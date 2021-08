Où se trouve l’endroit le plus chaud sur Terre et quelle est la température la plus élevée jamais enregistrée ?

CET été, le monde a connu des vagues de chaleur fulgurantes dans l’hémisphère nord, battant des records nationaux.

Mais comment la canicule britannique se compare-t-elle à l’endroit le plus chaud du monde et où se trouve-t-elle ?

La Vallée de la Mort est officiellement l’endroit le plus chaud de la planète Crédit : Alamy

Où est l’endroit le plus chaud du monde ?

Vallée de la Mort, Californie, États-Unis

Juillet 2018 a été le mois le plus chaud jamais enregistré pour le célèbre endroit torride.

La température quotidienne moyenne tout au long du mois était de 42,3 °C.

La station Death Valley du National Park Service Visitor’s Center a signalé une température mensuelle record de 41,8 °C en 2017.

En 2018, une nouvelle moyenne mensuelle historique de 42,3 °C a été enregistrée au centre d’accueil de Furnace Creek de Death Valley, dépassant d’un demi-degré le record établi il y a un an.

Dallol, Éthiopie

Entre 1960 et 1966, il a atteint en moyenne une température quotidienne de 41 ° C, ce qui signifie qu’il a la température moyenne la plus élevée de tous les lieux habités de la Terre.

Wadi Halfa, Soudan

La température la plus chaude enregistrée dans la ville près des rives du lac de Nubie a atteint 53°C en avril 1967.

Butin Dasht-e, Iran

Les mesures satellitaires prises entre 2003 et 2009 ont enregistré une température maximale de 70,7°C.

Tirat Zvi, Israël

Une température de 54°C a été enregistrée en 1942.

La température moyenne est encore un 37C étouffant.

Tombouctou, Mali

Cette ville est située à la lisière sud du Sahara et à environ huit miles au nord du fleuve Niger.

La température la plus chaude enregistrée là-bas io 49C.

Kébili, Tunisie

Le plus élevé jamais enregistré est de 55 °C et les températures moyennes sont de 40 °C en été.

Ghadamès, Libye

Le site du patrimoine mondial de l’Unesco atteint en moyenne des températures maximales de 40 ° C et une température de 55 ° C a été enregistrée.

Bandar-e Mahshahr, Iran

Selon l’indice de chaleur – qui combine la température de l’air et l’humidité relative – la ville détient la deuxième mesure la plus élevée jamais enregistrée de 74°C en juillet 2015.

La température la plus élevée enregistrée là-bas est de 51C.

Les températures dans le désert du Sahara dépassent régulièrement les 40C Crédit : Alamy

Quelle est la température de la Vallée de la Mort et du désert du Sahara ?

La Vallée de la Mort a connu cette année son mois le plus chaud jamais enregistré en juillet 2018 avec une température moyenne de 42,28°C.

Le précédent record avait été établi à Death Valley en juillet 2017, lorsque la moyenne était de 41,89 °C.

Le parc national du désert de Mojave voit rarement du vent et de l’eau car la vallée, située à 86 mètres sous le niveau de la mer, est également entourée de chaînes de montagnes, de sorte que tout air qui l’atteint se réchauffe rapidement.

Death Valley se trouve dans le nord du désert de Mojave et détient la température la plus élevée enregistrée de 56,7 ° C.

La température de l’air du bien nommé Furnace Creek dans la Vallée de la Mort atteint un maximum quotidien stupéfiant de 46°C, faisant de la Vallée de la Mort l’endroit le plus chaud de la planète.

La température la plus froide enregistrée là-bas est de -10C le 10 janvier 1913.

La température moyenne annuelle du Sahara est de 30C mais peut régulièrement dépasser 40C dans les mois les plus chauds.

Quel est l’endroit le plus chaud d’Europe ?

La température la plus chaude jamais enregistrée en Europe a été à Athènes, en Grèce, le 10 juillet 1977, lorsque le mercure a atteint 48°C.

Cet été, l’Europe a connu une canicule extrême, la France battant son record, qui se situe désormais à 45,9 °C.

La canicule de juin 2019 a englouti des pays dont la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, la Belgique, la République tchèque et la Pologne.

Un nouveau record de 45,9 °C a été mesuré dans la ville méridionale de Gallargues-le-Montueux.

Le précédent record était de 44,1 °C enregistré près de Narbonne lors de la canicule de l’été 2003, où 15 000 personnes sont mortes de maladies liées à la chaleur.

Des centaines de pompiers se sont battus pour contenir les incendies de forêt qui font rage dans le sud de la France.

Des dizaines d’incendies ont rasé 600 hectares (1 500 acres), détruisant plusieurs maisons et véhicules, dans la région du Gard, ont indiqué les services de secours.

L’Organisation météorologique mondiale a déclaré cette semaine que 2019 était en passe d’être l’une des années les plus chaudes au monde et que 2015-2019 serait la période quinquennale la plus chaude jamais enregistrée.

Il a déclaré que la canicule européenne était « absolument cohérente » avec des extrêmes liés à l’impact des émissions de gaz à effet de serre.

Le Royaume-Uni a connu sa journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent après que les analystes du Met Office ont affirmé que Cambridge avait enregistré 38,7 ° C le 25 juillet.

Quelle est la température la plus élevée jamais enregistrée ?

On croyait autrefois qu’El Azizia en Libye détenait le titre lorsqu’une température de 58 °C a été enregistrée en 1922, bien que les météorologues l’aient depuis déclaré invalide.

Une enquête 90 ans plus tard a révélé que la lecture avait été faite par un observateur non entraîné, avec un instrument vétuste, et qu’elle ne correspondait à aucune température plus tard sur le site ou était le site représentatif de son environnement.

El Azizia enregistre aujourd’hui des sommets moyens de 20 degrés de moins.

Voici le top dix des endroits qui ont enregistré les températures les plus élevées.

Vallée de la Mort, Californie, États-Unis

La vallée désertique a atteint 56,7 °C à l’été 1913 à Furnace Creek Ranch, qui détient actuellement le record du monde.

