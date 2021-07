Où se trouve Federer après la sortie de Wimbledon. Voici ce que montre une vérification de formulaire

Parmi les questions laissées sans réponse après le bouleversement de Roger Federer en quart de finale à Wimbledon, il n’y a pas celles concernant son héritage ou s’il est le plus grand à avoir honoré le match masculin. Eh bien, la question de la grandeur est dans le meilleur des cas une source de division et reste ouverte par l’émergence de nouveaux enfants sur le bloc qui montrent la promesse et le potentiel de réviser les records passés. Mais ce qui est incertain pour le moment, c’est s’il s’agissait de la dernière apparition de Federer à un grand chelem ou si le maestro suisse a des réserves d’énergie cachées sur lesquelles il peut puiser pour de futures conquêtes. Voici un aperçu des facteurs clés qui auraient une incidence sur sa décision.

L’âge

En 2003, lorsqu’il a remporté pour la première fois le titre senior masculin à Wimbledon, qui était également sa première victoire en chelem, Federer était âgé de 21 ans. Cette victoire était survenue cinq ans après avoir remporté les titres en simple et en double chez les garçons lors du même événement. Le 8 août de cette année, il a 40 ans.

Le dernier chelem remporté par Federer était l’Open d’Australie en 2018, alors qu’il était âgé d’un peu plus de 36 ans. Le record du plus vieil homme à remporter un titre en simple est détenu par l’Australien Ken Rosewall, qui a remporté l’Open d’Australie en 1972 alors qu’il avait environ deux mois de plus de 37 ans. il aurait battu le record de Rosewall.

L’Américain Pete Sampras (14) et le Suédois Bjorn Borg (11), les seuls autres joueurs de l’ère Open à avoir remporté plus de 10 tournois du Grand Chelem, se sont retirés du tennis à l’âge de 32 et 26 ans, respectivement. La décision de Bjorg a été un choc et il a fait un retour dans le sport en 1991, à l’âge de 34 ans, mais n’a jamais réussi à atteindre les sommets qu’il avait dans la première phase de sa carrière professionnelle.

Federer, bien sûr, avec ses 20 victoires, partage le record du plus grand nombre de titres en simple avec Rafael Nadal d’Espagne. Et le duo est suivi de près par le Serbe Novak Djokovic, qui compte 19 titres en chelem à son actif. Alors que Nadal a 35 ans, Djokovic, qui a battu l’Espagnol en finale de Roland-Garros 2021, a 34 ans.

Ensemble, autant pour leur domination que pour la durée de leur présence, ce trio a été considéré comme le meilleur que le tennis masculin en simple ait jamais vu jouer.

Les blessures

Le sport de haut niveau est sujet aux blessures et la guerre et les déchirures que traversent les sportifs ont écourté de nombreuses carrières prometteuses. Mais Federer a été considéré comme apparemment sans blessure au cours de sa longue carrière, principalement grâce à son style de jeu avec de nombreux fans et experts s’émerveillant de la façon dont il semble glisser sur le terrain. Le maître des coups élégants n’est connu ni pour servir gros ni pour donner un coup de poing à chaque coup, comme le font Djokovic et Nadal, mais cela ne veut pas dire qu’il ne s’est jamais plaint de blessures.

L’année dernière, avec une partie de la saison de tennis terminée à cause de Covid-19 – le Wimbledon a été suspendu, le seul chelem qui n’a pas eu lieu au milieu de la pandémie – Federer a annoncé qu’il avait subi deux opérations au genou. La première chirurgie arthroscopique de son genou droit a été réalisée en février 2020 et elle a été suivie d’une autre en juin.

Sur la voie de la récupération, il a décidé de ne pas participer à l’Open d’Australie de cette année, puis s’est retiré après trois tours de Roland-Garros alors qu’il conservait son énergie pour le Big W, son chelem préféré qu’il a remporté huit fois. Mais cela lui a coûté la forme physique du match et il a atterri en Angleterre après avoir participé à seulement quatre tournois depuis l’Open d’Australie en 2020.

Avant le genou, c’est son dos qui a causé beaucoup de soucis à Federer et l’a vu subir une grosse baisse de forme lors de la saison 2013. Cette année-là, il est passé du n°2 au n°7 mondial et a vu sa série de 36 quarts de finale consécutifs du Grand Chelem se terminer par une défaite au deuxième tour à Wimbledon. C’était aussi la première année depuis 2002 qu’il n’atteignait pas une finale majeure. Federer s’est d’abord plaint de la blessure au dos qui a été blâmée pour la baisse de forme lors des premiers tours de la compétition d’Indian Wells cette année-là, bien que ce ne soit pas la première fois qu’il souffrait d’une telle blessure.

Performances récentes

Selon les données de la Fédération internationale de tennis, Federer a un record de victoires de 81% dans tous les matchs de l’ITF, de l’ATP et de la Coupe Davis auxquels il a joué. C’est-à-dire 1 316 victoires sur un total de 1 628 matchs. Sans surprise, le meilleur record est sur l’herbe, où il a remporté 86% de tous les matchs qu’il a joués, suivi des courts en dur avec un taux de victoire de 83%. Le taux de réussite sur terre battue est de 71 %.

En 2019, l’année avant qu’il ne se fasse opérer du genou, Federer a disputé 65 matchs, en remportant 55. Encore une fois, le gazon lui a donné les meilleurs résultats avec un record de victoires de 92 pour cent suivi du court en dur (83 pour cent).

Mais au cours de toute l’année 2020, il n’a joué que six matchs et en a remporté cinq. Puis vint la non-présentation à l’Open d’Australie et le retrait de l’Open de France.

Federer avait déclaré qu’il viserait une insaisissable médaille d’or olympique en simple à Tokyo cette année, mais cela pourrait être en jeu après sa sortie de Wimbledon. C’était Wimbledon qu’il avait en tête à travers tous les tournois auxquels il a été absent et maintenant que la campagne de cette année est terminée, les spéculations vont bon train sur le fait qu’il pourrait avoir fait son dernier combat sur l’herbe. Bien que Federer n’ait pas confirmé sa retraite, il n’a pas non plus exclu un retour.

« En fait, je suis très heureux d’avoir été aussi loin que je l’ai fait ici et j’ai en fait pu jouer à Wimbledon au niveau que j’ai fait après tout ce que j’ai traversé. Bien sûr, j’aimerais y rejouer, mais à mon âge, vous ne savez jamais ce qui nous attend », a-t-il déclaré après sa défaite en quart de finale contre le Polonais Hubert Hurkacz.

Mais les éternels optimistes peuvent tirer de l’espoir de sa réponse à la question de savoir s’il s’apprêtait à arrêter : « Non, j’espère que non… Le but est de jouer, bien sûr.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici