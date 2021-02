Où se trouve l’Etna et quand le volcan a-t-il éclaté pour la dernière fois? – Le soleil

Le MONT Etna, l’un des volcans les plus actifs du monde, a craché de la fumée et des cendres lors d’une éruption spectaculaire en Italie.

Il a déjà détruit des villages entiers après avoir tiré de la lave et des cendres à des centaines de mètres dans les airs.

Où est le mont Etna?

Le volcan Mont Etna se trouve sur la côte est de l’île de Sicile, en Italie.

Il est situé entre les villes de Messine et Catane et se situe entre la marge de plaque convergente entre la plaque africaine et la plaque eurasienne.

L’Etna est le plus haut volcan actif d’Europe et s’élève à 3 329 m, ce qui en fait le plus haut sommet d’Italie au sud des Alpes.

L’Etna est également de loin le plus grand des trois volcans actifs d’Italie et environ deux fois et demie la hauteur du deuxième plus grand mont Vésuve.

L’Etna est l’un des volcans les plus actifs au monde et est un état d’activité presque constant.

Le sol fertile autour du volcan permet une agriculture extensive, avec des vignobles et des vergers répartis sur ses pentes inférieures.

Le volcan a été ajouté à une liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2013.

Quand le volcan a-t-il éclaté pour la dernière fois?

La plus récente éruption du mont Etna a eu lieu le 17 février, sans blessés ni dommages.

Un aéroport voisin a été contraint de fermer temporairement après que la fumée et les cendres aient rempli le ciel.

L’éruption récente la plus grave du mont Etna a eu lieu le 16 mars 2017, lorsque dix personnes, dont une équipe de presse de la BBC, ont été blessées.

Une nouvelle éruption en août 2018 a envoyé des panaches de cendres et de lave crachant dans l’air, mais aucune évacuation ni aucune blessure n’a été signalée.

Le volcan est actif et éclate toujours en raison de sa position entre les plaques tectoniques africaine et eurasienne, ainsi que de la faille entre la micro-plaque africaine et lonienne.

La plaque lonienne est inclinée vers l’arrière, ce qui permet à la magna du manteau de bien remonter jusqu’à la surface.

L’Etna glisse-t-elle dans la mer et pourrait-elle provoquer un tsunami?

Les scientifiques disent que le volcan géant se rapproche de la mer Méditerranée de 14 mm chaque année, ce qui pourrait avoir des conséquences «dévastatrices».

Le mouvement a été imputé à la plate-forme sous-jacente de sédiments faibles et souples.

Le géologue de l’Université ouverte, le Dr John Murray, pense qu’il s’agit du premier glissement de cette ampleur à être enregistré.

Écrivant dans le Bulletin of Volcanology, il a écrit: il y avait « de fortes preuves géologiques » de glissements ont une tendance naturelle à entraîner « un effondrement catastrophique du secteur » et des « conséquences dévastatrices » comme un tsunami.

Des recherches publiées dans Science Advances en 2018 ont montré un «glissement de terrain lent» qui pourrait s’accélérer et se déplacer rapidement dans la mer.

S’adressant à l’Independent, le Dr Morelia Urlaub du Geomar Helmholtz Center for Ocean Research a déclaré qu’ils surveillaient l’Etna à terre depuis 30 ans – juste une fraction de l’âge de la monture.

À propos du glissement de terrain, elle a déclaré: «Cela pourrait arriver dans 10, 100 ou 100 000 ans – nous ne pouvons pas le dire.»

Quelles autres éruptions de l’Etna ont eu lieu?

L’éruption la plus destructrice de l’Etna a eu lieu en mars 1669 et a produit des coulées de lave qui ont détruit au moins 10 villages sur son flanc sud.

La lave a atteint les murs de la ville de Catane cinq semaines plus tard, le 15 avril.

Une éruption en 1928 était la première fois qu’une population d’un centre était détruite par l’Etna depuis 1169.

Le village de Mascali a été presque entièrement détruit en deux jours.

En 1971, l’observatoire de l’Etna a détruit la première génération du téléphérique de l’Etna.

Entre 2002 et 2003, une série d’activités a jeté une énorme colonne de cendres que l’on pouvait voir de l’espace.

Il est tombé aussi loin que la Libye – 370 milles de la Sicile.

De janvier 2011 à février 2012, l’Etna a connu une activité intense et a fréquemment éclaté, provoquant la fermeture de l’aéroport de Catane à plusieurs reprises.