Où se trouvent maintenant les acteurs de Hamish MacBeth alors que la série revient à la BBC – Le rôle de Harry Potter dans la renommée de la strip-teaseuse et une nouvelle carrière surprenante

AVEC ses superbes paysages écossais et ses personnages adorables comme TV John et Wee Jock le chien, Hamish MacBeth est devenu un classique instantané dans les années 90.

Et désormais, les fans de la série emblématique peuvent revivre leurs morceaux préférés, puisque ce mois-ci, les trois séries ont été diffusées sur BBC iPlayer.

La comédie dramatique suivait le personnage principal PC Hamish Macbeth – joué par Robert Carlyle – qui luttait pour une vie tranquille.

Cependant, avec tout le drame qui se déroule dans le village pas si endormi des Highlands de Lochdubh, c’est tout le contraire qui s’est produit.

Au cours des 28 années écoulées depuis la première diffusion de la série – basée sur les romans policiers de MC Beaton –, les fortunes de ses acteurs ont certainement été variées.

Nous examinons ici ce qu’est devenu le clan Hamish Macbeth.

Robert Carlyle

Hamish Macbeth a été joué par Robert Carlyle, qui a connu une carrière cinématographique extrêmement réussie.[/caption]

Robert Carlyle, aujourd’hui âgé de 62 ans, avait déjà décroché de nombreux rôles mineurs avant de jouer le personnage principal – Hamish, qui souffre depuis longtemps, qui était généralement accompagné de son fidèle West Highland Terrier Wee Jock.

En 1996, Robert a joué le psychotique Begbie dans le film d’Irvine Welsh, criblé de drogue, Trainspotting, un rôle auquel il est revenu pour la suite de 2017 et qu’il reprendra également pour un nouveau spin-off.

En 1997, il a décroché le rôle principal de la strip-teaseuse Gaz dans The Full Monty, pour lequel il a remporté un Bafta, et plus tôt cette année, il a également repris ce rôle.

Les rôles au cinéma se sont succédé, Robert incarnant le méchant de Bond, Victor « Renard » Zokas, dans Le monde ne suffit pas en 1999.

Il a également connu du succès sur le petit écran – la semaine dernière, il a été annoncé que la série Sky de l’acteur COBRA : Rebellion reviendrait pour une troisième série.

Robert, qui a été nommé OBE en 1999 et vit maintenant au Canada, est marié à la maquilleuse Anastasia Shirley depuis 1997 et ils partagent trois enfants.

Il a dit un jour qu’il se sentait « hanté » par Adolf Hitler après avoir séjourné dans une chambre d’hôtel en République tchèque autrefois occupée par le leader nazi alors qu’il le représentait dans la série de 2003 Hitler : La montée du mal.

Shirley Henderson

Elle est surtout reconnaissable sous le nom de « Moaning Myrtle » dans les films Harry Potter et sous le nom de Jude, le meilleur ami de Bridget Jones, mais Shirley Henderson a eu sa grande chance dans Hamish Macbeth.[/caption]

L’actrice écossaise Shirley, aujourd’hui âgée de 57 ans, est apparue pour la première fois à l’écran en 1987 dans la série télévisée pour enfants d’ITV Shadow Of The Stone, puis a décroché quelques rôles dans des rôles comme Casualty et The Bill.

Elle a ensuite décroché un rôle principal dans Hamish en tant que journaliste d’un journal local et amoureuse de Hamish, Isobel Sutherland.

Elle aussi est passée à des choses plus importantes, décrochant également sa grande pause cinématographique dans Trainspotting en tant que petite amie de Spud, Gail, et sa suite en 2017.

L’un de ses rôles les plus mémorables est celui du meilleur ami du personnage principal, Jude, dans les trois films de Bridget Jones.

Cependant, elle est peut-être plus reconnaissable en tant que fantôme des toilettes Moaning Myrtle dans Harry Potter et la Chambre des Secrets et Harry Potter et la Coupe de Feu.

En 2016, elle a joué Frances Drummond dans Happy Valley et a été nominée aux BAFTA pour son rôle dans Southcliffe.

