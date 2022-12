Où se trouve la deuxième entrée de la grotte de Mir Qasim ? Lire pour en savoir plus

L’Inde a quelque chose à offrir à chaque voyageur – des destinations pittoresques et des sites historiques aux cuisines qui font claquer les lèvres et aux sports d’aventure. Le pays est également criblé de nombreux mystères, qui restent non résolus à ce jour. Et, l’un d’eux est la grotte déroutante de Mir Qasim, le Nawab du Bengale de 1760 à 1763.

Située à Shri Krishna Vatika, Munger, Bihar, cette grotte est le centre de curiosité pour sa deuxième entrée encore introuvable. La grotte a été construite par le Nawab il y a environ 250 ans. Mais, le secret de sa seconde porte reste percé. Lisez la suite pour découvrir quelques faits intéressants sur cette grotte.

Tout a commencé lorsque Mir Qasim, un dirigeant compétent, était déterminé à améliorer les affaires de l’État. Pour cela, il a déplacé sa capitale de Murshidabad à Munger (Bihar). Il avait réalisé l’importance d’une armée et maintenu un statut indépendant, ce qui a exaspéré les Britanniques.

En plus de cela, pour des raisons de sécurité, il a également décidé de construire une grotte, qui aiderait à fournir un passage secret en cas d’attaques britanniques. La grotte était prête à être utilisée en 1760. Malgré de nombreuses tentatives et le soutien de Shuja-ud-Daulla, le Nawab d’Oudh, Mir Qasim a finalement perdu face aux troupes britanniques et est décédé le 8 mai 1777.

Au fil des ans, de nombreux lieux historiques ont été découverts et sont même devenus des sites touristiques populaires. Cependant, cela n’a pas été tout à fait le cas en ce qui concerne la grotte construite par Mir Qasim. La raison derrière cela, selon beaucoup, est attribuée à la négligence du gouvernement indien. Beaucoup de gens pensent que Shri Krishna Vatika n’a pas été entretenu correctement, c’est pourquoi les touristes évitent de le visiter.

La deuxième entrée de la grotte populaire n’a pas encore été explorée. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles l’autre entrée est située près de Peer Pahari, située dans le quartier de Muffasil Thana. On pense que les tombes du prince Bahar et de la princesse Gul, les enfants de Mir Qasim, se trouvent également dans cette grotte. Ils ont été tués par des soldats britanniques alors qu’ils tentaient de s’échapper par ce passage.

