Le spécial de Noël Strictly Come Dancing est généralement l’antidote parfait aux retraits post-Strictly lorsque le spectacle principal est terminé.

Le jour de Noël, un groupe d’anciens concurrents s’affrontent pour remporter la version festive du trophée Glitterball.

Malheureusement, en raison des restrictions mises en place au milieu de la pandémie de coronavirus, il n’y aura pas de spécial strictement Noël cette année.

Mais n’ayez crainte, nous allons nous promener dans le passé et voir ce que les gagnants de Noël de Strictly ont fait ensuite, afin que vous puissiez toujours obtenir un peu de Strictly magique cette année.

Jill Halfpenny & Darren Bennett en 2004 et 2008







(Image: Association de la presse)



La toute première spéciale Strictly Christmas a eu lieu en 2004 et a été remportée par Jill et l’ancien Strictly pro Darren.

À l’époque, les célébrités en compétition dans les spéciaux étaient d’anciens candidats, et le duo avait déjà remporté l’émission principale cette année-là.

Ils ont obtenu quatre neuf des juges et ont remporté le vote du public du studio.

Juste un mois après la diffusion spéciale, l’actrice Jill a endossé le rôle de Roxie Hart dans la comédie musicale du West End à Chicago.









L’année suivante, elle assume un rôle régulier à Waterloo Road en tant que professeur d’art dramatique Izzie Redpath.

Jill et Darren ont remporté à nouveau la spéciale de Noël en 2008.

Après cela, elle a travaillé comme présentatrice suppléante pour l’émission Radio Two de Sara Cox.

La dernière série de Darren de Strictly remonte à 2009.

Il a ensuite travaillé comme juge sur l’édition libanaise de Dancing With The Stars.

Darren Gough & Lilia Kopylova en 2005 et 2007







(Image: PA)



L’émission spéciale de 2005 mettait en vedette les quatre meilleurs couples de l’émission principale cette année-là et deux concurrents de la version américaine, Dancing with the Stars.

Darren et Lilla ont marqué tous les points avec quatre dizaines des juges après avoir remporté l’émission principale.

Ils sont revenus pour le spécial de Noël 2007 et ont gagné une fois de plus.

Le joueur de cricket Darren a pris sa retraite en 2008.

Après avoir divorcé de sa femme Anna en 2002, le couple s’est remarié en 2018.

Il anime également une émission sur Talk Sport.

Pendant ce temps, Lilia a quitté Strictly après la série 2009.

Colin Jackson et Erin Boag en 2006







(Image: PA)



L’émission de 2006 mettait en vedette des stars de la troisième et quatrième série de Strictly exécutant leurs danses les plus marquantes de leur temps dans l’émission.

Colin et Erin avaient été finalistes en 2005 et ont remporté leur spéciale de Noël avec quatre dizaines des juges.

Depuis sa retraite, Colin a travaillé comme présentateur de télévision et s’est donné pour mission d’encourager les gens à se lancer dans le sport.

En 2012, l’olympien Colin a lancé la Red Shoes Academy qui se rend dans les écoles pour donner des conférences de motivation aux enfants.

En août 2017, il est devenu gay.

Erin a quitté Strictement après la série 2012.

Ali Bastian et Brian Fortuna en 2009







(Image: PA)



L’édition spéciale de 2009 mettait en vedette les trois meilleurs candidats de la série 7 ainsi que les anciens candidats Gethin Jones, Rachel Stevens et Austin Healey.

Ali et Brian ont gagné avec tous les points des juges.

Après avoir quitté Hollyoaks, Ali a joué des rôles dans The Bill and Doctors.

En mars de cette année, elle a donné naissance à sa fille Isla, son premier enfant avec son mari David O’Mahony.

Brian a quitté Strictly en 2010.

Il a continué à jouer dans Burn the Floor et pantomimes.

John Barrowman et Kristina Rihanoff en 2010







(Image: BBC)



John et Kristina ont remporté la spéciale en 2010.

Depuis, il est apparu dans plusieurs panels et a animé ses propres émissions.

John a également publié une série de romans pour jeunes adultes.

En 2020, il est revenu à son rôle le plus célèbre de capitaine Jack Harkness dans Doctor Who.

Il apparaîtra également dans le prochain épisode du Nouvel An.

Kristina a quitté Strictly en 2015.

L’année suivante, elle a joué dans CelebrityBig Brother et était enceinte à l’époque.

Charlie Brooks et Vincent Simone en 2011









Cette année, c’était la deuxième fois que le spécial de Noël mettait en vedette des célébrités qui ne pouvaient pas s’engager à faire une série complète.

Charlie et Vincent ont gagné avec trois neuf et dix des juges.

L’année suivante, elle a remporté je suis … une célébrité me sortir d’ici !.

En 2013, Charlie a quitté son rôle de Janine Butcher dans EastEnders.

