Où se trouve le Triangle des Bermudes, qu’est-ce que c’est, pourquoi y manque-t-il des avions et quelles sont les théories du complot ?

LE triangle des Bermudes est l’un des plus grands mystères naturels du monde.

De nombreuses personnes ont disparu au fil des ans dans la région, mais malgré cela, on ne sait pas grand-chose à ce sujet.

L’endroit redouté se trouve au large des côtes de l’Amérique du Nord, dans l’océan Atlantique

Où se trouve le Triangle des Bermudes ?

Le triangle des Bermudes se situe dans une section de l’océan Atlantique Nord.

Il couvre une superficie de 440 000 miles de mer.

C’est l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde, avec des navires qui traversent pour se rendre dans des ports d’Amérique, d’Europe et des Caraïbes.

Combien d’avions et de navires ont été perdus dans le Triangle des Bermudes ?

Le Triangle des Bermudes, ou Triangle du Diable, a été blâmé pour la disparition de dizaines d’avions et de navires au cours des 100 dernières années.

Lorsque Christophe Colomb a traversé la région lors de son premier voyage vers le Nouveau Monde, il a signalé qu’une grande flamme de feu s’était écrasée dans la mer une nuit et qu’une étrange lumière était apparue au loin quelques semaines plus tard.

La pièce de William Shakespeare “The Tempest”, qui, selon certains chercheurs, était basée sur un naufrage réel des Bermudes, a peut-être renforcé l’aura de mystère de la région.

Les rapports de disparitions inexpliquées n’ont pas vraiment capté l’attention du public jusqu’au 20ème siècle lorsque l’USS Cyclops, un cargo de la Marine de 542 pieds de long avec plus de 300 hommes à bord, a coulé quelque part entre la Barbade et la baie de Chesapeake.

Au moins 1 000 vies ont été perdues au cours des 100 dernières années.

En moyenne, quatre avions et 20 yachts disparaissent chaque année.

Y a-t-il eu des disparitions ?

En 2017, une épave d’avion a été retrouvée près de l’endroit où un avion privé transportant quatre personnes a disparu à l’intérieur du tristement célèbre Triangle des Bermudes.

Le pilote Nathan Ulrich, 52 ans, et Jennifer Blumin, 40 ans, PDG de la société de gestion d’événements new-yorkaise Skylight Group, étaient à bord avec les fils de Blumin, Phineas, quatre ans, et Theodore, deux ans.

Les équipages recherchaient des survivants.

L’un des mystères les plus célèbres a été la disparition du vol 19 lorsque cinq bombardiers torpilleurs TBM Avenger ont disparu au-dessus du triangle des Bermudes le 5 décembre 1945.

Les 14 hommes du vol ont disparu sans laisser de trace et un Martin Mariner Flying Boat a également disparu pendant la recherche avec 13 hommes à bord.

En 1918, l’USS Cyclops était un navire de transport massif qui a fourni du carburant aux pieds américains pendant la Première Guerre mondiale. Le navire a pris la mer avec 309 personnes à bord et était rempli de lourdes cargaisons.

Après qu’il n’ait pas réussi à arriver à Baltimore depuis la Barbade, les équipes de recherche ont retracé son itinéraire mais il n’a jamais été retrouvé. Deux des navires jumeaux du Cyclops ont disparu le long de la même route en 1941.

Quelles sont les théories du complot du Triangle des Bermudes ?

Les théoriciens du complot tentent de percer le mystère du triangle des Bermudes depuis des années – avec des idées allant des extraterrestres à la ville perdue d’Atlantis.

1. Le paranormal – Certains auteurs ont blâmé les OVNIS pour les disparitions. Ils croient que les extraterrestres utilisent le Triangle comme portail pour voyager vers et depuis notre planète. La zone est comme une station de rassemblement où ils capturent des personnes, des navires et des avions pour mener des recherches.

2. La cité perdue de l’Atlantide – Les théoriciens pensent que la ville légendaire résidait autrefois sous le Triangle et que les cristaux mystiques qui alimentaient l’Atlantide reposent toujours sur le fond marin, transmettant d’énormes vagues d’énergie qui détruisent les navires sur la mer au-dessus.

3. Des structures gigantesques sous la mer – Les explorateurs paranormaux ont affirmé avoir trouvé une pyramide de cristal massive cachée sous l’océan dans le Triangle. Ils ont laissé entendre que cela pourrait être responsable de l’écrasement de navires et d’avions.

4. Âmes d’esclaves africains – L’une des théories les plus importantes est que le Triangle est composé d’âmes d’esclaves jetées par-dessus bord par des capitaines de navires lors de leur voyage vers les États-Unis. Dans son livre Healing the Haunted, le Dr Kenneth McAll a affirmé qu’un son obsédant pouvait être entendu en naviguant dans les eaux notoires.

5. Tests gouvernementaux – L’Atlantic Undersea Test and Evaluation Center (AUTEC) de l’US Navy est situé dans le mystérieux Triangle des Bermudes. Il est utilisé comme plaque tournante pour tester des sous-marins, des armes, des sonars, des projets secrets et une technologie extraterrestre de rétro-ingénierie, et certains disent qu’il est à l’origine des disparitions.

Quelle est la cause probable du mystère du Triangle des Bermudes ?

Il existe un certain nombre d’explications plausibles à ce mystère, mais les plus vénérées sont les conditions météorologiques extrêmes ou l’erreur humaine.

1. Cyclones tropicaux – Ces puissantes tempêtes se forment dans les eaux tropicales et ont tué des milliers de personnes. Les cyclones ont été blâmés pour un certain nombre de naufrages – dont le Pride of Baltimore le 14 mai 1986.

2. Hydrates de méthane – D’énormes explosions de gaz sous-marins pourraient expliquer la disparition des navires dans le Triangle. En raison de forages accidentels ou de glissements de terrain sous la surface de la terre, le large lit de gaz pourrait être déverrouillé, réduisant considérablement la densité de l’eau. En raison de la densité extrêmement faible de l’eau, les navires coulent soudainement au fond. Le gaz combustible pourrait également faire exploser les avions en morceaux.

3. Brouillard électronique – Théorie la plus notable du Triangle des Bermudes, le brouillard électronique est un phénomène météorologique qui colle à un avion ou à un navire. On dit que le brouillard provoque un dysfonctionnement de l’équipement des avions et des navires – comme la rotation des boussoles.

4. Erreur humaine – Certains, comme le scientifique australien Dr Karl Kruszelnicki, blâment simplement l’erreur humaine.

“Selon Lloyds of London et les garde-côtes américains, le nombre d’avions portés disparus dans le Triangle des Bermudes est le même que partout dans le monde en pourcentage”, affirme-t-il.

Cela a potentiellement fait perdre à l’homme d’affaires Harvey Conover son voilier, le Revonoc, alors qu’il naviguait dans les dents d’une tempête au sud de la Floride le 1er janvier 1958.

5. Les nuages ​​hexagonaux – L’explication la plus récente est que les nuages ​​provoquent des vents terrifiants de 170 mph. Ces vents sont suffisamment puissants pour générer des vagues de plus de 45 pieds de haut alors que des «bombes aériennes» sont obligées de s’écraser vers l’océan.