Le Metropolitan Museum of Art fête ses 151 ans, le 13 avril 2021.

Voici comment réserver une visite virtuelle pour admirer les œuvres d’art de n’importe où dans le monde.

Le Met est l’un des musées les plus visités au monde Crédit: Alamy

Où se trouve le Metropolitan Museum of Art?

Le Metropolitan Museum of Art de New York est le plus grand musée d’art des États-Unis.

Le Met a été fondé le 13 avril 1870.

Pour marquer l’anniversaire de 151 ans, le doodle de Google ce jour-là, présentait une illustration du musée, ainsi que des cadres de six projets artistiques.

Sa collection permanente contient plus de 2 millions d’œuvres.

Le bâtiment principal est situé au 1000 Fifth Avenue, le long du Museum Mile, à l’est de Central Park, dans l’Upper East Side de Manhattan.

Il y a aussi un bâtiment plus petit, The Cloisters at Fort Tryon Park dans Upper Manhattan, qui contient une vaste collection d’art, d’architecture et d’artefacts de l’Europe médiévale.

Bien qu’il soit resté fermé pendant la plus grande partie de 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et qu’il n’ait attiré que 1124759 visiteurs, il est toujours considéré comme l’un des musées les plus visités au monde.

Les spectateurs peuvent faire une visite virtuelle du musée Crédit: Alamy

Comment puis-je faire une visite virtuelle du Metropolitan Museum of Art?

Le musée a lancé The Met 360 ° Project, une série de six courtes vidéos, permettant aux spectateurs du monde entier d’explorer les œuvres d’art emblématiques.

Dans la première vidéo The Met 360 ° Project: Great Hall, les visiteurs peuvent découvrir l’entrée principale du musée et admirer son architecture néoclassique.

Grâce à la deuxième vidéo The Met Cloisters, les utilisateurs peuvent profiter de la vue majestueuse sur la rivière Hudson et admirer les cloîtres médiévaux.

La vidéo suivante présente une visite du temple de Dendur en 1968 et est suivie du Met Breuer, le nouvel espace du musée dédié à l’art moderne et contemporain.

Les visiteurs peuvent également explorer l’aile américaine du Met à travers la cour Charles Engelhard et découvrir la collection d’armes et d’armures du musée dans les galeries d’armes et d’armures.

Le Met propose également des visites virtuelles de groupe pour les étudiants universitaires, les groupes scolaires et les groupes de jeunes des camps et de la communauté.