Depuis, elle a joué plusieurs rôles au théâtre et est apparue dans une émission spéciale de célébrités de The Chase en 2016.

Vincent a quitté Strictly en 2012.

JB Gill & Ola Jordan en 2012







(Image: PA)



JB et Ola ont reçu les scores les plus élevés de tous les appariements.

L’année suivante, son groupe JLS annonce leur séparation.

L’année suivante, il sort son single solo Best Night of My Life et participe à Celebrity Masterchef.

En 2015, il a animé le programme CBeebies Down on the Farm.

JB a également travaillé comme agriculteur tout en jonglant avec sa carrière dans le showbiz.

Cette année, JLS a annoncé qu’elle ferait une tournée de retrouvailles, qui a été reportée en raison de la pandémie.

Ola a quitté Strictly en 2015 et a continué à travailler en tant que juge sur la version polonaise de Dancing with the Stars.

En février, Ola et son mari James Jordan ont accueilli leur fille Ella.

Rufus Hound & Flavia Cacace en 2013







(Image: BBC)



Bien qu’ils n’aient pas obtenu les meilleures notes, Rufus et Flavia ont gagné en 2013.

Depuis le spécial de Noël, le comédien s’est forgé une carrière d’acteur couronnée de succès, jouant dans plusieurs productions scéniques.

En 2017, il a provoqué une énorme controverse après avoir suggéré que l’attentat à la bombe contre la Manchester Arena était une opération sous faux drapeau conçue pour aider le Parti conservateur lors des prochaines élections générales.

Il a ensuite présenté des excuses.

Flavia a quitté Strictly en 2013.

Elle a lancé une application avec Vincent Simone appelée Dance with Vincent and Flavia.

Louis Smith et Aliona Vilani en 2014







(Image: PA)



Dans un changement de tradition, cette série a présenté six concurrents de retour d’une variété de saisons.

Louis et Aliona ont gagné avec toutes les notes des juges après avoir remporté le spectacle principal en 2012.

Après le spectacle, Louis a de nouveau représenté la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro et a obtenu une médaille d’argent.

Pendant ce temps, Aliona a quitté Strictly après la série 2015.

Harry Judd et Joanne Clifton en 2015







(Image: BBC / Guy Levy)



Le talent était élevé en 2015, avec trois couples obtenant la pleine note.

Mais ce sont Harry et Joanne qui ont continué à gagner.

L’année suivante, McFly est retourné à la tournée, mais a ensuite fait une pause.

Harry a publié son premier livre, Get Fit Get Happy, en 2017.

En 2017, il a accueilli son deuxième enfant, un fils appelé Kit, avec sa femme Izzy, avec qui il partage également une fille appelée Lola.

Cette année, McFly a sorti son sixième album studio, Young Dumb Thrills.

Joanne a quitté Strictly en 2017 mais a fait plusieurs apparitions dans son émission dérivée It Takes Two.

Elle est également apparue dans plusieurs productions théâtrales et a fait des tournées avec son frère, son camarade ex-Strictly pro Kevin Clifton.

Melvin Odoom et Janette Manrara en 2016







(Image: PA)



Melvin et Janette ont gagné après avoir reçu quatre dizaines des juges.

Il est venu après qu’il ait été la première célébrité à quitter sa propre série.

Depuis l’émission, il a animé plusieurs émissions de télévision.

En 2017, il a participé à Let’s Sing and Dance for Comic Relief.

Janette est toujours en compétition dans Strictly et cette année a dansé avec le finaliste HRVY.

Katie Derham et Brendan Cole en 2017







(Image: BBC)



Katie et Brendan ont remporté la spéciale de Noël 2017.

Ils avaient terminé à la quatrième place lors de leur série.

Depuis lors, Katie est présentatrice sur In Tune sur BBC Radio 3.

Brendan a quitté Strictly en 2018 après 14 ans.

Il a été rapporté qu’il avait eu une dispute avec le juge en chef Shirley Ballas, ce qu’elle a nié.

Aston Merrygold & Janette Manrara en 2018







(Image: PA)



Aston et Janette ont gagné avec tous les points des juges.

C’était la deuxième victoire de la spéciale de Noël pour Janette.

Comme JB, il devait tourner avec JLS pour leurs concerts cette année.

Son deuxième fils avec sa compagne Sarah Louise Richards, Macaulay Shay, est né en juin.

Debbie McGee et Kevin Clifton en 2019







(Image: PA)



Les derniers gagnants de la spéciale Strictly Christmas étaient Debbie et Kevin.

Cela a marqué la dernière performance de Kevin Strictly alors qu’il quittait la série après cela.

Depuis, Debbie a fait plusieurs apparitions à la télévision, notamment dans Loose Women.

* Un compte à rebours spécial des meilleurs moments des spéciaux de Noël Strictly Come Dancing sera diffusé le jour de Noël à 16 h 45 sur BBC One