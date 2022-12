Où se situe Trump dans les premiers (très premiers) sondages de 2024

Comme Hochman l’a noté dans une interview, ce sera une astuce beaucoup plus difficile à réussir lorsque DeSantis entrera réellement dans l’arène contre Trump et que les attaques commenceront à voler. Et il ne sera pas seul face à l’ancien président, ou du moins pas tout de suite.

“À certains égards, Trump est dans une position plus forte maintenant qu’il ne l’était en 2015”, a déclaré Terry Sullivan, qui a dirigé la campagne présidentielle de 2016 du sénateur Marco Rubio.

Une note méthodologique : gardez à l’esprit que la marge d’erreur augmente chaque fois que vous examinez des sous-échantillons plus petits comme celui-ci. Ne prenez donc pas les chiffres eux-mêmes comme définitifs ; se concentrer sur les lignes de tendance globales.

Les conséquences des élections de mi-mandat de 2022 Carte 1 sur 6 Un moment de réflexion. Au lendemain des élections de mi-mandat, démocrates et républicains sont confrontés à des questions clés sur l’avenir de leurs partis. La Chambre et le Sénat ayant maintenant décidé, voici où en sont les choses : Une nouvelle ère pour les démocrates de la Chambre. La présidente Nancy Pelosi, la première femme à occuper ce poste et le visage des démocrates de la Chambre depuis deux décennies, ne poursuivra pas un poste de direction au prochain Congrès. Un trio de nouveaux chefs est sur le point de prendre la tête de leur caucus. Gouvernement divisé. Que signifient une Chambre contrôlée par les républicains et un Sénat dirigé par les démocrates pour les deux prochaines années ? Très probablement un retour aux embouteillages et à la politique de la corde raide qui ont défini un gouvernement fédéral divisé ces dernières années.

Et bien que ces lignes de tendance ne soient pas bonnes pour Trump, elles ne sont pas aussi catastrophiques pour lui que le suggèrent les commentaires des experts républicains – la plupart le blâment pour les récentes pertes du parti, y compris en Géorgie hier. Ils ne sont pas non plus totalement cohérents. Le langage et la méthodologie sont très variés d’un sondage à l’autre.

Voici une ventilation de quatre enquêtes récentes non partisanes :

École de droit de l’Université Marquette : Dans un sondage réalisé du 15 au 22 novembre, 67 % des républicains ont déclaré avoir une impression favorable de Trump, contre 32 % défavorables. Dans les six enquêtes précédentes de Marquette, la cote de popularité de Trump variait de 70 à 76 % au sein du même groupe.