Shirley garde sa vie privée hors de la vue du public, mais on pense qu’elle est célibataire.

Ralph Riach

Ralph Riach a commencé sa carrière d’acteur plus tard dans sa vie et est malheureusement décédé l’année dernière.[/caption]

Le meilleur ami de Hamish, John James McIver – alias « TV John » car il fut la première personne du village à posséder un téléviseur – était joué par feu Ralph Riach.

C’était l’un des rôles les plus connus de Riach, bien qu’il ait également joué dans de nombreux films, de Braveheart de Mel Gibson à Peak Practice, Monarch of the Glen, Taggart et Doctors.

Malheureusement, Riach – qui n’a commencé sa carrière d’acteur qu’à l’âge de 50 ans, après avoir travaillé comme dessinateur en architecture à New Scotland Yard et comme tapissier de meubles – est décédé en mars 2022 à l’âge de 86 ans.

Dans un hommage émouvant, sa co-vedette Robert Carlyle l’a salué comme « l’un des hommes les plus gentils » avec qui il avait travaillé, déclarant : « J’ai adoré le temps passé avec lui sur Hamish Macbeth et je me sens béni d’avoir eu cette opportunité. »

Brian Pettifer

Brian Pettifer a joué plusieurs rôles à la télévision après l’émission de la BBC – certains qu’il a appréciés plus que d’autres.[/caption]

Brian, né en Afrique du Sud, aujourd’hui âgé de 70 ans, a joué le rôle de Rory Duncan Campbell, le propriétaire de l’épicerie locale.

Il a grandi à Glasgow et après avoir joué dans Hamish, il a décroché des rôles dans Monarch of the Glen, Still Game, Taggart, Doctors, Holby City, Outlander et Black Mirror.

Pour de nombreux fans, il est peut-être mieux connu pour avoir joué Andra Binnie dans la comédie de la BBC Rab C Nesbitt.

Cependant, en parlant au Daily Record, Brian a révélé qu’il était loin d’aimer filmer la sitcom comique – et qu’il ne l’avait jamais regardé, en disant : « Une fois qu’un travail est terminé, il est terminé et c’est tout.

« Je ne sais pas pourquoi les gens voudraient se surveiller. Cela semble être une incroyable vanité.

« Les comédies n’ont pas tendance à être amusantes. Ils ont tendance à être un travail dur et désagréable. Les drames ont tendance à être bien plus amusants que les comédies. »

Valérie Gogan

Valérie a joué Alex, la petite amie de Hamish, dans les séries un et deux.[/caption]

Valerie Gogan a fait ses débuts au cinéma bien avant son rôle dans Hamish, dans Liaisons dangereuses dans le rôle de Julie aux côtés de John Malkovich en 1988.

Elle a joué Alex Maclean – un écrivain qui a une relation intermittente avec Hamish, et a finalement connu une fin tragique lorsqu’elle est tombée d’une falaise et a découvert qu’il était amoureux d’Isobel.

Valérie a ensuite joué dans le film écossais One More Kiss en 1999 et a également joué des rôles dans des émissions Waking The Dead, Holby City, Merseybeat et Silent Witness.

Elle avait précédemment admis que les réalisateurs « m’avaient décrite comme sexy, et ils m’avaient parfois réservée dans des rôles de femme fatale, mais loin des caméras, je suis vraiment une vraie débile ».

Barbara Rafferty

Barbara a joué Agnes, un personnage qui dirigeait le pub local avec son mari[/caption]

Barbara Rafferty, aujourd’hui âgée de 73 ans, incarnait Agnes Meldrum, qui dirigeait le pub local avec son mari Barney, interprété par Stuart McGugan.

L’actrice est peut-être mieux connue pour avoir joué Ella Cotter dans la comédie écossaise Rab C Nesbitt entre 1990 et 1999, puis de 2008 à 2011.

Barbara a également joué des rôles à la télévision dans Doctors, Garrow’s Law, Still Game et River City, ainsi que des rôles au cinéma dans The Last King Of Scotland et Wicker Man.

