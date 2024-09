Où se trouve l’incendie de Boone dans le comté de Fresno ? Où ont lieu les évacuations ? Voir la carte

Un incendie de forêt qui fait rage dans le comté de Fresno a ravagé plus de 17 000 acres, provoquant des ordres d’évacuation et la fermeture de routes.

Au vendredi 6 septembre, l’incendie était contenu à 5 %, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.

L’incendie s’est déclaré à 12h10 mardi 3 septembre, près de l’intersection de l’autoroute 198 et de Boone Lane, à 10 miles à l’ouest de Coalinga, a déclaré Cal Fire.

Plus de 1 600 pompiers luttaient contre l’incendie vendredi, a déclaré Cal Fire, bravant des conditions météorologiques « chaudes et sèches » avec des températures atteignant les 90 degrés et des rafales de vent d’environ 20 mph.

L’incendie brûlait dans l’herbe et les broussailles, a déclaré Cal Fire, notant que la végétation voisine était « sèche en raison de températures supérieures à la moyenne et d’une faible humidité relative ».

La cause de l’incendie faisait toujours l’objet d’une enquête vendredi matin, a déclaré Cal Fire.

Où exactement se trouve l’incendie de Boone dans le comté de Fresno ? Quelles zones ont été évacuées ?

Voici ce que vous devez savoir :

Cette capture d’écran d’une carte de l’incendie de Boone montre les périmètres récents de l’incendie de forêt qui brûle dans le comté de Fresno en orange ainsi que les zones sous ordre d’évacuation (rouge) et avertissements d’évacuation (beige) en date du vendredi 6 septembre 2024.

Où l’incendie de Boone brûle-t-il dans le comté de Fresno ?

À 8h35 vendredi, l’incendie de Boone avait brûlé un total de 17 328 acres à l’ouest de Coalinga dans le comté de Fresno.

« Dans la partie nord, l’incendie fait rage dans la zone précédemment touchée par la Feu minéral 2020« , a déclaré Cal Fire.

Vendredi, l’incendie de Boone était le quatrième plus grand Un incendie de forêt fait rage en Californieselon la page d’incident de Cal Fire.

Carte des incendies de Boone

Sources : Bureau des services d’urgence de Californie, ministère de l’Intérieur des États-Unis, IRWIN, FIRIS, NIFC, NASA, NOAA et Esri

Où sont les évacuations ?

Vendredi, des ordres d’évacuation avaient été émis pour les zones suivantes du comté de Fresno, selon Cal Fire : P11A, P22A, P12, P21 et P13A.

Les zones concernées par les ordres d’évacuation comprennent l’autoroute 198 et toutes les routes secondaires de 1 mile à l’ouest de Coldwell Lane à 2,5 miles à l’est de Coldwell Lane, selon le comté de Fresno. carte d’évacuationainsi que toutes les routes secondaires de la frontière entre le comté de Monterey et le comté de Fresno jusqu’à Crump Lane

D’autres zones faisant l’objet d’ordres d’évacuation comprenaient Coalinga Mineral Springs, Hot Springs Canyon et Sherman Peak, ainsi que Devil’s Gate, Hans Grieve Canyon et Dogwood Canyon.

La route Los Gatos Creek était soumise à un ordre d’évacuation de la limite du comté de San Benito-Fresno jusqu’à 10,25 miles à l’est de la limite du comté.

Carcia Canyon, Little Bear Canyon, Robbers Canyon et des parties de White Creek ont ​​également été évacués.

L’incendie de Boone a brûlé un total de 17 328 acres dans le comté de Fresno au vendredi 6 septembre 2024, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.

Cal Fire a déclaré que des avertissements d’évacuation ont été émis pour les zones P11B, P13B, P17, P20, P22B et P23 dans le comté de Fresno.

Dans le comté de Monterey, les zones G021 et G029 étaient également sous avertissement d’évacuation.

Les zones sous avertissement d’évacuation comprennent Diaz Canyon, Nunez Canyon et des parties de Post Canyon, ainsi que Condon Peak, Spanish Lake, Joaquin Ridge, Pine Canyon et Joaquin Rocks.

Scott Canyon, Oak Flat Canyon, Juniper Ridge et certaines parties de Copper Canyon faisaient tous l’objet d’avertissements d’évacuation.

Les résidents peuvent se rendre à arcgis.com pour consulter la carte d’évacuation et saisir leur adresse pour les dernières mises à jour.

Quelle est la différence entre un ordre d’évacuation et un avertissement d’évacuation ?

Selon la terminologie d’évacuation standard de l’État de Californie, un ordre d’évacuation signifie menace immédiate pour la vie.

« Il s’agit d’un ordre légal de quitter les lieux immédiatement », précisent les instructions. « La zone est légalement fermée au public. »

Un avertissement d’évacuation signifie qu’il existe une menace potentielle pour la vie et/ou les biens.

« Ceux qui ont besoin de temps supplémentaire pour évacuer, ainsi que ceux qui ont des animaux domestiques et du bétail, doivent partir maintenant », indiquent les instructions.

Une image prise par un hélicoptère du bureau du shérif du comté de Fresno montre les dégâts causés le mardi 3 septembre 2024 par l’incendie de Boone à l’ouest de Coalinga.

Quelles autoroutes et routes sont fermées en raison d’incendies de forêt ?

À partir de vendredi, L’autoroute 198 a été fermée de la jonction avec l’autoroute 25 dans le comté de Monterey jusqu’à 0,6 mile à l’ouest de Coalinga à Firestone Avenue dans le comté de Fresno en raison de l’incendie de forêt, selon Caltrans.

« Il est conseillé aux automobilistes d’utiliser un itinéraire alternatif », a déclaré le Département des transports de Californie.

La route Los Gatos Creek a été fermée à Derrick Street, Parsons Road et à la limite du comté de San Benito.