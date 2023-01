Où se trouve la pâtisserie de Noel Radford et comment s’appelle-t-elle ?

Les Radford sont surtout connus pour être la plus grande famille de Grande-Bretagne.

Cependant, ils ont aussi leur propre entreprise de tarte, mais où est-elle ?

L’homme au courant

Noël est boulanger depuis 25 ans[/caption]

Où est la pâtisserie de Noel Radford ?

La boutique de tartes de Noel Radford est située à Heysham, dans le Lancashire.

La plus grande famille de Grande-Bretagne est propriétaire de la boulangerie depuis 1999.

Comment s’appelle la pâtisserie de Noel Radford ?

La pâtisserie de Noel porte le nom de sa famille.

Simplement appelée Radford’s Pie Company, il n’y a pas d’erreur sur qui est en charge de la gestion quotidienne de l’entreprise.

Comment les Radford gagnent-ils leur argent ?

Noel a admis que l’argent qu’ils gagnent grâce à la boulangerie sert à couvrir les dépenses familiales.

Sur leur site Internet, Noel déclare : « Bonjour, je m’appelle Noel ! Certains d’entre vous connaissent peut-être ma famille et moi grâce à notre programme télévisé 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 Kids and Counting de Channel 4 et Channel 5. Vous l’avez deviné, nous sommes la plus grande famille de Grande-Bretagne !

“Nous possédons notre propre boulangerie depuis 1999, c’est ainsi que nous parvenons à subvenir aux besoins (et à nourrir) notre immense famille en pleine expansion ainsi qu’aux habitants de Heysham et Morecambe.”

Les tartes Radford peuvent-elles être cuites à partir de surgelées?

Des instructions détaillées sur la cuisson des tartes sont disponibles en ligne.

Les instructions disent : “Vous pouvez faire cuire les tartes familiales en seulement 25 minutes à 180°C / 160°C ventilateur / 350°F gaz marque 4 ou les tartes standard pendant 20 minutes.”

Les sites Web avertissent que les tartes doivent être décongelées avant d’être réchauffées.

Qui travaille pour The Radford’s Pie Company ?

En raison du fait qu’il s’agit d’une entreprise familiale, vous pouvez vous attendre à ce que les Radford eux-mêmes soient impliqués.

Noel est boulanger depuis 25 ans, travaillant dans diverses boulangeries jusqu’à ce qu’il ouvre la sienne.

Sa femme Sue est également impliquée dans l’entreprise.

Lorsqu’elle ne s’occupe pas des enfants, Sue s’occupe de toutes les commandes qu’ils reçoivent et agit comme testeuse de goût.

Pendant ce temps, deux des 22 enfants du couple travaillent également pour l’entreprise familiale.

Chloé a aidé à faire des tartes au cours des cinq dernières années et a suggéré de nouvelles recettes, selon Noel.

Daniel travaille également à la boulangerie, prenant les commandes, préparant les tartes pour la livraison et s’assurant que tout est impeccable.