Où se trouve Mar-à-Lago ? Le manoir de Donald Trump après la présidence

La zone LANDMARK et la station balnéaire de Mar-a-Lago ont été construites entre les années 1924 et 1927.

Des années après la mort de la propriétaire d’origine de Mar-a-Lago, Marjorie Merriweather Post, Donald Trump a acquis le domaine et lui sert de résidence principale après la présidence.

Avant Donald Trump, le somptueux Mar-a-Lago n’avait qu’un seul propriétaire précédent Crédit : Getty Images – Getty

Où se trouve Mar-à-Lago ?

Mar-a-Lago est une station balnéaire et un monument historique construit par l’héritière des céréales Marjorie Merriweather Post situé à Palm Beach, en Floride.

La propriété de 62 500 pieds carrés a été achevée en 1927 et compte environ 126 chambres.

À la mort de Post en 1973, elle a donné la propriété au National Park Service, espérant qu’elle pourrait être utilisée pour des visites d’État ou comme maison blanche d’hiver.

Cependant, la propriété a été restituée à la Post Foundation par une loi du Congrès en 1981 en raison de son entretien coûteux.

Il possède le deuxième plus grand manoir de l’État de Floride et le 24e plus grand manoir des États-Unis.

Quand Donald Trump a-t-il acheté la propriété en Floride ?

En 1985, Trump a acheté Mar-a-Lago pour environ 10 à 5 millions de dollars.

La transaction comprenait 3 millions de dollars pour son mobilier somptueux, plus 2 millions de dollars supplémentaires pour 400 pieds de front de mer de l’autre côté de la rue.

La propriété est estimée à près de 100 millions de dollars.

Depuis 2019, Mar-a-Lago est la résidence principale de Trump et Melania.

Tout au long de sa présidence, il a souvent été vu à la résidence lorsqu’il n’était pas à la Maison Blanche.

Auparavant, en décembre 2020, la famille Trump s’était affrontée avec la famille DeMoss au sujet de certaines stipulations concernant l’hébergement de l’ancien parti.

À l’époque, cette dernière partie aurait engagé une action en justice pour les empêcher de revenir.

Mar-a-Lago a également un club basé sur l’adhésion avec seulement 500 laissez-passer exclusifs disponibles Crédit : AP : Associated Press

Une lettre a été envoyée par un avocat de la famille DeMoss aux autorités de Palm Beach et aux services secrets américains, déclarant que Trump avait perdu son droit légal d’y vivre en permanence en raison d’un supposé accord de 1993.

La lettre suggérait à la ville “d’éviter une situation embarrassante” pour l’ancien président et leur demandait d’informer Trump qu’il ne pouvait pas y vivre à plein temps.

Trump aurait signé un “accord d’utilisation” en 1993 après avoir converti la résidence privée en club social.

Une partie de l’accord interdit à l’un des membres du club de passer plus de 21 jours par an dans les suites du club ou d’y rester plus de sept jours consécutifs.

Cependant, Trump a visité plus de 30 fois au cours de son mandat à la Maison Blanche, enfreignant sa règle avec plus de 130 nuits de séjours.

Trump devait également s’assurer que plus de la moitié des membres du club vivent ou travaillent à Palm Beach et qu’il n’y avait pas plus de 500 membres.

Qu’est-ce que le Mar-a-Lago Club ?

Donald Trump faisait face à des difficultés financières à la fin des années 90 et a décidé de transformer Mar-a-Lago en petites propriétés divisées pour gagner de l’argent.

Cependant, le conseil municipal a rejeté la proposition et le domaine a été transformé en un club réservé aux membres.

Le domaine fonctionne comme un complexe hôtelier pour les membres et loue des salles pour des événements privés.

L’adhésion au Mar-a-Lago Club nécessitait des frais d’initiation de 200 000 $ jusqu’en 2012, date à laquelle il a été abaissé à 100 000 $.

De plus, les cotisations annuelles sont de 14 000 $ et il y a un minimum annuel de nourriture de 2 000 $.

Selon le site Web, l’adhésion exclusive permet aux propriétaires payants d’accéder au “Trump Spa and Salon, à la piscine, au Beach Club, à des chambres à couper le souffle et à des suites exclusives, à un centre de remise en forme ultramoderne, à des courts de tennis primés , de belles pelouses de croquet et une série de divertissements qui accueille des talents de renommée internationale.”

Les membres de Mar-a-Lago peuvent également profiter des propriétés de Trump Golf aux États-Unis.

Selon le New York Times, des milliardaires tels que William I Koch, Thomas Peterffy, Richard LeFrak, Jeff Greene, le directeur de l’assurance George Norcross, le promoteur immobilier Bruce Toll et le PDG de Newsmax Christopher Ruddy sont membres du club exclusif.