Elle a malheureusement perdu son mari – l’acteur Sean Scanlan, qui a joué dans River City et 200 Acres of Sky – en 2017 à cause d’un cancer de la gorge.

En 2020, Barbara a joué dans un court métrage puissant réalisé pendant le confinement, retraçant les expériences déchirantes de la vie réelle des travailleurs des maisons de retraite, des familles et des résidents.

Stuart McGugan

Stuart McGugan a ensuite joué des rôles dans des émissions de télévision de haut niveau telles que Benidorm[/caption]

L’acteur né à Stirling, Stuart, s’est fait connaître pour la première fois en tant que présentateur à l’émission Play School de la BBC en 1975, et en tant que Gunner « Atlas » Mackintosh dans la sitcom It Ain’t Half Hot Mum.

Après avoir joué le batteur Bomba MacAteer dans la série télévisée Tutti Frutti de 1987, il a joué le rôle du propriétaire de pub Barney Meldrum dans Hamish MacBeth.

Stuart s’est séparé de sa première épouse Annie Long en 1982 – un an après avoir rencontré « l’amour de sa vie » Cordelia Monsey. Le couple s’est marié en 2018 mais partage un fils, Mitch, 34 ans, batteur.

En 2019, Stuart, qui est apparu dans un épisode de la série originale Dad’s Army en 1974, a critiqué un remake de la chaîne UKTV Gold de la sitcom.

Dans une interview, il a déclaré : « Dad’s Army est un classique de la télévision. Plus de 50 ans après sa création, il est toujours diffusé et attire toujours un public.

« Créer une nouvelle armée de papa et n’y apporter rien de nouveau, ce qui sera le cas, est du vandalisme culturel. »

Anne Lacey

Anne a eu une carrière bien remplie avec des rôles à la télévision, au théâtre et au cinéma[/caption]

L’actrice Anne Lacey est principalement connue pour ses rôles dans Hamish Macbeth – dans le rôle de l’enseignante Esme Murray – ainsi que dans Strictly Sinatra, Harry Potter et This Year’s Love.

En 2020, elle a joué aux côtés de Colin Firth et Julie Walters dans le rôle de Mme Pitcher, la cuisinière dans la version cinématographique du classique pour enfants Le Jardin Secret, et elle a également joué un rôle dans Harry Potter et la Coupe de Feu.

Anne est apparue dans le drame de la BBC Shetland, une série de meurtres et de mystères sur une équipe de police locale enquêtant sur des crimes au sein de la communauté insulaire très unie.

Duncan Duff

Duncan s’est formé à la Royal Academy of Dramatic Art et a joué de nombreux rôles d’acteur[/caption]

Duncan Duff a appris son métier à la Royal Academy of Dramatic Art et a eu sa chance avec Hamish en incarnant Dougal Brown, le médecin du village fumeur de pipe.

Il est également apparu dans Taggart, Doctor Who, Casualty, The Bill, The Crown et le film Wild Target de 2010.

Il fait désormais également des voix off et travaille comme conférencier principal et présentateur de conférence.

Duncan est marié à l’actrice Rosalie Robinson et ils partagent deux enfants.

David Ashton

David Ashton travaille désormais comme écrivain et acteur[/caption]

Depuis qu’il incarne le père d’Alex, le major Roderick « Roddy » Maclean, David Ashton, aujourd’hui âgé de 81 ans, a mené une carrière réussie et variée au cinéma, à la télévision, au théâtre et à la radio.

David a quitté l’école à 16 ans et a travaillé dans une banque pendant cinq ans avant de se découvrir une passion pour le théâtre.

Il a joué des rôles principaux dans New Tricks, Waking the Dead, All Creatures Great and Small, The Bill, Doctor Who, Coronation Street et Juliet Bravo.

Il a également joué des rôles au cinéma dans Le dernier roi d’Écosse et dans le film Bond Tomorrow Never Dies.

Il écrit aujourd’hui des livres, des films et des pièces de théâtre et a enseigné à l’École centrale de parole et d’art dramatique, où il a suivi une formation.