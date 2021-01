Preston s’est fait un nom en tant que leader de The Ordinary Boys, mais beaucoup d’entre nous se souviendront de lui de son passage à Big Brother en 2006.

La nation l’a regardé tomber sous les charmes de Chantelle Houghton, qui avait été amenée en tant que première colocataire de CBB non-célébrité.

Chantelle a dû faire croire aux autres stars qu’elle était en fait célèbre, et si sa ruse n’a pas duré longtemps, c’est son histoire d’amour avec Preston, qui a eu 39 ans cette semaine, qui a vraiment volé le cœur des téléspectateurs.

Leur lien instantané et leur flirt attachant nous ont tous conquis, mais à l’époque, Preston, de son vrai nom Samuel Preston, était avec sa petite amie française de longue date, Camille Aznar.

Une semaine après la fin de la série, Preston a proposé à Camille, mais il semblait n’avoir jamais oublié Chantelle et l’engagement n’a duré que quelques jours.















Un mois plus tard, Chantelle a emménagé dans son appartement de Brighton.

Ils se sont fiancés trois mois après CBB et se sont mariés en août de la même année.

Preston et Chantelle sont devenus le couple en or de célébrités, couvrant d’innombrables magazines et prenant des pouces de colonne.

Mais leur mariage a duré moins d’un an et fin 2007, ils ont officiellement divorcé.







Chantelle a ensuite eu un bébé, Dolly, maintenant huit ans, avec son compatriote gagnant de Celebrity Big Brother Alex Reid.

Après la scission, Preston s’est brièvement retrouvé avec Camille, mais les retrouvailles n’ont pas duré.

En 2008, The Ordinary Boys s’est séparé et leur dernier concert a eu lieu à Londres cet été-là.

Cette même année, Preston a déménagé à Philadelphie aux États-Unis où il est resté trois ans.







Preston s’est lancé dans une carrière d’écrivain et a écrit le hit numéro un Heart Skips a Beat pour Olly Murs.

Il a également écrit le duo Beautiful d’Enrique Iglesias et Kylie Minogue et sa chanson Dressed to Kill a été réenregistrée par Cher.

En 2010, il a joué dans Ultimate Big Brother, la dernière série de Big Brother diffusée sur Channel 4 et a eu des retrouvailles difficiles avec Chantelle.

Mais Chantelle et Preston se sont rapprochés et elle l’a même invité à son mariage avec Michael Strutt.







L’année suivante, The Ordinary Boys a réuni seulement deux membres originaux, Preston et le batteur Simon Goldring, et sont partis en tournée.

Ils ont également donné des concerts en 2013 et 2014 et ont sorti un album en 2015.

En 2017, Preston a été transporté d’urgence à l’hôpital après être tombé d’un balcon lors d’une soirée ivre au Danemark.

Il a déclaré à ses abonnés Instagram à l’époque: « Si je ne vous ai pas envoyé de textos en retour, c’est parce que je suis tombé d’un balcon au 2ème étage au Danemark et que je me suis cassé la jambe à 4 endroits, bassin, hanche, pied, côtes, omoplate, perforé. un poumon et brisé ma main gauche en morceaux [sic]. »







Preston a partagé une photo de lui-même dans un fauteuil roulant qu’il a dû utiliser pendant sa convalescence.

Il a ajouté: « Je sais qu’un homme sage a dit un jour » les garçons seront des garçons « mais sérieusement j’ai trop bu et j’ai été insouciant et s’il vous plaît, n’abusez pas de vos privilèges. Je pense que je vais faire les 30 prochaines années sobres.

«Merci à ma copine @loveisenough d’avoir volé pour me nourrir à la cuillère et ma maman pour avoir fait de même. Pour citer Garth Marenghi ‘ça fait vraiment mal'[sic]. «

En 2018, Preston s’est fiancé à Emily Smith, mais on ne sait pas s’ils sont toujours ensemble.







Il a signé un nouvel accord d’édition la même année et en a parlé avec joie sur Instagram.

L’été dernier, Preston et Chantelle se sont retrouvés pour une interview avec nouveau! magazine, mais ils ont exclu toute chance de raviver leur romance.

« Je pense que cela ruinerait une relation vraiment importante dans l’état actuel des choses », a déclaré Preston.

Alors que Chantelle a dit qu’elle « ne peut pas être avec quelqu’un maintenant s’ils n’aimaient pas que je sois amie avec Preston. »