MYANMAR est une nation d’Asie du Sud-Est qui borde l’Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande.

Le pays est actuellement en état de crise après que l’armée a organisé un coup d’État, arrêtant le chef Aung San Suu Kyi.

Où est le Myanmar?

Le pays, anciennement la Birmanie, est situé dans la partie ouest de l’Asie du Sud-Est continentale.

Il borde l’Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande.

Le Myanmar est le plus grand pays d’Asie du Sud-Est continentale et compte environ 54 millions d’habitants.

La plus grande ville est Yangon (Rangoon) mais la capitale est Nay Pyi Taw, et le birman est la langue la plus parlée.

Le bouddhisme est la religion principale, mais il existe de nombreux groupes ethniques, dont les musulmans rohingyas.

Le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948 et a longtemps été considéré comme un État paria sous le règne d’une junte militaire oppressive, ou d’un comité, de 1962 à 2011.

Quand a-t-il changé son nom de Birmanie?

En 1989, le nom anglais officiel du pays, qu’il détenait depuis 1885, a été changé de Birmanie au Myanmar après que des milliers de personnes ont été tuées dans un soulèvement.

La ville de Rangoon est également devenue Yangon et de nombreux noms à travers le pays ont également changé.

La Birmanie et le Myanmar signifient la même chose et sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais le Myanmar est considéré comme la version la plus formelle.

Le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres pays, ont initialement refusé le nouveau nom afin de nier la légitimité du régime militaire.

Mais l’utilisation du Myanmar est maintenant courante, bien que les États-Unis utilisent encore officiellement la Birmanie.

En 2016, la dirigeante pro-démocratie du pays, Aung San Suu Kyi, a déclaré que le nom utilisé n’avait pas d’importance.

Pourquoi y a-t-il un coup d’État au Myanmar?

L’armée du pays est maintenant de nouveau aux commandes après un état d’urgence d’un an.

Il fait suite à une décennie de leadership par Aung San Suu Kyi sous la Ligue nationale pour la démocratie.

L’armée a pris le contrôle après une élection générale qui a vu le parti gagner par un glissement de terrain.

Les forces armées ont soutenu l’opposition, qui a revendiqué une fraude généralisée et demandé un nouveau vote.

Il n’y avait aucune preuve à l’appui de ces affirmations, selon la commission électorale.

Le coup d’État a été organisé alors qu’une nouvelle session du Parlement devait s’ouvrir.

Mme Suu Kyi et d’autres hauts responsables du gouvernement ont été arrêtés et toute autorité a été donnée au commandant en chef de l’armée, Min Aung Hlaing.

Plusieurs accusations ont été portées contre Mme Suu Kyi, notamment la violation des lois d’importation et d’exportation et la possession d’appareils de communication illégaux.