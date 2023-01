LOVE Island est de retour pour la neuvième série avec un tout nouveau lot de candidats – et la nouvelle animatrice Maya Jama.

La série estivale est tournée dans une villa majorquine, mais en raison de la météo peu fiable de l’hiver espagnol, un autre lieu a été choisi pour l’édition hivernale de l’émission de rencontres ITV2.

Où se trouve la villa Love Island 2023 ?

La nouvelle villa Love Island est située dans le domaine Ludus Magnus à Franschhoek, un domaine de 25 acres près du Cap, en Afrique du Sud.

La villa est la plus grande de toutes les séries à ce jour et les patrons d’ITV2 auraient dépensé 1,2 million de livres sterling pour la louer pendant cinq mois.

Il dispose d’une piste d’athlétisme de 400 mètres, d’un terrain de football et de rugby, de 17 chambres, d’une cabane dans les arbres et d’un barrage d’eau douce avec des couloirs de nage de longueur olympique.

La villa est également respectueuse de l’environnement, car elle est 100 % hors réseau, ce qui lui permet de générer sa propre électricité, son eau et de nombreuses sources de nourriture.

Des villas de luxe sont situées à proximité de la propriété principale qui pourrait peut-être être le nouveau refuge.

Puis-je rester à la villa Love Island ?

Oui, vous pouvez rester dans la villa, mais ce n’est pas bon marché.

Il aurait coûté 8 000 £ par jour pour louer tout l’endroit ou 430 £ par chambre.

Où est l’ancienne villa de Love Island ?

La précédente série d’hiver de l’émission de rencontres a été tournée à Eagles Nest à Cape Town, en Afrique du Sud.

La villa de luxe valait plus de 5 millions de livres sterling.

Haute de trois étages, la villa se vantait de plusieurs nouvelles fonctionnalités telles qu’un dressing pour les garçons, une plus grande salle de bain complète avec baignoire et douches jumelles – et une « niche pour chien ».

On ne sait pas si la villa est disponible à la location.

Cependant, il a été signalé que la villa avait déjà été louée pour environ 105 000 £ PCM.

Quand Love Island arrive-t-elle sur ITV2?

Il est largement rapporté que Love Island 2023 commence le 16 janvier 2023.

Ce sera la deuxième série hivernale de l’émission après qu’ITV2 ait été contraint d’annuler la prochaine saison en raison de la pandémie de Covid-19.

L’émission sera diffusée pendant sa durée habituelle de huit semaines, la finale étant censée avoir lieu le 13 mars.

Maya Jama reprend l’hébergement de Laura Whitmore, qui a démissionné après l’été 2022.