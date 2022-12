Où se trouve la tombe de Toutankhamon en Égypte et comment le pharaon est-il mort ? – Le soleil

L’Égypte ANTIQUE jouit d’une histoire riche avec des pharaons qui ont régné sur le pays pendant des siècles.

L’un des pharaons les plus célèbres était Toutankhamon, représenté par son masque emblématique, après la découverte de sa tombe il y a un siècle.

La tombe de Toutankhamon en Egypte

Qui était Toutankhamon ?

Toutankhamon était un pharaon égyptien qui a régné de 1332 à 1323 av.

Il n’avait que neuf ans lorsqu’il monta sur le trône et régna pendant environ dix ans, vraisemblablement aidé par de puissants conseillers ou prêtres.

Pendant son règne, il a restauré la suprématie du dieu égyptien Amon, après que l’adoration de la divinité ait été interdite pendant le règne de son père.

Pour honorer son dieu préféré, le pharaon a changé son nom de Toutankhaton en Toutankhamon, ce qui signifie image vivante d’Amon.

Et il a déplacé la capitale de l’Égypte à Thèbes, l’actuelle Louxor, le lieu du culte majeur d’Amon.

Lorsqu’il devint roi, il épousa sa demi-sœur Ankhesenpaaten et ils eurent deux filles mort-nées.

Comment est mort Toutankhamon ?

L’étude de la momie de Toutankhamon a révélé qu’il était mince et mesurait environ 5 pieds 11 pouces.

Son corps présentait également la première preuve connue de la maladie du paludisme.

La cause de la mort de Toutankhamon a été la source d’un grand débat, sans trace de ses derniers jours.

Certains soutiennent que le pharaon a été assassiné, avec des preuves dans sa tombe suggérant qu’il a été enterré à la hâte.

Il y avait une théorie populaire selon laquelle le roi a été assassiné et est mort avec une blessure à la tête il y a plus de 3 300 ans.

Cependant, le National Geographic a confirmé qu’un scanner de la momie de Toutankhamon prouvait que cette théorie était fausse.

On pense plus communément que sa mort était accidentelle ou causée par une maladie naturelle.

Les scientifiques ont suggéré qu’une blessure à la cuisse aurait pu s’infecter et lui avoir coûté la vie.

Où est enterré Toutankhamon en Egypte ?

Toutânkhamon est enterré dans la Vallée des Rois en Égypte, située près du Nil en face de Louxor.

Il est actuellement connu pour abriter 63 tombes et chambres de différentes tailles, et a été utilisé comme lieu de repos final pour les pharaons et autres anciens gros bonnets pendant près de 500 ans.

L’un des sites archéologiques les plus célèbres au monde, la vallée a fait l’objet de nombreuses fouilles et abrite un centre touristique moderne.

La tombe du roi Tut (catégorie KV 62) est inhabituellement petite compte tenu de son statut, ce qui laisse présager une mort inattendue avant qu’un lieu de repos final plus grandiose puisse être achevé.

Quand Howard Carter a-t-il découvert la tombe du roi Tut – et est-elle maudite ?

En 1915, l’archéologue anglais Howard Carter a reçu la mission de trouver et de fouiller la tombe de Toutankhamon.

Il a finalement trouvé le site des restes du pharaon en novembre 1922, mais il a fallu encore trois mois avant que l’archéologue ne trouve enfin le sarcophage lui-même.

La tombe du roi Tut était considérée comme la mieux conservée de toutes celles trouvées dans la Vallée des Rois et a fait la une des journaux dans le monde entier.

La découverte a enflammé la fascination moderne pour l’Égypte ancienne, son masque restant le symbole populaire de la grande civilisation.

Mais il y avait un côté sombre à l’histoire – après la découverte des restes de Toutankhamon, diverses personnalités liées à l’expédition sont mortes dans des circonstances mystérieuses.

Parmi ceux-ci figurait Lord Canarvon, le bailleur de fonds de l’équipe de fouilles, décédé d’une piqûre de moustique infecté.

Sir Archibald Douglas-Reid, qui a radiographié la dépouille du pharaon, a été tué par une mystérieuse maladie.

Carter lui-même est décédé en 1939 de la maladie de Hodgkin à l’âge de 64 ans.

