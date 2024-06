Où se trouvent Lala Kent et Brittany Cartwright de VPR après une bagarre avec une baby-sitter

Règles de Vanderpump étoile Lala Kent et La vallée membre de la distribution Bretagne Cartwright ont deux idées différentes sur leur position après leur dispute à propos d’une baby-sitter.

Les anciens coéquipiers semblaient être en bons termes jusqu’à ce que Lala révèle lors de la réunion de la saison 11 qu’ils avaient eu une dispute hors écran.

« La Bretagne a agi de sa poche le jour de la révélation de mon sexe », a déclaré Lala lors de l’épisode de mai. « Elle a contacté ma mère et était tellement démunie. »

Lala a accusé Brittany d’avoir contacté sa mère, Lisa Burningham, le jour même où elle célébrait sa deuxième grossesse. (Lala attend actuellement un enfant via IUI. Elle est déjà mère d’une fille Ocean, qu’elle partage avec son ex Randall Emmet.)

« N’envoyez pas de SMS à ma mère le jour où j’apprends que nous allons avoir une petite fille pour lui dire : ‘Avez-vous vraiment embauché notre nounou sans notre permission ?' », a ajouté Lala. « Tout d’abord, vous êtes au Kentucky avec [your son] Cruz, et elle a dit : ‘J’ai Jax [Taylor] me criant dessus. Et j’ai dit: ‘Eh bien, alors tu dois demander à Jax de m’appeler pour que je puisse le manger vivant à la place.’

Selon Lala, l’utilisation du mot nounou au lieu de baby-sitter était également un problème.

«Les gens aiment découvrir rapidement le vrai Hollywood et appeler les baby-sitters des nounous. Baby-sitter et nounou ? Des choses très différentes », a ajouté Lala. « Sans Brittany, ma mère aurait giflée cette pute la prochaine fois qu’elle l’aurait vue. Ma putain de mère de 63 ans est interrogée par Kentucky Muffin. Est-ce que tu plaisantes? »

Un mois plus tard, Brittany a offert sa version de l’histoire.

« Je vais juste dire ceci brièvement et gentiment parce que je ne savais pas qu’elle allait parler de ça lors des retrouvailles », a déclaré Brittany sur son podcast « When Reality Hits » en juin. « J’ai été un peu surpris par ça parce qu’à ce moment-là, elle m’avait déjà présenté ses excuses, [and] Je lui avais déjà présenté mes excuses. Donc, nous allions parfaitement bien, tout allait bien donc j’étais un peu déstabilisé. Du genre : « Pourquoi en parle-t-on lors de la réunion ? »

Brittany, qui partage son fils Cruz avec Jax, a affirmé qu’elle et Lala avaient tout réglé. Lala, cependant, a laissé entendre qu’elle n’était pas en contact avec Brittany depuis qu’ils se sont affrontés.

Continuez à faire défiler pour plus de détails sur le statut d’amitié actuel de Brittany et Lala – dans leurs propres mots :

Mise à jour peu claire

En mai, lorsqu’on a demandé à Lala si elle s’était réconciliée avec Brittany lors de son Amazon Live, elle a répondu : « À déterminer. J’aime cette réponse.

Espoir pour l’avenir

Brittany a rompu son silence en juin en disant qu'elle « ne comprenait pas vraiment » pourquoi Lala avait évoqué leur dispute au VPR réunion. « J'aime Lala et mon erreur a été d'écrire le message texte, qui était un joli message – je ne serais jamais impoli ou méchant avec qui que ce soit, permettez-moi de le dire très clairement », a déclaré Brittany sur son podcast. « Mais mon erreur a été d'écrire le message ce jour-là, je n'aurais pas dû faire ça. Je me suis immédiatement excusé pour cela. Brittany a fait valoir que la situation « semblait bien pire lors des retrouvailles » que ce qui s'était réellement passé. «C'était simplement une valeur de choc», a-t-elle noté. « Mais nous nous étions déjà excusés l'un auprès de l'autre et nous nous en sommes remis depuis. »

