depuis près de 50 ans, après avoir créé le personnage lorsqu’il a rejoint la Jim Henson Company en 1976.

Et, au fil des ans, Dave a subi un certain nombre de blessures en raison de la façon dont les interprètes de Muppet doivent tenir leurs bras pendant de longues périodes et se contorsionner dans de petits espaces.

Celles-ci comprennent quatre chirurgies de l’épaule et une arthroplastie de la hanche

En plus des Muppets, Dave a travaillé sur Fraggle Rock, dans lequel il a joué Boober Fraggle, et était également dans Labyrinth.

Jerry Nelson

Alamy

Jerry Nelson est malheureusement décédé à l’âge de 78 ans après avoir souffert d’un cancer[/caption]

Lorsque Jerry Nelson a endossé le rôle du fantôme du cadeau de Noël dans Muppet Christmas Carol, il était plus connu comme la voix à plein temps du comte von Count de Sesame Street.

Il a fourni la voix et les marionnettes au vampire qui aimait compter de 1976 à 2004, et la voix jusqu’à sa mort en 2012.

Jerry souffrait d’un cancer de la prostate, d’une maladie pulmonaire obstructive chronique et d’emphysème et, pendant les six dernières années de sa vie, il a eu besoin d’un réservoir d’oxygène pour l’aider à respirer.

Le 23 août 2012, il est décédé à son domicile de Cape Cod des complications de ses maladies, à l’âge de 78 ans.

Le film Muppets Most Wanted lui était dédié ainsi qu’à la femme de Jim Henson, Jane Henson.

David Rudmann

Alamy

David Rudman, photographié au milieu, a repris le rôle de Cookie Monster en 2004[/caption]

David Rudman a joué Rat, Peter Cratchit, Old Joe et le chef suédois dans le film.

Lorsque Frank Oz a quitté son rôle de Cookie Monster en 2004, c’est David qui a pris la relève.

Il est également la voix derrière Janice et Scooter sur Sesame Street.