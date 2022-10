Où se trouve la promenade commémorative de la princesse Diana et puis-je visiter ?

IL y a un certain nombre de mémoriaux mis en place pour rendre hommage à la princesse Diana, qui décédé suite à un accident de voiture à grande vitesse à Paris en 1997.

L’un de ces hommages poignants est la promenade commémorative de la princesse Diana, longue de sept milles.

La promenade du mémorial de la princesse Diana est représentée par 90 plaques fixées au sol Crédit : Ben Gurr – The Times

Où se trouve la promenade commémorative de la princesse Diana ?

Lorsque la princesse Diana est décédée tragiquement en 1997 à la suite d’un accident de voiture à Paris, la nation a eu le cœur brisé.

Après son décès, un certain nombre d’hommages ont été conçus pour honorer et se souvenir de la princesse du peuple bien-aimé.

L’un de ces hommages est la promenade commémorative de la princesse Diana, également connue sous le nom de promenade commémorative de la princesse Diana.

Basé dans le centre de Londres, cet essai à pied s’étend sur sept miles de long et est cartographié par 90 plaques fixées au sol, qui vous emmènent devant un certain nombre de bâtiments et de lieux célèbres associés à la princesse au cours de sa vie.

La promenade vous mènera à travers quatre des huit parcs royaux – St James’ Park, Green Park, Hyde Park et Kensington Gardens.

Vous passerez également devant trois palais et deux manoirs qui étaient tous des bâtiments dans lesquels Diana a résidé ou visité de son vivant.

Ces bâtiments sont Kensigton Palace, Buckingham Palace, Calrence House, St James’s Palace et Spencer House.

En vous promenant dans les parcs royaux et en apercevant les célèbres bâtiments, vous verrez également un certain nombre de plaques fixées au sol.

Les plaques sont l’œuvre du sculpteur Alec Peever.

Ils ont un emblème de rose au centre et sont gravés dans de l’aluminium.

La rose est de conception héraldique et, tout en symbolisant l’image durable de la princesse, elle symbolise également les traditions et l’héritage britanniques.

Les points forts de la promenade incluent la fontaine commémorative Diana, princesse de Galles, le magnifique lac Serpentine à Hyde Park et des vues sur Big Ben et le London Eye depuis Blue Bridge à St James Park.

La promenade a été construite au coût de 1,3 million de livres sterling.

Comment puis-je visiter?

La promenade est en forme de huit afin que vous puissiez commencer et terminer à partir de n’importe quel nombre d’endroits.

Hyde Park Corner, St James’s Park Tube, Green Park Tube ou le parking Serpentine à Kensington Gardens sont de bonnes options.

Une fois que vous avez choisi votre point de départ, vous pouvez accéder à une carte détaillant l’itinéraire ici.

Vous pouvez également visiter un certain nombre d’autres monuments commémoratifs dédiés à la princesse Diana, notamment le White Garden, le Diana Memorial Playground et la statue de la princesse Diana, tous situés au palais de Kensigton.

Puis-je visiter la tombe de la princesse Diana ?

La princesse Diana est enterrée dans le parc de sa maison d’enfance – Althorp Estate.

Il est entendu que la princesse bien-aimée est enterrée sur une île au centre d’un lac ornemental connu sous le nom d’Ovale dans le jardin d’agrément de la demeure seigneuriale.

Bien qu’elle soit connue par des millions de personnes comme la princesse du peuple, son lieu de repos n’est ni accessible ni visible par les membres du public.

Cependant, la petite île est visible de loin.

Il y a aussi une urne commémorative blanche où les visiteurs peuvent se rendre pour laisser des hommages.